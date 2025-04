Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Lê Thành Long, cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa.

Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên được triển khai tại khu vực núi Nưa, thuộc quần thể danh thắng đền Nưa - động Am Tiên, địa danh gắn liền với cuộc khởi nghĩa hào hùng của Bà Triệu, tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tên gọi chính thức là “Huyền tích Am Tiên – Legend of Am Tiên”

Giai đoạn đầu tiên của dự án là Khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên, với quy mô 31,74ha, tổng mức đầu tư 2.969 tỷ đồng. Đây là hạng mục khởi đầu trong tổng thể dự án có quy mô gần 350ha, chia làm 3 giai đoạn.

Các đại biểu dự lễ động thổ.

Giai đoạn 1: Xây dựng Khu dịch vụ thương mại và cáp treo (31,74ha) với mức đầu tư 2.969 tỷ đồng; Giai đoạn 2: Hình thành Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa (58,62ha), có vốn đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng; Giai đoạn 3: Xây dựng Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng (295,64ha), với mức đầu tư hơn 22.400 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư toàn dự án gần 35.000 tỷ đồng, do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Ngoài ba hợp phần chính, dự án còn tích hợp các không gian lễ hội, sân khấu nghệ thuật có mái che như VẠC Theatre, cầu ánh sáng Chim Lạc, cổng Đồng Hồ mặt trời tích hợp trình chiếu tương tác, bức tường gốm khắc họa tám giai đoạn trong cuộc đời Đức Phật, hay các ngôi chùa mang mái vòm lá tre, gạch đất nung, ngói mũi hài…

Toàn bộ dự án Huyền tích Am Tiên sẽ được hoàn thiện trong khoảng thời gian từ năm 2027-2030. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ đưa tuyến cáp treo vào vận hành vào năm 2027.





Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh: “Quần thể khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên là dự án thương mại kết hợp yếu tố văn hóa, tâm linh. Đây là vùng đất thiêng liêng, được ví như "huyệt đạo quốc gia", nơi giao hòa sinh khí của đất trời”.

Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ mong muốn chính quyền và người dân địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Các đại biểu làm lễ động thổ dự án.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp thêm sản phẩm du lịch mới cho Thanh Hóa, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, thúc đẩy các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, đồng thời tạo việc làm, tăng thu ngân sách và cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch trong vùng.

Được biết Quần thể di tích lịch sử núi Nưa - Am Tiên là thắng cảnh nổi tiếng nằm trên núi Nưa gồm: Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên, gắn liền với cuộc khởi nghĩa Bà Triệu chống quân Ngô vào năm 248.

Đây là địa danh có ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, giàu tiềm năng du lịch, được UBND tỉnh Thanh Hóa quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch.

Ngày 27/3/2009, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 125/QĐ BVH-TT-DL công nhận di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh Núi Nưa – địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm núi Nưa, Đền Nưa và Am Tiên).