Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ Trần Văn Dương làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Dương - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đến nhận nhiệm vụ, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.