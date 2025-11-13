Phó Giám đốc Sở NNMT Quảng Ninh Phan Thanh Nghị ngừng theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khu vực biển

Điều chỉnh nhiệm vụ lãnh đạo Sở NN&MT

Ngày 12/11/2025, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã ký Quyết định số 1639/QĐ-SNN&MT về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công việc đối với lãnh đạo Sở.

Tiệc sinh nhật được cho là mừng một Phó Giám đốc Sở NNMT. Ảnh cắt từ clip.

Căn cứ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, cùng với ý kiến thống nhất của tập thể lãnh đạo Sở, việc điều chỉnh được thực hiện nhằm “đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo điều hành phù hợp thực tiễn và nâng cao hiệu quả hoạt động”.

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Theo Quyết định mới, ông Nguyễn Minh Sơn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh được bổ sung nhiệm vụ “trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giao khu vực biển trên địa bàn tỉnh”. Nhiệm vụ này trước đây do ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở, đảm nhiệm theo khoản 6 mục I Điều 4 của Quyết định số 828/QĐ-SNN&MT ngày 26/6/2025.

Như vậy, kể từ ngày 12/11/2025, ông Phan Thanh Nghị chính thức ngừng theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khu vực biển, và nội dung này được chuyển giao cho Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách.

Các nội dung phân công khác của lãnh đạo Sở giữ nguyên theo quy định của Quyết định số 828/QĐ-SNN&MT trước đó.

Xác minh thông tin sinh nhật của Phó Giám đốc

Trước đó, Báo Dân Việt đã có bài phản ánh “Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh”.

Theo nguồn tin của Dân Việt, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh xem xét, nắm tình hình vụ việc dư luận xã hội quan tâm.

Cụ thể, văn bản nêu rõ: Ngày 14/10/2025, thông qua mạng xã hội đăng tải một video clip phản ánh một số cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở NNMT tham gia tổ chức sinh nhật trên du thuyền Luna Hạ Long Cruise (có gửi kèm theo hình ảnh, lời bình). Video clip trên có số lượt người xem và có nhiều bình luận tiêu cực liên quan đến lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đơn vị này đề nghị Đảng ủy Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo rà soát, nắm tình hình, kiểm tra nội dung trên; xem xét trách nhiệm của cán bộ, đảng viên (nếu có); kịp thời báo cáo kết quả.

Theo nguồn tin của Dân Việt, vào tối 19/9/2025, trên du thuyền hạng sang Luna Hạ Long Cruise, có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại nhà hàng Business với vé cho mỗi thực khách là trên 2 triệu đồng.

Bữa tiệc được cho là tiệc sinh nhật ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung clip ghi lại trong bữa tiệc có một số cán bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh tham gia cùng ông Phan Thanh Nghị.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện danh sách khách đi du thuyền Luna Hạ Long Cruise biển kiểm soát QN-9966 vào tối 19/9/2025. Theo đó, có tên Phan Thanh Nghị sinh năm 1976, số thứ tự 75.

Được biết, thời điểm bữa tiệc được tổ chức, miền Bắc đang chuẩn bị ứng phó với bão số 8 ở khu vực vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Sáng 23/10, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Minh Sơn - Giám đốc Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Tôi đã nắm được sự việc và hiện tôi đang họp, sẽ thông tin lại sau”. Sau đó, PV Dân Việt tiếp tục liên lạc lại vẫn không nhận được phản hồi.

