Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu: Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa

Sáng 31/7, sau chương khởi động xây dựng mô hình “xã xã hội chủ nghĩa” tại xã Thư Lâm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu chia sẻ về lý do chọn địa phương thí điểm, kỳ vọng của thành phố và lộ trình nhân rộng mô hình.

Xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa hướng tới hạnh phúc của nhân dân

Thưa ông, vì sao Hà Nội lựa chọn Thư Lâm và Phúc Thịnh là hai địa phương đầu tiên triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"? Thành phố đặt ra yêu cầu gì đối với hai mô hình điểm này?

- Việc xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" được triển khai từ chủ trương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ngay sau đó, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã khẩn trương ban hành các nghị quyết, kế hoạch và quyết định để triển khai đề án.

Thư Lâm và Phúc Thịnh được lựa chọn trên cơ sở nhiều yếu tố: vị trí địa lý, nền tảng văn hóa, truyền thống, tiềm năng phát triển, chất lượng đội ngũ cán bộ cũng như tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân.



Tuy nhiên, đây không phải là mô hình chỉ dành riêng cho hai địa phương. Đề án gồm 9 nhóm giải pháp với 54 tiêu chí, trong đó toàn bộ 124 xã, phường còn lại của Hà Nội đều có thể lựa chọn những tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai ngay.



Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu. Ảnh: Hoàng Thành

Mục tiêu của thành phố không phải đến khi tổng kết đề án chỉ có hai địa phương thành công, mà sẽ có ngày càng nhiều xã, phường đạt các tiêu chí của mô hình.



Trong quá trình thực hiện, Thủ đô Hà Nội cũng sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung các tiêu chí trên cơ sở những chủ trương mới của Trung ương trên cơ sở Nghị quyết 18 và Nghị quyết Trung ương lần thứ 3, nhất là các nội dung liên quan đến tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.



Chúng tôi kỳ vọng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và sự ủng hộ của dư luận xã hội, mô hình thí điểm sẽ từng bước được hoàn thiện, được công nhận và có thể triển khai rộng trên toàn thành phố.



Tinh thần của lãnh đạo thành phố cũng như mong mỏi của người dân là hướng tới mục tiêu đến năm 2035 xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa, bắt đầu từ nền tảng các xã, phường.

Với trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, chúng tôi sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ chính quyền cơ sở trong suốt quá trình triển khai. Đồng thời, mong muốn người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn Thủ đô tiếp tục đồng thuận, ủng hộ chủ trương lớn này, cùng chung sức xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, hướng tới mục tiêu cao nhất là mang lại hạnh phúc và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân.



Vậy thưa ông, trong 54 tiêu chí của mô hình, hai tiêu chí "sự hài lòng" và "hạnh phúc" mang tính tổng hợp, khá định tính. Thành phố sẽ lượng hóa và triển khai như thế nào để bảo đảm thực chất?



- Thực tế, trong 54 tiêu chí có 52 tiêu chí định lượng rất cụ thể. Hai tiêu chí về sự hài lòng và hạnh phúc là những chỉ số tổng hợp phản ánh kết quả cuối cùng của toàn bộ quá trình triển khai.



Trên cơ sở đó, thành phố đã giao các sở, ngành triển khai 18 nhóm nhiệm vụ để cụ thể hóa từng tiêu chí, làm rõ cách đánh giá, cách thực hiện, giúp cán bộ dễ triển khai và người dân có thể kiểm chứng bằng những kết quả cụ thể.



Trong quá trình thí điểm, thành phố sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp để bảo đảm các tiêu chí đi vào thực chất chứ không hình thức.



Đích đến cuối cùng của toàn bộ hệ thống tiêu chí vẫn là nâng cao chỉ số hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân.



Những năm qua, trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô, triển khai Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị cũng như quy hoạch phát triển Thủ đô trong 100 năm tới, Hà Nội đều xác định hạnh phúc của người dân là chỉ tiêu cao nhất, là mục tiêu cuối cùng của mọi chủ trương, chính sách.

Chính vì vậy, thông điệp của chương trình khởi động hôm nay tại Thư Lâm cũng rất rõ ràng: xây dựng xã xã hội chủ nghĩa vì hạnh phúc của nhân dân.



Một phần xã Thư Lâm, TP Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Thành

Hai địa phương được chọn thí điểm sẽ phải đảm nhận khối lượng công việc rất lớn. Thành phố sẽ đồng hành như thế nào để giảm áp lực và tạo điều kiện cho địa phương hoàn thành nhiệm vụ?



- Chúng tôi không nhìn nhận đây là áp lực mà là niềm vinh dự và trách nhiệm. Qua quá trình làm việc, chúng tôi thấy đội ngũ cán bộ của hai xã đều rất phấn khởi, quyết tâm và tự hào khi được thành phố lựa chọn.



Ngay từ khi xây dựng đề án, Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban. Tôi được phân công làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo và trực tiếp cùng các đơn vị thường xuyên làm việc với hai địa phương để thống nhất nội dung triển khai.



Ngay cả chương trình khởi động tại Thư Lâm hôm nay cũng được Ban Chỉ đạo theo sát từ quá trình chuẩn bị đến tổ chức thực hiện.



Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ chế nhằm tạo thêm động lực, nguồn lực và nhân lực, cũng như tạo không gian cho hai địa phương.



Hiện mỗi xã có diện tích khoảng 42 km², dân số khoảng 90.000 người. Theo quy hoạch, đây sẽ là khu vực có vai trò kết nối giữa đô thị trung tâm với khu vực nông thôn và các địa phương lân cận, đồng thời được hưởng lợi từ nhiều dự án hạ tầng lớn của Thủ đô.



Vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng theo từng tháng, từng quý, từng năm, người dân sẽ cảm nhận được những chuyển biến rõ rệt từ mô hình này.



Quan trọng hơn, chủ trương sẽ được lan tỏa không chỉ trong hệ thống chính trị mà còn tới người dân, những người con của Thư Lâm, Phúc Thịnh đang sinh sống, làm việc ở nhiều nơi sẽ thêm tự hào về quê hương mình.

Hà Nội sẽ đồng hành để mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa đi vào thực chất

Đối với 124 xã, phường còn lại của Hà Nội, thành phố yêu cầu triển khai như thế nào, thưa ông?



- Thành phố đã chỉ đạo toàn bộ các xã, phường nghiên cứu đầy đủ 54 tiêu chí và 9 nhóm giải pháp của đề án.



Tùy theo điều kiện thực tế về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển xã hội... mỗi địa phương sẽ lựa chọn những tiêu chí phù hợp để triển khai ngay từ năm 2026.



Không bắt buộc tất cả các địa phương phải đồng loạt thực hiện đầy đủ 54 tiêu chí ngay từ đầu. Có thể lựa chọn những tiêu chí phù hợp để triển khai trước, sau đó từng bước bổ sung theo lộ trình.



Đối với những địa phương đủ điều kiện như Thư Lâm và Phúc Thịnh thì hoàn toàn có thể triển khai đồng bộ toàn bộ hệ thống tiêu chí.



Vậy thưa ông, thành phố kỳ vọng gì vào hai địa phương được lựa chọn thí điểm?



- Ngay từ đầu, khi lựa chọn Thư Lâm và Phúc Thịnh, chúng tôi đã đánh giá rất kỹ về truyền thống văn hóa, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng đội ngũ cán bộ cũng như sự đồng thuận của nhân dân.



Vì vậy, thành phố tin tưởng hai địa phương sẽ là nơi triển khai đề án sớm nhất, đạt những kết quả cụ thể nhất và cũng là nơi người dân trực tiếp đánh giá hiệu quả của mô hình.



Lãnh đạo thành phố sẽ luôn đồng hành, theo dõi sát quá trình triển khai để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hai địa phương phát triển.



Đồng thời, Hà Nội cũng sẽ chuẩn bị các nguồn lực cần thiết. Khi Thư Lâm và Phúc Thịnh cần những nguồn lực lớn để tạo bước đột phá và sức lan tỏa, thành phố sẽ sẵn sàng đồng hành và đầu tư nhằm giúp hai địa phương phát huy hiệu quả mô hình, qua đó tạo động lực để các xã, phường khác tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Hướng tới chính quyền gần dân, trọng dân, vì dân



Ngày 31/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thư Lâm (Hà Nội) tổ chức Chương trình khởi động triển khai xây dựng xã "Xã hội chủ nghĩa”. Tại chương trình, Bí thư Đảng ủy xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm khẳng định, xây dựng xã "Xã hội chủ nghĩa" là cơ hội để địa phương đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị, phát huy truyền thống đoàn kết và khơi dậy khát vọng phát triển.



Địa phương xác định 5 yêu cầu xuyên suốt, trong đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của người dân làm căn cứ đánh giá cán bộ, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.



Chương trình khởi động là cam kết chính trị hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, chính quyền gần dân, trọng dân, vì dân. Bằng việc lựa chọn 96 công trình, phần việc ngay từ cơ sở, xã Thư Lâm chủ động triển khai mô hình xã "Xã hội chủ nghĩa" với những nhiệm vụ cụ thể về cải cách hành chính, chuyển đổi số, môi trường, an sinh xã hội và phát triển hạ tầng, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của người dân làm thước đo kết quả.



Qua rà soát, địa phương đã đạt và cơ bản đạt 34 trong tổng số 54 tiêu chí. 20 tiêu chí còn lại tập trung vào các lĩnh vực cần nguồn lực lớn như quy hoạch, hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị...



