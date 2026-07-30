Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Thời sự
Thứ năm, ngày 30/07/2026 09:51 GMT+7

Phó Thủ tướng: Khắc phục tình trạng phân cấp nhưng không phân bổ đủ nguồn lực trong hoạt động giám sát

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 30/07/2026 09:51 GMT+7
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng hoạt động giám sát cần chuyển mạnh từ phát hiện, kiến nghị sang theo dõi, thúc đẩy xử lý đến cùng. Đặc biệt, phải kịp thời ngăn tình trạng phân cấp, phân quyền nhưng không bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 30/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề “Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội: Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: VPQH

Giám sát phải theo đến cùng, đánh giá bằng kết quả thực tế

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định giám sát tối cao là một trong những chức năng cơ bản của Quốc hội, đồng thời là cơ chế quan trọng để kiểm soát quyền lực, bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng, những đổi mới trong hoạt động giám sát thời gian qua không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, mà còn hỗ trợ thiết thực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: VPQH

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá hoạt động giám sát của Quốc hội đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung, phương thức và hiệu quả thực hiện.

Trước hết, nội dung giám sát ngày càng tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cấp bách, tác động lớn đến sự phát triển của đất nước và đời sống người dân. Trong đó có việc hoàn thiện thể chế, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện các chính sách lớn.

Phương thức giám sát cũng tiếp tục được đổi mới theo hướng toàn diện, linh hoạt và hiệu quả hơn. Các hình thức như giám sát chuyên đề, chất vấn, giải trình, xem xét báo cáo, giám sát việc ban hành văn bản pháp luật và giải quyết kiến nghị của cử tri được kết hợp chặt chẽ.

Hoạt động giám sát ngày càng chú trọng đối thoại, tiếp nhận thông tin từ thực tiễn và phản ánh đầy đủ hơn những vấn đề phát sinh tại địa phương, cơ sở.

Theo Phó Thủ tướng, điều quan trọng là kết quả giám sát đã tạo cơ sở để tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc. Không ít kiến nghị sau giám sát được các cơ quan tiếp thu để sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2025 đã tạo thêm cơ sở pháp lý để đổi mới tư duy, tăng cường trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kết luận và kiến nghị sau giám sát.

“Hoạt động giám sát đang chuyển từ phát hiện, kiến nghị sang theo dõi, thúc đẩy giải quyết đến cùng; từ xem xét quy trình sang đánh giá kết quả và tác động của chính sách”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan triển lãm về hoạt động giám sát. Ảnh: VPQH

Sự chuyển biến này không chỉ góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải trình mà còn giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm 2026 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, đồng thời thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết lớn về đổi mới mô hình phát triển và tổ chức bộ máy. Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát.

Trọng tâm đầu tiên là chuyển mạnh hoạt động giám sát sang việc tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết và chính sách đã được ban hành, nhất là những lĩnh vực được phân cấp, phân quyền và những chính sách tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Sáng 30/7, diễn ra Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát

Qua giám sát, cần phân tích rõ nguyên nhân của từng hạn chế. Những vướng mắc xuất phát từ quy định chồng chéo, thiếu thống nhất phải được phân biệt với hạn chế do tư duy tổ chức thực hiện, thiếu nguồn lực, năng lực quản trị yếu hoặc trách nhiệm chưa đầy đủ.

Việc xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp cơ quan có thẩm quyền đưa ra giải pháp phù hợp, tránh tình trạng mọi khó khăn đều được giải thích chung chung là do “vướng cơ chế”.

Không để cấp dưới được giao quyền nhưng thiếu điều kiện thực hiện

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đặc biệt lưu ý yêu cầu tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật tại cấp tỉnh và cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp.

Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoạt động giám sát phải xem xét đồng thời cả việc giao nhiệm vụ và các điều kiện bảo đảm thực hiện.

Các điều kiện này bao gồm thể chế, nhân lực, tài chính, cơ sở dữ liệu, hạ tầng số và năng lực quản trị.

Qua đó, các cơ quan giám sát phải kịp thời phát hiện tình trạng “phân cấp nhưng không phân bổ đủ nguồn lực”; cấp dưới được giao quyền nhưng không có đủ nhân lực, kinh phí, dữ liệu hoặc điều kiện cần thiết để thực hiện; hoặc cấp trên sau khi phân cấp lại buông lỏng công tác kiểm tra, hướng dẫn.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: VPQH

Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong việc theo dõi, phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh từ cơ sở. Thông tin từ địa phương phải trở thành nguồn dữ liệu quan trọng để Quốc hội lựa chọn nội dung và đánh giá hiệu quả giám sát.

Một yêu cầu khác được đặt ra là các kết luận giám sát phải gắn với mục tiêu cụ thể, trách nhiệm thực hiện, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt được.

Trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cá nhân chịu sự giám sát phải được xác định rõ, bảo đảm quyền lực nhà nước được thực thi đúng thẩm quyền, đúng pháp luật.

Cùng với đó, cần tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phân tích, tính khách quan, công khai và minh bạch.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân với công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ.

Sự phối hợp phải được thực hiện ngay từ khâu lựa chọn chuyên đề, xây dựng kế hoạch, thu thập thông tin cho đến theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị.

Các cơ quan cần tăng cường chia sẻ dữ liệu, kế thừa thông tin và số liệu đã được kiểm chứng; hạn chế trùng lặp về đối tượng, nội dung, thời điểm kiểm tra cũng như yêu cầu báo cáo, tránh tạo thêm áp lực không cần thiết cho cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát.

Bên cạnh nguồn thông tin từ các cơ quan nhà nước, cần tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia và nhà khoa học tham gia cung cấp thông tin, phản biện và đánh giá độc lập.

Theo Phó Thủ tướng, những phản ánh từ thực tiễn phải trở thành nguồn dữ liệu quan trọng để lựa chọn nội dung giám sát, đồng thời kiểm chứng kết quả thực hiện chính sách, pháp luật.

Về phía Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm giải trình; phối hợp đầy đủ, chặt chẽ và có trách nhiệm với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát.

Chính phủ đề nghị Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đồng hành, giám sát và chỉ rõ những điểm nghẽn, bất cập. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Chính phủ hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tham khảo thêm

Chủ tịch Quốc hội: Không giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ

Chủ tịch Quốc hội: Không giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ

Đề nghị nghiên cứu kỹ chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

Đề nghị nghiên cứu kỹ chính sách phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

Đề xuất giao UBND tỉnh quyết định chuyển nhượng dự án bất động sản

Đề xuất giao UBND tỉnh quyết định chuyển nhượng dự án bất động sản

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chi tiết về 19 điều đảng viên không được làm theo quy định mới của Trung ương

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng đối với 1 Thứ trưởng và 4 nguyên cán bộ lãnh đạo

Thời sự
Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng đối với 1 Thứ trưởng và 4 nguyên cán bộ lãnh đạo

Thống nhất mô hình tổ chức Đảng 3 cấp, thí điểm với những thay đổi lớn

Thời sự
Thống nhất mô hình tổ chức Đảng 3 cấp, thí điểm với những thay đổi lớn

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có tân Chánh Văn phòng

Thời sự
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có tân Chánh Văn phòng

Chủ tịch Hà Nội: Người dân đã nhường đất, nhà thầu phải thi công quyết liệt, không làm chậm tiến độ vì thời tiết

Thời sự
Chủ tịch Hà Nội: Người dân đã nhường đất, nhà thầu phải thi công quyết liệt, không làm chậm tiến độ vì thời tiết

Đọc thêm

Tôn Tẫn - quân sư nổi tiếng thời Chiến Quốc bị ai hãm hại khoét xương bánh chè, xăm hình lên mặt?
Media

Tôn Tẫn - quân sư nổi tiếng thời Chiến Quốc bị ai hãm hại khoét xương bánh chè, xăm hình lên mặt?

Media

Trước khi trở thành quân sư giúp nước Tề lập nên những chiến công để đời, Tôn Tẫn từng là nạn nhân của một âm mưu tàn độc.

Lào Cai: Di dời khẩn cấp 19 hộ dân ở Bản Xèo ra khỏi vùng thiên tai
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Di dời khẩn cấp 19 hộ dân ở Bản Xèo ra khỏi vùng thiên tai

Lào Cai thi đua yêu nước

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây sạt lở đất nghiêm trọng, làm vùi lấp đất sản xuất, bể nuôi cá tầm và đe dọa trực tiếp đến các hộ dân tại xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai.

Hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các tàu hộ vệ nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà
Media

Hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các tàu hộ vệ nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà

Media

Sáng 30/7, tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đã tiến vào Vịnh Đà Nẵng (Việt Nam), bắt đầu chuyến thăm, giao lưu hữu nghị đầu tiên đến TP.Đà Nẵng.

Chị em chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định: Chịu mọi đớn đau vì hòa bình Tổ quốc
Đông Tây - Kim Cổ

Chị em chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định: Chịu mọi đớn đau vì hòa bình Tổ quốc

Đông Tây - Kim Cổ

Hơn nửa thế kỷ qua, chị em cựu chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định Phan Thị Thu và Phan Thị Hồng luôn đau đáu ký ức không bao giờ nguôi.

'Tình hình rất nghiêm trọng': Kiev hoảng loạn sau tối hậu thư của ông Trump gửi cho ông Zelensky
Thế giới

"Tình hình rất nghiêm trọng": Kiev hoảng loạn sau tối hậu thư của ông Trump gửi cho ông Zelensky

Thế giới

Yêu cầu chấm dứt xung đột ở Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm tan vỡ hy vọng về viện trợ quân sự của Tổng thống Zelensky, cựu trợ lý của cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Oleh Soskin, đánh giá.

Chủ tịch HĐND Đà Nẵng chỉ rõ loạt 'điểm nghẽn', yêu cầu tạo chuyển biến trong 6 tháng cuối năm
Thời sự

Chủ tịch HĐND Đà Nẵng chỉ rõ loạt "điểm nghẽn", yêu cầu tạo chuyển biến trong 6 tháng cuối năm

Thời sự

Trước áp lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng yêu cầu nhìn thẳng những điểm nghẽn còn tồn tại, quyết liệt tháo gỡ để tạo chuyển biến trong 6 tháng cuối năm.

Bộ Xây dựng nói gì về kiến nghị bình ổn giá vật liệu xây dựng?
Nhà đất

Bộ Xây dựng nói gì về kiến nghị bình ổn giá vật liệu xây dựng?

Nhà đất

Bộ Xây dựng khẳng định vật liệu xây dựng không thuộc danh mục Nhà nước bình ổn giá, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục theo dõi thị trường và tham mưu giải pháp khi cần thiết.

Giá loại trái cây đặc sản cao nhất trong lịch sử, Bắc Ninh thu trên 9.000 tỷ đồng
Nhà nông

Giá loại trái cây đặc sản cao nhất trong lịch sử, Bắc Ninh thu trên 9.000 tỷ đồng

Nhà nông

Dù sản lượng giảm do thời tiết bất lợi, vụ vải thiều 2026 tại Bắc Ninh lại bứt phá mạnh về giá, ghi nhận mức cao nhất lịch sử. Nhiều dòng vải “chạm đỉnh”, kéo tổng doanh thu toàn vụ ước vượt 9.000 tỷ đồng.

Quy định mới nhất về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: Mức giảm bao nhiêu, đăng ký chậm nhất ngày nào?
Bạn đọc

Quy định mới nhất về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: Mức giảm bao nhiêu, đăng ký chậm nhất ngày nào?

Bạn đọc

Người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm vẫn được tính giảm trừ kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi quyết toán thuế. Vậy mức giảm trừ mới là bao nhiêu và thời hạn đăng ký người phụ thuộc được quy định thế nào?

Chủ tịch Quốc hội: Không giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ
Thời sự

Chủ tịch Quốc hội: Không giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ

Thời sự

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XVI cần kiến tạo một phương thức giám sát mới: có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.

Tin sáng (30/7): 7 cầu thủ ngoại từ chối đến Hà Nội FC gồm những ai?
Thể thao

Tin sáng (30/7): 7 cầu thủ ngoại từ chối đến Hà Nội FC gồm những ai?

Thể thao

7 cầu thủ ngoại từ chối đến Hà Nội FC gồm những ai?; Real Madrid tự tin chiêu mộ thành công Rodri; Juventus đạt thỏa thuận với PSG về Randal Kolo Muani.

Nhan sắc 35 thiếu nữ đầu tiên có mặt trong vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026
Văn hóa - Giải trí

Nhan sắc 35 thiếu nữ đầu tiên có mặt trong vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Văn hóa - Giải trí

Vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức tìm ra 35 gương mặt xuất sắc để bước tiếp vào Chung khảo toàn quốc.

Tập đoàn Đại Dũng: Ký hợp đồng hơn 60 triệu USD với đối tác Hoa Kỳ, vì sao vẫn trượt hơn 50% gói thầu trong nước?
Kinh tế

Tập đoàn Đại Dũng: Ký hợp đồng hơn 60 triệu USD với đối tác Hoa Kỳ, vì sao vẫn trượt hơn 50% gói thầu trong nước?

Kinh tế

Từ doanh nghiệp từng tham gia nhiều dự án quy mô lớn trong và ngoài nước, vừa ký hợp đồng hơn 60 triệu USD với đối tác Hoa Kỳ, Tập đoàn Đại Dũng vẫn có trên 50% gói thầu trong nước không trúng thầu.

GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng
Doanh nghiệp

GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng

Doanh nghiệp

Động lực từ các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là thiết bị điện và hạ tầng, tiếp tục giúp GELEX duy trì tăng trưởng, đồng thời tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới.

MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng kiến nghị nhiều vấn đề 'nóng' nhằm hỗ trợ đối tượng yếu thế khi lập lại trật tự vỉa hè'
Đại đoàn kết dân tộc

MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng kiến nghị nhiều vấn đề "nóng" nhằm hỗ trợ đối tượng yếu thế khi lập lại trật tự vỉa hè"
6

Đại đoàn kết dân tộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng vừa kiến nghị nhiều vấn đề "nóng" liên quan đời sống dân sinh gửi HĐND, UBND TP. Đà Nẵng như vấn đề tính tiền sử dụng đất tái định cư, dự án kéo dài hay chính sách hỗ trợ đối với đối tượng yếu thế tại đô thị trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp lại trật tự vỉa hè.

Các xã TP.HCM 'chạy đà' trở lại chương trình xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập
Chuyển động Sài Gòn

Các xã TP.HCM "chạy đà" trở lại chương trình xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập

Chuyển động Sài Gòn

Chương trình xây dựng nông thôn mới tại cơ sở ở TP.HCM đang dần được khởi động trở lại. Nhiều xã của TP.HCM bắt đầu rà soát tiêu chí, lập danh mục công trình và xác định nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026-2030.

Đang hưởng án treo vẫn giả danh công an đe dọa cưỡng đoạt 20 triệu đồng
Pháp luật

Đang hưởng án treo vẫn giả danh công an đe dọa cưỡng đoạt 20 triệu đồng

Pháp luật

Nguyễn Minh Hoàng (SN 1996, tỉnh Nghệ An) đang chấp hành án treo về tội “Cưỡng đoạt tài sản” thì bị cáo buộc giả danh công an, đe dọa một phụ nữ để chiếm đoạt 20 triệu đồng và vừa bị bắt tạm giam.

HLV Park Hang-seo 'gây sốt' ở Thái Lan, nổi giận lao vào sân giữa trận đấu
Thể thao

HLV Park Hang-seo "gây sốt" ở Thái Lan, nổi giận lao vào sân giữa trận đấu

Thể thao

HLV Park Hang-seo tạo nên khoảnh khắc đáng chú ý trong trận giao hữu giữa CLB Kanchanaburi và Eastern SC.

Mỹ bắt đầu tung đòn sấm sét xuống Iran sau khi ông Trump tuyên bố sẽ 'đánh cho Iran tơi tả'
Thế giới

Mỹ bắt đầu tung đòn sấm sét xuống Iran sau khi ông Trump tuyên bố sẽ "đánh cho Iran tơi tả"

Thế giới

Mỹ đã phát động một cuộc không kích "mạnh mẽ" nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng "đến lượt chúng ta tấn công họ", sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Tehran nhằm vào lực lượng Mỹ ở Jordan đêm trước đó.

Sưng đau mang tai tưởng viêm thường hóa ra bệnh truyền nhiễm cực nguy hiểm
Xã hội

Sưng đau mang tai tưởng viêm thường hóa ra bệnh truyền nhiễm cực nguy hiểm

Xã hội

Từ một khối sưng đau mang tai tưởng chừng vô hại, người bệnh nam 60 tuổi bất ngờ được xác định mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Mỹ cấm robot hình người Trung Quốc
Thế giới

Mỹ cấm robot hình người Trung Quốc

Thế giới

Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington để thống trị lĩnh vực công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo đang ngày càng gay gắt.

ĐT Việt Nam có thực sự vượt trội so với ĐT Singapore?
Thể thao

ĐT Việt Nam có thực sự vượt trội so với ĐT Singapore?

Thể thao

ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu bản lề tại bảng A ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Singapore và đây là thước đo cho sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik trên chặng đường bảo vệ ngôi vương.

Bong bóng AI sắp nổ? Chuyên gia tiết lộ lý do Apple sẽ là kẻ sống sót cuối cùng, nhìn đối thủ 'cháy rụi'
Khoa học Công nghệ

Bong bóng AI sắp nổ? Chuyên gia tiết lộ lý do Apple sẽ là kẻ sống sót cuối cùng, nhìn đối thủ "cháy rụi"

Khoa học Công nghệ

Trong bối cảnh chi phí linh kiện như chip nhớ tăng gấp đôi, đẩy giá Mac, iPad và sắp tới là iPhone leo thang, chuyên gia Ed Zitron nhận định rằng, cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) thực chất là một "bong bóng kinh tế" đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Câu hỏi đặt ra là Apple sẽ ở đâu khi cơn bão này quét qua?

Sau một sự cố, vườn sầu riêng của anh nông dân Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) làm gì mà 'cháy' hàng, giá bán cao gấp 2-3 lần?
Nhà nông

Sau một sự cố, vườn sầu riêng của anh nông dân Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) làm gì mà "cháy" hàng, giá bán cao gấp 2-3 lần?

Nhà nông

Chuyển hướng sang trồng sầu riêng hữu cơ sau sự cố hạn mặn, anh Dương Quốc Cảnh (xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, địa phận tỉnh Tiền Giang trước đây, nay là xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ giúp vườn sầu riêng cạn kiệt sức sống được hồi sinh, mà còn gặt hái trái ngọt với mức giá vượt trội.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hợp tác nâng cao chất lượng sách điện tử, học liệu số
Xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hợp tác nâng cao chất lượng sách điện tử, học liệu số

Xã hội

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam có ý nghĩa thiết thực trong việc huy động trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực xã hội tham gia nâng cao chất lượng sách điện tử, sách số và học liệu số.

Ông Medvedev bất ngờ tuyên bố Nga không thể tồn tại nếu không giành chiến thắng ở Ukraine
Điểm nóng

Ông Medvedev bất ngờ tuyên bố Nga không thể tồn tại nếu không giành chiến thắng ở Ukraine

Điểm nóng

Cựu tổng thống Nga Medvedev cho rằng phương Tây đang sử dụng Ukraine như một "công cụ tấn công" nhằm vào Nga.

Tin showbiz 24h: MC Quyền Linh nhắn gửi con gái điều hệ trọng, Quang Lê hoảng hồn vì bị mạo danh
Văn hóa - Giải trí

Tin showbiz 24h: MC Quyền Linh nhắn gửi con gái điều hệ trọng, Quang Lê hoảng hồn vì bị mạo danh

Văn hóa - Giải trí

MC Quyền Linh nhắn gửi con gái điều hệ trọng, Quang Lê hoảng hồn vì bị mạo danh… là những thông tin mới nhất của đời sống showbiz 24h qua.

Giá xăng dầu hôm nay 30/7: Lao dốc phiên thứ 3, dầu thô xuống dưới 90 USD/thùng
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/7: Lao dốc phiên thứ 3, dầu thô xuống dưới 90 USD/thùng

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/7, dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc trong rạng sáng nay.

Sắp xếp trường học Hà Nội 2026: Có nơi giảm 14 hiệu trưởng, 8 hiệu phó, chuyên gia cho biết cần 'minh bạch phương án'
Xã hội

Sắp xếp trường học Hà Nội 2026: Có nơi giảm 14 hiệu trưởng, 8 hiệu phó, chuyên gia cho biết cần "minh bạch phương án"

Xã hội

Hàng loạt xã tại Hà Nội như Hạ Bằng, Dương Hòa, Thạch Thất đang hoàn thiện phương án sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học và THCS theo mô hình một trường nhiều cơ sở, giảm từ 50-70% đầu mối quản lý.

3 cây cảnh đổi vận, đổi sắc cho ngôi nhà, trồng trong vườn hái quả ngọt, đón niềm vui, chiêu tài, rước lộc
Gia đình

3 cây cảnh đổi vận, đổi sắc cho ngôi nhà, trồng trong vườn hái quả ngọt, đón niềm vui, chiêu tài, rước lộc

Gia đình

Trồng 3 cây cảnh nà, khu vườn sẽ không chỉ là vườn, mà là một cuốn lịch bốn mùa, là nơi chứa đựng lộc tài, bình an và những niềm vui hái lượm giản dị.

Tin đọc nhiều

1

Viếng “Chú bé Lượm” trong tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu giữa vùng nắng gió Khánh Hòa

Viếng “Chú bé Lượm” trong tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu giữa vùng nắng gió Khánh Hòa

2

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng
13

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng "thừa vàng" bán ra do khách mua "mất hút"

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra do khách mua 'mất hút'

4

Danh sách các xã, phường có thể phải sáp nhập tiếp tục ở Cần Thơ do chưa đạt tiêu chuẩn gì?

Danh sách các xã, phường có thể phải sáp nhập tiếp tục ở Cần Thơ do chưa đạt tiêu chuẩn gì?

5

Người Khiết Đan từng khiến nhà Tống khiếp sợ, nay là dân tộc nào?

Người Khiết Đan từng khiến nhà Tống khiếp sợ, nay là dân tộc nào?