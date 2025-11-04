Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Giáo sư ngành Y năm 2025, từng nhận Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Giáo sư ngành Y năm 2025

Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm nay có tổng cộng 900 ứng viên được thông qua, gồm 71 Giáo sư và 829 Phó giáo sư. Hội đồng Giáo sư ngành Y học có 114 ứng viên được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư. Trong số này, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc là Giáo sư ngành Y năm 2025.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư hồi tháng 6/2025, ông Nguyễn Huy Ngọc sinh năm 1970 tại xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (cũ), nay là xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Y, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Bắc Thái (nay là Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên) năm 1994.

Năm 2002, ông được cấp bằng thạc sĩ Y học, chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Đến năm 2012, ông được cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành Nội Tim mạch, tại Học viện Quân Y.

Năm 2016, ông nhận bằng thạc sĩ ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tháng 3/2023, ông Nguyễn Huy Ngọc nhận bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Quá trình công tác của Giáo sư ngành Y năm 2025 Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Cũng theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, quá trình công tác của tân Giáo sư ngành Y Nguyễn Huy Ngọc như sau:

Từ năm 1994 đến 1997, ông là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Phú, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (cũ).

Từ năm 1997 đến 2002, ông là bác sĩ điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu từ năm 2002 đến năm 2004.

Từ năm 2005 - 2009, ông là Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng khoa Nội tiết - Tim mạch.

Từ năm 2010-2013, ông là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Từ năm 2013 đến 2019, ông là Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ông đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ từ năm 2019 - 2024.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, kiêm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Từ tháng 1/2025 đến nay, ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.



Ông Nguyễn Huy Ngọc (trái) - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ là Giáo sư ngành Y năm 2025. Ảnh: Báo Phú Thọ

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của Giáo sư ngành Y 2025 Nguyễn Huy Ngọc gồm: Nghiên cứu toàn diện về bệnh đột quỵ, ứng dụng các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và quản lý các mô hình tổ chức điều trị đột quỵ tại Việt Nam; nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi số y tế, quản lý tài chính y tế, quản lý chất lượng bệnh viện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đến thời điểm tháng 6/2025, GS Nguyễn Huy Ngọc đã có 113 bài báo khoa học, trong đó 18 bài được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống Web of Science, Scopus, Pubmed. Ông đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, trong đó trực tiếp làm hướng dẫn chính 1 nghiên cứu sinh và hướng dẫn phụ 1 nghiên cứu sinh; hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh (thời gian từ 2023 - 2027)...

Bên cạnh đó, ông cũng hướng dẫn 11 học viên cao học/chuyên khoa II bảo vệ thành công luận văn...

Trong quá trình công tác, tân Giáo sư Nguyễn Huy Ngọc đã được ghi nhận với nhiều thành tích tiêu biểu, cụ thể: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015; Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2016; đạt danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2017; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2011, 2012, 2017; Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ các năm 2011, 2019, 2020; Giấy khen và Bằng khen của chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam năm 2017, 2018; Trí thức Việt Nam Sáng tạo và Cống hiến của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trao tặng năm 2016; Trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam năm 2023; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2024; đã được cấp 4 công nhận về giải thưởng Hội thi sáng tạo KHCN (cấp tỉnh).