Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết tại An Giang

Khu phố Minh Long có diện tích 414ha, gồm 18 tổ nhân dân tự quản với 1.235 hộ, hơn 5.000 nhân khẩu, trong đó dân tộc Kinh 2.969 khẩu chiếm 58,35%, Hoa 126 khẩu chiếm 2,47%, Khmer 1.993 khẩu chiếm 39,18%.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Ngày hội Đại đoàn kết ở khu phố Minh Long (xã Châu Thành, tỉnh An Giang). Ảnh: HC

Cộng đồng nơi đây gồm đồng bào Kinh, Hoa và Khmer cùng sinh sống, gắn bó trong các phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục, chăm sóc sức khỏe và thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái.

Người dân Minh Long cũng tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh trật tự và phát huy dân chủ ở cơ sở thông qua giám sát, phản biện xã hội, góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết ở khu phố Minh Long. Ảnh: HC

Trong thời gian tới, địa phương đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo; nâng cao cảnh giác, đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết...

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long biểu dương kết quả kinh tế – xã hội của tỉnh An Giang và xã Châu Thành khi nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Phó Thủ tướng đã trao 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn khu phố Minh Long. Ảnh: HC

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận khu phố Minh Long. Ảnh: HC

Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi số để không ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh An Giang cần nỗ lực khắc phục “thẻ vàng” liên quan khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã trao 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận khu phố Minh Long.