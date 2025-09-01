Câu hỏi:

Bạn đọc Việt Anh (Xã Sóc Sơn) có câu hỏi: Khi nào Phó Chủ tịch UBND cấp xã được phép cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân?

Trả lời:

Luật sư Cao Thanh Tâm - Giám đốc Công ty luật TNHH CTT Piper Việt Nam, Đoàn luật sư Hà Nội chia sẻ về các nội dung trên cụ thể như sau:

Phó Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền ký cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân?

Căn cứ tại Công văn số 1735/QLĐĐ-ĐĐĐKĐĐ ngày 11/8/2025 của Cục Quản lý đất đai về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc trong quy định pháp luật về đất đai sau khi ban hành Nghị Định 151/2025/NĐ-CP.

Trong trường hợp nếu Quy chế làm việc của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND xã phân công cho Phó Chủ tịch UBND cùng cấp thay mặt giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch, thì trong phạm vi lĩnh vực công việc được giao, Phó Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo đó, Cục Quản lý đất đai đã có giải đáp cụ thể về việc Phó Chủ tịch UBND cấp xã được ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 136 và điểm d khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai 2024, cũng như điểm h khoản 1 Điều 5 Nghị định 151/2025/NĐ-CP.

Việc thực hiện cần căn cứ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 và Quy chế làm việc của UBND cấp xã.

Như vậy, khi Chủ tịch UBND xã phân công bằng văn bản và ghi nhận trong Quy chế làm việc, Phó Chủ tịch UBND xã hoàn toàn có thể thay mặt ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho người dân, miễn là trong phạm vi lĩnh vực công việc đã được giao.

Phó chủ tịch UBND xã có thẩm quyền ký cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân? Ảnh: Minh Quân.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP

Chính phủ đã ban hành Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực từ ngày 01/07/2025.

Căn cứ tại Điều 5 Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp sổ đỏ lần đầu cấp xã như sau:

Điều 5. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, bao gồm:

Chấp thuận phương án sử dụng đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 6 Điều 45 Luật Đất đai; phê duyệt phương án sử dụng đất lúa của cá nhân quy định tại khoản 7 Điều 45 Luật Đất đai;

Quyết định thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai; thu hồi đất liên quan đến quy định tại điểm b khoản 3, khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 87 và khoản 7 Điều 91 Luật Đất đai;

Ban hành Thông báo thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai;

Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại điểm c khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai;

Phê duyệt phương án cưỡng chế quyết định thu hồi đất và kinh phí cho hoạt động cưỡng chế quy định tại điểm b khoản 5 Điều 89 Luật Đất đai;

Quyết định giá đất cụ thể quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Đất đai;

Quyết định giá bán nhà ở tái định cư trong địa bàn quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Đất đai;

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 136 và điểm d khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai;

Xác định lại diện tích đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai;



Luật sư Cao Thanh Tâm - Giám đốc Công ty luật TNHH CTT Piper Việt Nam, Đoàn luật sư Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ ngày 01/7/2025, thẩm quyền của cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của UBND cấp huyện sẽ chuyển giao lại cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện.

"Do đó, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (cấp sổ đỏ) cho người dân theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai 2024 và điểm d khoản 2 Điều 142 Luật Đất đai 2024", luật sư Tâm khẳng định.