Phim hot Hãy nói lời yêu tập 10: Bình tiếp tục "chăn" Hoàng My

Phim Hãy nói lời yêu tập 9 cho thấy Bình tìm mọi cách để chiếm đoạt My nhưng cô tỏ ra e dè vì nghĩ rằng họ chỉ vừa mới yêu nhau nên việc này là quá sớm. Sự cảnh giác của My khiến Bình cho rằng cô không tin tưởng anh, rồi tỏ ra giận dỗi nhưng Bình vẫn lên kế hoạch tiếp tục “tấn công” người yêu bằng cách thuê một cặp vợ chồng già đóng vai bố mẹ mình và dẫn My về ra mắt, ăn tối cùng.

Trong một diễn biến khác thì Phan đưa mẹ lên thành phố chạy thận. Khi trong bệnh viện anh nhìn thấy Bình đưa vợ con đi khám bệnh nên vội lấy điện thoại ra chụp. Đến trường gặp My, Phan đã đưa những hình ảnh đó cho cô xem. My hoang mang chạy đến căn hộ của Bình nhưng anh không có ở đấy nên cô thất vọng ngồi thẩn thờ… Đúng lúc Bình vừa về tới và anh tiếp tục diễn cảnh đang gặp chuyện, rất bận rộn…

Hãy nói lời yêu tập 10

Phim Hãy nói lời yêu tập 10 hé lộ cảnh My và Thành gặp nhau và cùng giao kèo để làm yên lòng phụ huynh vì Thành cũng bị bố mẹ quản thúc, kỳ vọng giống như My. Chứ thực ra anh ta chẳng làm ở tổ chức nào cả vì nghĩ mình con nhà giàu, không cần làm việc. Họ cùng chụp ảnh để diễn với bố mẹ hai bên. Đúng lúc này Bình nhìn thấy.

Ở một diễn biến khác thì Phan muốn mẹ bán nhà để chạy thận cho bà nhưng mẹ Phan không đồng ý vì sợ sau này con trai không còn nhà cửa để về nếu lỡ may bà có chuyện gì. Còn bà Hoài sau khi quay về nhà đã kể cho chồng nghe về cách mà bà đang thực hiện với My. Ông Tín tỏ ra không hài lòng và càng thấy vợ mình đáng sợ.