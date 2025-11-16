Ngay 15/11, Đoàn công tác của Công an TP Hà Nội do Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Hoàng Minh Quân, cán bộ Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bị thương trong khi làm nhiệm vụ cùng Tổ công tác Y6/141.

Trước đó, khoảng 1h40 ngày 15/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Trường Chinh, Tổ công tác Y6/141 phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Trong quá trình truy đuổi, một đối tượng đã có hành vi dùng chân đạp mạnh vào đầu xe mô tô của Thiếu tá Hoàng Minh Quân, khiến anh ngã xuống đường bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tổ công tác đã đưa thiếu tá Quân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết quả chẩn đoán cho thấy anh bị tổn thương nội sọ, vỡ đài quay có di lệch nhẹ, phù nề vùng khuỷu tay và đã được cố định tay bằng nẹp bột trước khi xuất viện về nhà theo dõi.

Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đánh giá cao tinh thần kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống của thiếu tá Quân, đây là phẩm chất tiêu biểu của người chiến sĩ Công an Thủ đô, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân. Đại tá Nguyễn Đức Long đề nghị lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị chức năng kịp thời làm tốt chế độ, chính sách; phối hợp với gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc sức khỏe để đồng chí sớm bình phục, trở lại công tác.

