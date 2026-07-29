Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Nhà đất
Thứ tư, ngày 29/07/2026 13:07 GMT+7

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Xem xét áp dụng mức thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang nhằm hạn chế đầu cơ

+ aA -
Phương Thảo Thứ tư, ngày 29/07/2026 13:07 GMT+7
Nội dung về giá đất, tài chính đất đai và điều tiết địa tô chênh lệch, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh đây là nội dung khó, các địa phương hết sức quan tâm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 24

Sáng 29/7, thay mặt Đảng uỷ Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trình bày chuyên đề "Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan" tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 3.

Trong phần trình bày về nhóm chính sách tài chính đất đai, Phó Thủ tướng nhận định đây là một trong những nội dung khó, được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Giá đất do Nhà nước quyết định

Theo chuyên đề, giá đất sẽ do Nhà nước quyết định căn cứ vào mục tiêu phát triển của từng thời kỳ, vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm chi phí đầu vào hợp lý cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhà nước sẽ ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tỷ lệ bồi thường phù hợp với từng loại đất theo nguyên tắc công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nêu rõ: Trung ương sẽ ban hành tiêu chí khung, nguyên tắc, phương pháp và cơ chế kiểm tra, giám sát; địa phương căn cứ các quy định thống nhất để quyết định giá đất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết giá đất, tài chính đất đai và điều tiết địa tô chênh lệch là nhóm nội dung khó, được nhiều địa phương quan tâm trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai. Ảnh: Hạnh Phúc

Một nội dung đáng chú ý khác là cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất tạo ra. Theo nghị quyết, cần quản lý và điều tiết hợp lý phần giá trị gia tăng từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc mở rộng không gian đô thị nhằm ngăn ngừa lợi ích nhóm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở chính sách và an sinh xã hội.

Chính sách tài chính đất đai cũng được định hướng phân bổ hợp lý nguồn thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương để nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai.

Bên cạnh đó, nghị quyết yêu cầu nghiên cứu lộ trình triển khai các công cụ tài chính và chính sách thuế nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Đáng chú ý, nghị quyết nghiên cứu áp dụng cơ chế điều tiết địa tô chênh lệch đối với phần thặng dư trong kinh doanh bất động sản, đồng thời xem xét áp dụng mức thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, nhà ở không đưa vào sử dụng nhằm hạn chế đầu cơ, chống lãng phí và lành mạnh hóa thị trường bất động sản.

Chính sách mới nghiên cứu điều tiết địa tô chênh lệch, áp dụng công cụ thuế để hạn chế đầu cơ, đất bỏ hoang và sử dụng đất kém hiệu quả. Ảnh: Thái Nguyễn

Thúc đẩy thị trường cho thuê đất nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số

Nghị quyết cũng định hướng phát triển thị trường cho thuê đất nông nghiệp, tập trung vào các khu đất đã có hạ tầng kỹ thuật nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở tự nguyện, minh bạch và bảo đảm quyền lợi của người nông dân.

Đồng thời, cơ chế xử lý quyền sử dụng đất khi doanh nghiệp phá sản, tái cơ cấu hoặc chuyển giao dự án sẽ được hoàn thiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, góp phần xây dựng thị trường bất động sản phát triển ổn định và bền vững.

Song song với đó, nghị quyết đặt trọng tâm vào cải cách hành chính và chuyển đổi số trong quản lý đất đai. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ được đẩy nhanh xây dựng, bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu từ Trung ương đến địa phương, tạo nền tảng cho công tác định giá đất, quản lý quy hoạch và giám sát thị trường.

Trung ương cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, bảo đảm nguồn lực về dữ liệu và đội ngũ cán bộ; đồng thời giảm đầu mối, giảm trung gian, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý và sử dụng đất.

Chính phủ đang khẩn trương xây dựng chương trình hành động để triển khai nghị quyết, trong đó trọng tâm là sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Hồ sơ dự án luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường vào tháng 8/2026 và thông qua tại Kỳ họp thứ Hai của Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2026.

Tham khảo thêm

Dự thảo Luật Đất đai 2026: Đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể

Dự thảo Luật Đất đai 2026: Đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể

Định hướng sửa Luật Đất đai sẽ không cho người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Định hướng sửa Luật Đất đai sẽ không cho người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Khuyến khích tư nhân phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Khuyến khích tư nhân phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hà Nội công khai loạt dự án nhà ở xã hội, Đan Phượng xuất hiện "siêu" dự án hơn 53 ha

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai loạt hồ sơ đề xuất đầu tư nhà ở xã hội tại nhiều khu vực của thành phố trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng mạnh nguồn cung nhà ở xã hội trong năm 2026.

Vì sao Vingroup chọn VinFast đặt tên cho siêu sân vận động?

Nhà đất
Vì sao Vingroup chọn VinFast đặt tên cho siêu sân vận động?

Nghị quyết 21-NQ/TW: Căn hộ chung cư xây mới có thời hạn sử dụng theo niên hạn xây dựng công trình

Nhà đất
Nghị quyết 21-NQ/TW: Căn hộ chung cư xây mới có thời hạn sử dụng theo niên hạn xây dựng công trình

Đà Nẵng kiến nghị gỡ khó, Bộ Xây dựng tính thêm ưu đãi cho doanh nghiệp FDI xây nhà ở công nhân

Nhà đất
Đà Nẵng kiến nghị gỡ khó, Bộ Xây dựng tính thêm ưu đãi cho doanh nghiệp FDI xây nhà ở công nhân

Giá nhà leo thang, Hà Nội tăng tốc phát triển hơn 4.300 căn hộ cho thuê

Nhà đất
Giá nhà leo thang, Hà Nội tăng tốc phát triển hơn 4.300 căn hộ cho thuê

Đọc thêm

Hoàng hậu duy nhất của lịch sử Trung Hoa bị ép lấy cậu ruột khi 10 tuổi, 15 tuổi 'góa chồng', đến chết vẫn là trinh nữ?
Media

Hoàng hậu duy nhất của lịch sử Trung Hoa bị ép lấy cậu ruột khi 10 tuổi, 15 tuổi "góa chồng", đến chết vẫn là trinh nữ?

Media

Lên ngôi Hoàng hậu khi mới 10 tuổi, vị hoàng hậu này bị cuốn vào cuộc hôn nhân đầy ngang trái do sắp đặt: với chính… cậu ruột.

Chiến tranh Mỹ-Iran lan rộng sang một vùng biển lớn khác, tiềm ẩn nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng Suez mới cho NATO
Thế giới

Chiến tranh Mỹ-Iran lan rộng sang một vùng biển lớn khác, tiềm ẩn nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng Suez mới cho NATO

Thế giới

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cảng Damietta của Ai Cập gần kênh đào Suez đã đẩy Địa Trung Hải đến gần hơn với cuộc chiến tranh Mỹ - Iran đang diễn ra khắp Trung Đông, tiềm ẩn nguy cơ gây ra một sự gián đoạn lớn khác đối với thương mại và ổn định toàn cầu, đồng thời có thể tạo ra những vấn đề mới cho NATO.hể thay đổi".

42 trạm y tế ở Đà Nẵng hiện chỉ có 1 bác sĩ/trạm
Xã hội

42 trạm y tế ở Đà Nẵng hiện chỉ có 1 bác sĩ/trạm

Xã hội

Theo Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Trần Thanh Thủy, sau khi chuyển trạm y tế về UBND cấp xã quản lý, toàn thành phố vẫn còn 42 trạm y tế chỉ có 1 bác sĩ. Ngành y tế đang trình HĐND ban hành chính sách đặc thù để thu hút, giữ chân bác sĩ, từng bước nâng cao chất lượng y tế cơ sở.

Hình ảnh Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội
Media

Hình ảnh Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội

Media

Sáng nay (31/7), tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Lễ thượng cờ ASEAN được tổ chức trọng thể nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2026) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2026).

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) chi trả tiền bồi thường liên quan dự án đầu tư quan trọng này
Nhà nông

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) chi trả tiền bồi thường liên quan dự án đầu tư quan trọng này

Nhà nông

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình có đất thu hồi và tiền hỗ trợ di dời mộ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Nghĩa Trụ.

Tin mới nhất về siêu bão DOLPHIN, có thể vượt cấp 17, mạnh ngang siêu bão SINLAKU
Nhà nông

Tin mới nhất về siêu bão DOLPHIN, có thể vượt cấp 17, mạnh ngang siêu bão SINLAKU

Nhà nông

Tin mới nhất về siêu bão DOLPHIN, cơ quan khí tượng cho biết siêu bão DOLPHIN có thể vượt cấp 17, mạnh tương đương với siêu bão SINLAKU.

Sáp nhập thôn mới nhất ở Hải Phòng, chỉ định thành công 9 trưởng thôn lâm thời xã Yết Kiêu (địa phận Hải Dương cũ)
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất ở Hải Phòng, chỉ định thành công 9 trưởng thôn lâm thời xã Yết Kiêu (địa phận Hải Dương cũ)

Nhà nông

Xã Yết Kiêu, Hải Phòng (địa phận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã tổ chức hội nghị công bố các Nghị quyết, Quyết định của các cấp có thẩm quyền liên quan đến sắp xếp, tổ chức lại thôn, sáp nhập thôn trên địa bàn.

Nghệ thuật truyền thống vắng người học, Huế dự kiến chính sách hỗ trợ chưa từng có
Văn hóa - Giải trí

Nghệ thuật truyền thống vắng người học, Huế dự kiến chính sách hỗ trợ chưa từng có

Văn hóa - Giải trí

Trước việc các ngành nghệ thuật truyền thống vắng người học, Huế dự kiến chính sách hỗ trợ cho người học cũng như nghệ nhân, nghệ sĩ truyền nghề.

Đầu tháng 8, 3 con giáp đón vận may rực rỡ, làm gì cũng hanh thông, tài lộc liên tục gõ cửa, sống vui mỗi ngày
Gia đình

Đầu tháng 8, 3 con giáp đón vận may rực rỡ, làm gì cũng hanh thông, tài lộc liên tục gõ cửa, sống vui mỗi ngày

Gia đình

3 con giáp có nhiều tín hiệu tích cực trong tháng 8. Tài lộc của họ rộng mở, công việc thuận lợi, hứa hẹn nhiều tin vui, cuộc sống sang trang mới.

Hòa Phát, VNSteel và nhiều hãng thép cùng nâng giá bán từ cuối tháng 7/2026
Nhà đất

Hòa Phát, VNSteel và nhiều hãng thép cùng nâng giá bán từ cuối tháng 7/2026

Nhà đất

Sau nhiều tháng giữ giá, hàng loạt doanh nghiệp thép đồng loạt tăng giá bán thêm 100.000 đồng/tấn do chi phí nguyên liệu đầu vào leo thang và nhu cầu thị trường dần cải thiện.

Cù Thị Trà: 'Một năm tôi từng đòi bỏ nghề tới 3 lần'
Văn hóa - Giải trí

Cù Thị Trà: "Một năm tôi từng đòi bỏ nghề tới 3 lần"

Văn hóa - Giải trí

Từ một cô gái tốt nghiệp ngành Kế toán, bén duyên với nghệ thuật qua những vai diễn nhỏ, Cù Thị Trà dần khẳng định tên tuổi bằng sự nỗ lực và tình yêu dành cho diễn xuất.

Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2026 người dân cần nắm rõ
Bạn đọc

Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2026 người dân cần nắm rõ

Bạn đọc

Từ ngày 1-31/8/2026, loạt chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, đi vào cuộc sống. Người dân cần nắm rõ các quy định này để thực hiện, tránh bị xử phạt.

Sưng đỏ, ban hoại tử rải rác tay chân vì bệnh viêm mạch hiếm gặp
Xã hội

Sưng đỏ, ban hoại tử rải rác tay chân vì bệnh viêm mạch hiếm gặp

Xã hội

Bệnh nhân xuất hiện nhiều nốt dưới da sưng đỏ, đau kèm các ban hoại tử màu tím rải rác ở tay, chân và thân mình, tập trung chủ yếu ở hai chi dưới.

Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá khu “đất kim cương” 18 Cao Bá Quát trị giá 1.379 tỷ đồng
Thời sự

Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá khu “đất kim cương” 18 Cao Bá Quát trị giá 1.379 tỷ đồng

Thời sự

UBND TP Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá khu "đất kim cương" hơn 3.300m² tại số 18 Cao Bá Quát sau khi doanh nghiệp trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo quy định.

AI chạy trực tiếp trên laptop khác dùng ChatGPT qua trình duyệt ra sao?
Khoa học Công nghệ

AI chạy trực tiếp trên laptop khác dùng ChatGPT qua trình duyệt ra sao?

Khoa học Công nghệ

AI trên laptop đang đi theo hai hướng rõ rệt: dùng dịch vụ như ChatGPT qua trình duyệt và chạy mô hình trực tiếp trên máy. Cùng là “dùng AI”, nhưng trải nghiệm thực tế, mức độ riêng tư và yêu cầu phần cứng lại khác nhau khá nhiều, đặc biệt với người đang cân nhắc mua laptop cho học tập và công việc lâu dài.

Hà Nội giao hơn 1,5 triệu m² đất cho một tập đoàn triển khai khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm
Thời sự

Hà Nội giao hơn 1,5 triệu m² đất cho một tập đoàn triển khai khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm

Thời sự

TP Hà Nội quyết định giao hơn 1,5 triệu m² đất cho Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng triển khai giai đoạn đầu khu đô thị đa mục tiêu, kết hợp nhà ở, tái định cư và hạ tầng công cộng.

PVFCCo – Phú Mỹ khánh thành Hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn/giờ
Doanh nghiệp

PVFCCo – Phú Mỹ khánh thành Hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn/giờ

Doanh nghiệp

Ngày 29/7, tại TP.HCM – Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) đã tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành Hệ thống băng tải vận chuyển phân bón tại Tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ. Công trình đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong hiện đại, tự động hóa sản xuất, nâng cao năng lực và tốc độ vận chuyển sản phẩm, đáp ứng linh hoạt và kịp thời nhu cầu luân chuyển, xuất hàng của Nhà máy.

Hà Nội giao hơn 150 ha đất làm khu đô thị đa mục tiêu ở xã Thư Lâm cho Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng
Nhà đất

Hà Nội giao hơn 150 ha đất làm khu đô thị đa mục tiêu ở xã Thư Lâm cho Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng

Nhà đất

Hà Nội giao hơn 150 ha đất tại xã Thư Lâm cho Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để triển khai Khu đô thị đa mục tiêu.

Trước phiên cơ cấu ETF VN30, Masan Consumer dự kiến chi khoảng 2.615 tỷ đồng cổ tức
Kinh tế

Trước phiên cơ cấu ETF VN30, Masan Consumer dự kiến chi khoảng 2.615 tỷ đồng cổ tức

Kinh tế

Ngay trước phiên cơ cấu ETF ngày 31/7, HĐQT Masan Consumer (HOSE: MCH) phê duyệt tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2026 đợt 1 với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu), tương đương khoảng 2.615 tỷ đồng. Cùng thời điểm, MCH chính thức gia nhập rổ VN30 và theo ước tính của Mirae Asset, các quỹ ETF dự kiến mua khoảng 2,2 triệu cổ phiếu. Hai diễn biến này phản ánh cả sức hút của cổ phiếu trên thị trường vốn và khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng chỉ rõ sức ép 'khổng lồ' lên hạ tầng
Kinh tế

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng chỉ rõ sức ép "khổng lồ" lên hạ tầng

Kinh tế

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Thành Hưng cho biết, toàn thành phố hiện có hơn 237.000 ô tô, trong khi hạ tầng giao thông và hệ thống bãi đỗ xe chưa đáp ứng kịp, khiến áp lực ùn tắc đô thị ngày càng gia tăng và đòi hỏi phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thời gian tới.

Chuẩn bị du học: Đừng để việc chuyển tiền học phí trở thành áp lực cuối cùng
Kinh tế

Chuẩn bị du học: Đừng để việc chuyển tiền học phí trở thành áp lực cuối cùng

Kinh tế

Đằng sau quyết định cho con du học là hành trình kéo dài nhiều năm với những khoản chuyển tiền học phí, sinh hoạt phí và nhiều chi phí phát sinh. Điều đó khiến các giải pháp chuyển tiền quốc tế thuận tiện, tối ưu chi phí ngày càng được nhiều gia đình quan tâm.

Môi trường đầu tư tại TP.HCM thuận lợi, doanh nghiệp FDI tăng 41%
Chuyển động Sài Gòn

Môi trường đầu tư tại TP.HCM thuận lợi, doanh nghiệp FDI tăng 41%

Chuyển động Sài Gòn

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở TP.HCM tăng 41% về số lượng trong 5 năm qua, cao nhất trong các khu vực kinh tế tại đây.

Ngân sách dành ít nhất 2% tổng chi hàng năm cho bảo vệ môi trường
Nhà nông

Ngân sách dành ít nhất 2% tổng chi hàng năm cho bảo vệ môi trường

Nhà nông

Giai đoạn 2026-2030, ngân sách sẽ dành ít nhất 2% tổng chi hàng năm cho bảo vệ môi trường, cùng với việc huy động nguồn lực xã hội, vốn quốc tế, tài chính xanh.

Dự thảo Nghị quyết về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đang trình Chính phủ có điểm gì khác so với Nghị định 38
Nhà nông

Dự thảo Nghị quyết về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đang trình Chính phủ có điểm gì khác so với Nghị định 38

Nhà nông

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không đăng ký xuất khẩu đến các thị trường có yêu cầu về mã số, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Thông báo cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đó là một trong những điểm đáng chú ý trong Dự thảo Nghị quyết quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Cần cơ quan pháp quy mạnh để phát triển điện hạt nhân an toàn
Khoa học Công nghệ

Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Cần cơ quan pháp quy mạnh để phát triển điện hạt nhân an toàn

Khoa học Công nghệ

Hệ thống pháp quy hiện đại, đồng bộ cùng cơ quan quản lý đủ năng lực là điều kiện tiên quyết để Việt Nam triển khai thành công chương trình điện hạt nhân quốc gia. Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ VII diễn ra ngày 30/7 tại Quảng Ninh.

Đã phát hiện ai đứng sau các cuộc 'biểu tình bằng bìa các tông' ở Ukraine
Thế giới

Đã phát hiện ai đứng sau các cuộc "biểu tình bằng bìa các tông" ở Ukraine

Thế giới

Các quan chức an ninh đã tiết lộ ai đứng sau các cuộc "biểu tình bằng bìa các tông" ở Ukraine.

Nga tung “quái vật hạt nhân” công nghệ tối tân mạnh chưa từng thấy mang 40 tên lửa Kalibr, Ukraine 'ngồi trên đống lửa'
Khoa học Công nghệ

Nga tung “quái vật hạt nhân” công nghệ tối tân mạnh chưa từng thấy mang 40 tên lửa Kalibr, Ukraine "ngồi trên đống lửa"

Khoa học Công nghệ

Nga vừa hạ thủy tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân K-563 Ulyanovsk thuộc Đề án 885M Yasen-M sau đúng 9 năm chế tạo. Đây là một trong những lớp tàu ngầm tấn công được trang bị mạnh nhất của Hải quân Nga, có khả năng mang tới 40 tên lửa hành trình Kalibr hoặc 32 tên lửa siêu vượt âm Zircon.

Thể Công Viettel chia tay ngoại binh Brazil ghi 18 bàn qua 2 mùa
Thể thao

Thể Công Viettel chia tay ngoại binh Brazil ghi 18 bàn qua 2 mùa

Thể thao

Pedro Henrique chắc chắn sẽ luôn được nhớ đến như một trong những ngoại binh thành công và giàu dấu ấn nhất trong lịch sử gần đây của Thể Công Viettel.

Sắp tổ chức Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN - Bộ trưởng Bộ NN&MT 'Lắng nghe nông dân nói' năm 2026
Nhà nông

Sắp tổ chức Diễn đàn Chủ tịch Hội NDVN - Bộ trưởng Bộ NN&MT "Lắng nghe nông dân nói" năm 2026

Nhà nông

Tiếp nối sự thành công của 3 kỳ Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" trước, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói" năm 2026 (lần 4). Diễn đàn được lãnh đạo 2 cơ quan giao cho Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trực tiếp tổ chức, thực hiện.

Cảnh sát vào cuộc vụ nhóm người cầm hung khí hỗn chiến tại Quán Nhỏ, Hà Nội
Pháp luật

Cảnh sát vào cuộc vụ nhóm người cầm hung khí hỗn chiến tại Quán Nhỏ, Hà Nội

Pháp luật

Xuất phát từ mâu thuẫn của 2 nhóm người trong lúc uống rượu, những người này lao vào xô xát tạo nên khung cảnh náo loạn tại quán. Chỉ huy Công an phường Vĩnh Hưng cho biết cảnh sát đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng "thừa vàng" bán ra do khách mua "mất hút"

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra do khách mua 'mất hút'

2

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng "dựng đứng"

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng 'dựng đứng'

3

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

4

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

5

Hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các tàu hộ vệ nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà

Hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các tàu hộ vệ nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà