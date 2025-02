Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Phó Cục trưởng - Thư ký lãnh đạo Bộ Công an được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Cục trưởng - Thư ký lãnh đạo Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.