Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Xem xét áp dụng mức thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang nhằm hạn chế đầu cơ

Sáng 29/7, thay mặt Đảng uỷ Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trình bày chuyên đề "Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan" tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 3.

Trong phần trình bày về nhóm chính sách tài chính đất đai, Phó Thủ tướng nhận định đây là một trong những nội dung khó, được các địa phương đặc biệt quan tâm.



Giá đất do Nhà nước quyết định

Theo chuyên đề, giá đất sẽ do Nhà nước quyết định căn cứ vào mục tiêu phát triển của từng thời kỳ, vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm chi phí đầu vào hợp lý cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhà nước sẽ ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tỷ lệ bồi thường phù hợp với từng loại đất theo nguyên tắc công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nêu rõ: Trung ương sẽ ban hành tiêu chí khung, nguyên tắc, phương pháp và cơ chế kiểm tra, giám sát; địa phương căn cứ các quy định thống nhất để quyết định giá đất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết giá đất, tài chính đất đai và điều tiết địa tô chênh lệch là nhóm nội dung khó, được nhiều địa phương quan tâm trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai. Ảnh: Hạnh Phúc

Một nội dung đáng chú ý khác là cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất tạo ra. Theo nghị quyết, cần quản lý và điều tiết hợp lý phần giá trị gia tăng từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc mở rộng không gian đô thị nhằm ngăn ngừa lợi ích nhóm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở chính sách và an sinh xã hội.

Chính sách tài chính đất đai cũng được định hướng phân bổ hợp lý nguồn thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương để nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai.

Bên cạnh đó, nghị quyết yêu cầu nghiên cứu lộ trình triển khai các công cụ tài chính và chính sách thuế nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.



Đáng chú ý, nghị quyết nghiên cứu áp dụng cơ chế điều tiết địa tô chênh lệch đối với phần thặng dư trong kinh doanh bất động sản, đồng thời xem xét áp dụng mức thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, nhà ở không đưa vào sử dụng nhằm hạn chế đầu cơ, chống lãng phí và lành mạnh hóa thị trường bất động sản.

Chính sách mới nghiên cứu điều tiết địa tô chênh lệch, áp dụng công cụ thuế để hạn chế đầu cơ, đất bỏ hoang và sử dụng đất kém hiệu quả. Ảnh: Thái Nguyễn

Thúc đẩy thị trường cho thuê đất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số

Nghị quyết cũng định hướng phát triển thị trường cho thuê đất nông nghiệp, tập trung vào các khu đất đã có hạ tầng kỹ thuật nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở tự nguyện, minh bạch và bảo đảm quyền lợi của người nông dân.

Đồng thời, cơ chế xử lý quyền sử dụng đất khi doanh nghiệp phá sản, tái cơ cấu hoặc chuyển giao dự án sẽ được hoàn thiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, góp phần xây dựng thị trường bất động sản phát triển ổn định và bền vững.

Song song với đó, nghị quyết đặt trọng tâm vào cải cách hành chính và chuyển đổi số trong quản lý đất đai. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ được đẩy nhanh xây dựng, bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu từ Trung ương đến địa phương, tạo nền tảng cho công tác định giá đất, quản lý quy hoạch và giám sát thị trường.

Trung ương cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, bảo đảm nguồn lực về dữ liệu và đội ngũ cán bộ; đồng thời giảm đầu mối, giảm trung gian, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý và sử dụng đất.

Chính phủ đang khẩn trương xây dựng chương trình hành động để triển khai nghị quyết, trong đó trọng tâm là sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.



Hồ sơ dự án luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường vào tháng 8/2026 và thông qua tại Kỳ họp thứ Hai của Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2026.