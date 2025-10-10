Phó Chủ tịch mới của tỉnh Quảng Ngãi “nhận” kiến nghị nóng tại buổi tiếp xúc đầu tiên với người dân

Tình trạng chật hẹp của cảng cá Sa Huỳnh là 1 trong những phản ánh, kiến nghị đáng chú ý mà người dân Sa Huỳnh “gửi” đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi (Tổ 1).
Sáng
10/10, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi (Tổ 1), gồm Phó Chủ tịch
Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan và Phó Trưởng đoàn chuyên
trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã
có buổi tiếp xúc với cử tri phường Sa Huỳnh.
Đây
cũng làm buổi tiếp xúc và làm việc đầu tiên với người dân của ông Đỗ Tâm Hiển trên
cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân
công nhiệm vụ vào ngày 8/10/2025 vừa qua.
Trong
số những nội dung và vấn đề mà người dân phường Sa Huỳnh phản ánh, kiến nghị đáng
chú ý đó là cấp, ngành của tỉnh và Trung ương, cần quan tâm đầu tư hệ thống
điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh xã Khánh Cường - đèo Bình
Đê.
Những phản ánh, kiến nghị của người dân Sa Huỳnh là đúng và xác đáng. Trong các cuộc họp đến, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo cho các cấp, sở ngành và đơn vị liên quan trực thuộc kiểm tra cụ thể để có đề xuất, tham mưu cho UBND đưa ra phương án giải quyết.
Nguồn
nước sinh hoạt của nhiều khu vực dân cư ở phía Nam (xã Phổ Châu, TX.Đức Phổ cũ),
hiện bị nhiễm mặn, phèn…gây ảnh hưởng và khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt của bà
con.
Khu
vực Cảng và hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá cảng Sa Huỳnh hiện diện tích nhỏ,
không gian chật hẹp… dẫn đến tàu thuyền ra vào buôn bán hải sản gặp khó khăn, vì
vậy cần đầu tư, nâng cấp mở rộng để phát triển kinh tế biển của địa phương….
Thay
mặt chính quyền Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển nhìn nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân Sa Huỳnh là đúng và xác đáng.
Theo đó trong các cuộc họp đến, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo cho các cấp, sở ngành và đơn vị liên quan trực thuộc kiểm tra cụ thể để có đề xuất, tham mưu cho UBND đưa ra phương án giải quyết.
Về
phía Đoàn ĐBQH tỉnh (Tổ 1), Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị
Phương Lan cho biết đã ghi nhận và sẽ chuyển tải đầy đủ, kịp thời các ý kiến,
nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành
Trung ương để xem xét, giải quyết một cách thấu đáo, hiệu quả.
Phó
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan mong muốn trong thời
gian tới, cử tri Sa Huỳnh tiếp tục đồng hành, theo dõi và đóng góp ý kiến để
Đoàn ĐBQH tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng
phát triển hơn.
