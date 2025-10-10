Thứ sáu, ngày 10/10/2025 14:17 GMT+7

Phó Chủ tịch mới của tỉnh Quảng Ngãi “nhận” kiến nghị nóng tại buổi tiếp xúc đầu tiên với người dân

Công Xuân Thứ sáu, ngày 10/10/2025 14:17 GMT+7
Tình trạng chật hẹp của cảng cá Sa Huỳnh là 1 trong những phản ánh, kiến nghị đáng chú ý mà người dân Sa Huỳnh “gửi” đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi (Tổ 1).
Sáng 10/10, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi (Tổ 1), gồm Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan và Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Sa Huỳnh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Đây cũng làm buổi tiếp xúc và làm việc đầu tiên với người dân của ông Đỗ Tâm Hiển trên cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công nhiệm vụ vào ngày 8/10/2025 vừa qua.

Trong số những nội dung và vấn đề mà người dân phường Sa Huỳnh phản ánh, kiến nghị đáng chú ý đó là cấp, ngành của tỉnh và Trung ương, cần quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh xã Khánh Cường - đèo Bình Đê.

Những phản ánh, kiến nghị của người dân Sa Huỳnh là đúng và xác đáng. Trong các cuộc họp đến, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo cho các cấp, sở ngành và đơn vị liên quan trực thuộc kiểm tra cụ thể để có đề xuất, tham mưu cho UBND đưa ra phương án giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển.

Nguồn nước sinh hoạt của nhiều khu vực dân cư ở phía Nam (xã Phổ Châu, TX.Đức Phổ cũ), hiện bị nhiễm mặn, phèn…gây ảnh hưởng và khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt của bà con.

Người dân phường Sa Huỳnh phản ánh, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Khu vực Cảng và hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá cảng Sa Huỳnh hiện diện tích nhỏ, không gian chật hẹp… dẫn đến tàu thuyền ra vào buôn bán hải sản gặp khó khăn, vì vậy cần đầu tư, nâng cấp mở rộng để phát triển kinh tế biển của địa phương….

Thay mặt chính quyền Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển nhìn nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân Sa Huỳnh là đúng và xác đáng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển.Ảnh: P.Hảo

Theo đó trong các cuộc họp đến, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo cho các cấp, sở ngành và đơn vị liên quan trực thuộc kiểm tra cụ thể để có đề xuất, tham mưu cho UBND đưa ra phương án giải quyết.

Một góc trung tâm phường Sa Huỳnh.Ảnh: ĐX

Về phía Đoàn ĐBQH tỉnh (Tổ 1), Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan cho biết đã ghi nhận và sẽ chuyển tải đầy đủ, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương để xem xét, giải quyết một cách thấu đáo, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan.Ảnh nguồn UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan mong muốn trong thời gian tới, cử tri Sa Huỳnh tiếp tục đồng hành, theo dõi và đóng góp ý kiến để Đoàn ĐBQH tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm nhiệm vụ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển được phân công đảm nhận Trưởng BCĐ chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của Quảng Ngãi, thay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền.

