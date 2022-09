Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt mùng 2/9 cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Đội 1, thuộc Đảng bộ Đảng ủy Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, đồng thời chúc mừng những nỗ lực, đóng góp của Thiếu tướng trong công tác, chiến đấu và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: CAHN

Vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội nhấn mạnh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ khi tuổi đời còn rất trẻ, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác, nhiều năm giữ chức vụ cán bộ chủ chốt của Công an Thành phố, đã có nhiều thành tích trong công tác, chiến đấu, được Đảng, Nhà nước, ngành Công an ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý…

Trên cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố chăm lo xây dựng Đảng bộ Công an Thành phố trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự ở Thủ đô, lập được nhiều chiến công thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; gương mẫu tận tụy, cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên Cộng sản, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, giữ vững tư cách người đảng viên và có những đóng góp tích cực hơn nữa vào nhiệm vụ chính trị của Công an Thành phố, xứng đáng với phần thưởng cao quý của Đảng.

Đồng thời, Giám đốc Công an TP.Hà Nội yêu cầu các đảng viên của Đảng bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để góp phần xây dựng tổ chức đảng, lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.