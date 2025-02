Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến về vụ đầu tư 50 máy bay thân hẹp của Vietnam Airlines

Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán năm 2025, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO vận chuyển gần 2,4 triệu lượt hành khách, tăng gần 16% so với cùng kỳ Tết 2024.

Cụ thể, Tết Ất Tỵ, đơn vị đã khai thác tổng cộng 15,4 nghìn chuyến bay, tăng gần 200 chuyến so với kế hoạch và gần 2,5 nghìn chuyến, tương đương tăng 16% so với cùng kỳ Tết năm trước. Đáng chú ý, vận chuyển hành khách nội địa, quốc tế lần lượt đạt 1,7 triệu và 0,7 triệu khách, tăng 16% so với cùng kỳ Tết 2024.

Vietnam Airlines Group cho hay để phục vụ khách trong giai đoạn cao điểm, một loạt giải pháp để tăng tải cung ứng đã được các hãng thực hiện như thuê ngắn hạn 3 tàu bay Airbus A321 phục vụ hành khách dịp Tết, khai thác gần 1,2 nghìn chuyến bay đêm hay sáng sớm tăng hơn cùng kỳ 52% giúp cung cấp thêm hơn 237 nghìn chỗ.