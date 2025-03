Bộ phim "Anora" của đạo diễn Sean Baker đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng tại Oscar, đánh dấu lần thứ hai nhà phát hành độc lập Neon có được tượng vàng danh giá này trong vòng 5 năm. Trước đó, hãng cũng từng thành công với "Ký sinh trùng" của đạo diễn Bong Joon-ho vào năm 2020. Tuy nhiên, để đạt được thành công này, Neon đã phải bỏ ra khoản tiền tiếp thị lên đến 18 triệu USD, gấp ba lần kinh phí sản xuất của phim.

Tom Quinn - CEO của Neon tiết lộ rằng, chiến lược tiếp thị của "Anora" tập trung vào việc khai thác thị hiếu của thế hệ Gen Z, thay vì theo đuổi các nhà phê bình và những nhân vật có tầm ảnh hưởng truyền thống. Một trong những chiến dịch nổi bật là cửa hàng pop-up chỉ mở trong một ngày, nằm trong bãi đỗ xe của King’s of Body – một xưởng sửa chữa ô tô ở Los Angeles.

Cửa hàng này thu hút hàng trăm người xếp hàng từ 10 giờ sáng dù chỉ mở cửa vào lúc 3 giờ chiều. Tại đây, Neon bán nhiều loại sản phẩm như áo thun, poster và các món đồ mang phong cách đường phố, trong đó có những chiếc quần lót thêu dòng chữ "little wifey" với giá 15 USD hay áo thun in những câu thoại nổi bật trong phim như "Stay jealous, babe!", "You hit the lotto, bitch!" và "Fuckin’ Cinderella" với giá 35 USD.

Phim hay nhất Oscar 2025 chi tiền quảng cáo gấp 3 lần kinh phí sản xuất

Một cảnh trong phim "Anora". Ảnh: Neon.

Ngoài ra, Neon còn phát hành hai bản in giới hạn với phong cách nghệ thuật thập niên 70, mô tả nữ chính Mikey Madison trong các tư thế quyến rũ. Một trong những khẩu hiệu đi kèm là "This isn’t allowed… but I like you", còn bản khác ghi "She’ll take care of everything you need". Đặc biệt, buổi chiếu đầu tiên tại Hollywood không nhắm đến các thành viên Viện Hàn lâm mà được lấp đầy bởi những người làm việc trong ngành công nghiệp tình dục – một bước đi táo bạo nhưng hiệu quả, giúp phim nhận được sự chú ý đặc biệt.

Thành công của "Anora" không chỉ đến từ chiến dịch tiếp thị khôn ngoan mà còn phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu của Viện Hàn lâm. Trước đây, các bộ phim đoạt giải thưởng lớn thường được ưa chuộng bởi những cử tri lớn tuổi, da trắng và nam giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Viện Hàn lâm đã có những nỗ lực nhằm đa dạng hóa thành viên, giúp những bộ phim như "Anora" có cơ hội tỏa sáng.

Cạnh tranh tại hạng mục Phim hay nhất năm nay vô cùng gay gắt, với những đối thủ đáng gờm như "The Brutalist", "Conclave" và "A Complete Unknown". "Anora" có kinh phí sản xuất thấp nhất trong danh sách đề cử, chỉ với 6 triệu USD. Trong khi đó, "The Brutalist" được thực hiện với 10 triệu USD và cũng có chiến lược tiếp thị không kém phần mạnh mẽ. Cả hai bộ phim này đều đạt doanh thu hơn 40 triệu USD, trong đó "Anora" còn thu về lợi nhuận lớn từ các thỏa thuận phát trực tuyến với Apple và Amazon. Phim hiện đứng đầu bảng xếp hạng trên các nền tảng này và dự kiến sẽ được phát hành lại tại các rạp chiếu phim.

Hãng phát hành A24, đứng sau "The Brutalist", lại chọn cách tiếp cận khiêm tốn hơn với việc phát hành một số sản phẩm liên quan đến phim như áo thun và mô hình thu nhỏ của trung tâm cộng đồng – công trình do nhân vật kiến trúc sư trong phim thiết kế. Bộ mô hình này được bán với giá 75 USD và đã nhanh chóng hết hàng. Trong khi đó, "A Complete Unknown" đầu tư mạnh tay hơn với kinh phí sản xuất 70 triệu USD và chi phí quảng bá thậm chí còn vượt xa con số đó.

Để bù đắp chi phí, hãng phát hành đã hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Levi’s để ra mắt áo khoác da lộn lấy cảm hứng từ phim với giá 1.200 USD, quần jeans phong cách cổ điển giá 495 USD và xe mô tô Triumph giống như chiếc do nhân vật Bob Dylan do Timothée Chalamet thủ vai sử dụng trong phim, được bán với giá 12.895 USD.

Bên cạnh đó, "A Complete Unknown" còn kết hợp với quán bar Dante ở New York và thương hiệu rượu của Bob Dylan – Heaven’s Door Tennessee Whiskey – để giới thiệu một loại cocktail đặc biệt mang tên "Like a Rolling Stone". Theo giám đốc đào tạo đồ uống Renato Tonelli, loại cocktail này được tạo ra nhằm phản ánh phong cách thô ráp, chân thực của Dylan, đồng thời kết hợp các yếu tố từ âm nhạc của ông, như rock, folk và blues. Thành phần chính bao gồm: bourbon, rượu sherry palo cortado, rượu mâm xôi crème de mûre, siro yến mạch nướng và bitters quả óc chó, mang đến hương vị ấm áp và phức tạp, tượng trưng cho hành trình đầy chất thơ của Bob Dylan.

Trong khi đó, "Conclave" – bộ phim xoay quanh quá trình bầu chọn Giáo hoàng mới – được thực hiện với kinh phí 20 triệu USD, cộng thêm một khoản đầu tư đáng kể vào chiến dịch tiếp thị. Tuy nhiên, không có sản phẩm chính thức nào được phát hành, mà chỉ xuất hiện một số mặt hàng không chính thống như áo thun lấy cảm hứng từ cảnh hút vape của các Hồng y giáo chủ, hay bộ sticker in hình hoạt hình của dàn diễn viên chính cùng câu thoại hài hước "messy bitch convention".