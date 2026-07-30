Phó Thủ tướng: Khắc phục tình trạng phân cấp nhưng không phân bổ đủ nguồn lực trong hoạt động giám sát

Sáng 30/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề “Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội: Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: VPQH

Giám sát phải theo đến cùng, đánh giá bằng kết quả thực tế

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định giám sát tối cao là một trong những chức năng cơ bản của Quốc hội, đồng thời là cơ chế quan trọng để kiểm soát quyền lực, bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng, những đổi mới trong hoạt động giám sát thời gian qua không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, mà còn hỗ trợ thiết thực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: VPQH

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá hoạt động giám sát của Quốc hội đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung, phương thức và hiệu quả thực hiện.

Trước hết, nội dung giám sát ngày càng tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cấp bách, tác động lớn đến sự phát triển của đất nước và đời sống người dân. Trong đó có việc hoàn thiện thể chế, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện các chính sách lớn.

Phương thức giám sát cũng tiếp tục được đổi mới theo hướng toàn diện, linh hoạt và hiệu quả hơn. Các hình thức như giám sát chuyên đề, chất vấn, giải trình, xem xét báo cáo, giám sát việc ban hành văn bản pháp luật và giải quyết kiến nghị của cử tri được kết hợp chặt chẽ.

Hoạt động giám sát ngày càng chú trọng đối thoại, tiếp nhận thông tin từ thực tiễn và phản ánh đầy đủ hơn những vấn đề phát sinh tại địa phương, cơ sở.

Theo Phó Thủ tướng, điều quan trọng là kết quả giám sát đã tạo cơ sở để tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc. Không ít kiến nghị sau giám sát được các cơ quan tiếp thu để sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2025 đã tạo thêm cơ sở pháp lý để đổi mới tư duy, tăng cường trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kết luận và kiến nghị sau giám sát.

“Hoạt động giám sát đang chuyển từ phát hiện, kiến nghị sang theo dõi, thúc đẩy giải quyết đến cùng; từ xem xét quy trình sang đánh giá kết quả và tác động của chính sách”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan triển lãm về hoạt động giám sát. Ảnh: VPQH

Sự chuyển biến này không chỉ góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải trình mà còn giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm 2026 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, đồng thời thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết lớn về đổi mới mô hình phát triển và tổ chức bộ máy. Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát.

Trọng tâm đầu tiên là chuyển mạnh hoạt động giám sát sang việc tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết và chính sách đã được ban hành, nhất là những lĩnh vực được phân cấp, phân quyền và những chính sách tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Sáng 30/7, diễn ra Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát

Qua giám sát, cần phân tích rõ nguyên nhân của từng hạn chế. Những vướng mắc xuất phát từ quy định chồng chéo, thiếu thống nhất phải được phân biệt với hạn chế do tư duy tổ chức thực hiện, thiếu nguồn lực, năng lực quản trị yếu hoặc trách nhiệm chưa đầy đủ.

Việc xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp cơ quan có thẩm quyền đưa ra giải pháp phù hợp, tránh tình trạng mọi khó khăn đều được giải thích chung chung là do “vướng cơ chế”.

Không để cấp dưới được giao quyền nhưng thiếu điều kiện thực hiện

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đặc biệt lưu ý yêu cầu tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật tại cấp tỉnh và cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp.

Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoạt động giám sát phải xem xét đồng thời cả việc giao nhiệm vụ và các điều kiện bảo đảm thực hiện.

Các điều kiện này bao gồm thể chế, nhân lực, tài chính, cơ sở dữ liệu, hạ tầng số và năng lực quản trị.

Qua đó, các cơ quan giám sát phải kịp thời phát hiện tình trạng “phân cấp nhưng không phân bổ đủ nguồn lực”; cấp dưới được giao quyền nhưng không có đủ nhân lực, kinh phí, dữ liệu hoặc điều kiện cần thiết để thực hiện; hoặc cấp trên sau khi phân cấp lại buông lỏng công tác kiểm tra, hướng dẫn.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: VPQH

Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong việc theo dõi, phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh từ cơ sở. Thông tin từ địa phương phải trở thành nguồn dữ liệu quan trọng để Quốc hội lựa chọn nội dung và đánh giá hiệu quả giám sát.

Một yêu cầu khác được đặt ra là các kết luận giám sát phải gắn với mục tiêu cụ thể, trách nhiệm thực hiện, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt được.

Trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cá nhân chịu sự giám sát phải được xác định rõ, bảo đảm quyền lực nhà nước được thực thi đúng thẩm quyền, đúng pháp luật.

Cùng với đó, cần tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phân tích, tính khách quan, công khai và minh bạch.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân với công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ.

Sự phối hợp phải được thực hiện ngay từ khâu lựa chọn chuyên đề, xây dựng kế hoạch, thu thập thông tin cho đến theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị.

Các cơ quan cần tăng cường chia sẻ dữ liệu, kế thừa thông tin và số liệu đã được kiểm chứng; hạn chế trùng lặp về đối tượng, nội dung, thời điểm kiểm tra cũng như yêu cầu báo cáo, tránh tạo thêm áp lực không cần thiết cho cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát.

Bên cạnh nguồn thông tin từ các cơ quan nhà nước, cần tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia và nhà khoa học tham gia cung cấp thông tin, phản biện và đánh giá độc lập.

Theo Phó Thủ tướng, những phản ánh từ thực tiễn phải trở thành nguồn dữ liệu quan trọng để lựa chọn nội dung giám sát, đồng thời kiểm chứng kết quả thực hiện chính sách, pháp luật.

Về phía Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm giải trình; phối hợp đầy đủ, chặt chẽ và có trách nhiệm với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát.

Chính phủ đề nghị Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đồng hành, giám sát và chỉ rõ những điểm nghẽn, bất cập. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Chính phủ hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.