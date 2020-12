Nhập nhèm khám chữa bệnh

Nhiều tháng nay, nhiều người dân sống xung quanh khu vực phòng khám 169 Giải Phóng "mất ăn, mất ngủ" khi phòng khám 169 Giải Phóng tổ chức khám chữa bệnh chui nhiều chuyên khoa, đưa máy móc, thiết bị y tế có tia bức xạ vào hoạt động khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Trong vai một bệnh nhân cần khám vấn đề xương khớp, và các bệnh về huyết học, PV Báo Điện tử Dân Việt đã tìm đến phòng khám 169 Giải Phóng. Vừa thấy người bệnh xuất hiện ở cửa, một nữ nhân viên phòng khám 169 Giải Phóng mặc áo blouse màu trắng không đeo biển nhanh chóng "sà tới" hỏi han, tư vấn tận tình.

Phòng khám 169 Giải Phóng khám chữa bệnh "chui" nhiều chuyên khoa.

Biết chúng tôi lo lắng về vấn đề xương khớp và một số vấn đề về huyết học, nữ nhân viên phòng khám 169 Giải Phóng nhanh nhảu như trấn an cho hay: Anh không phải lo lắng, phòng khám 169 Giải Phóng sẽ thăm khám, chữa trị tận gốc bệnh tật... Theo lời giới thiệu của nữ nhân viên này, nhiều bệnh nhân mắc các bệnh nan y sau khi tìm đến phòng khám cũng đều hài lòng. Nói đoạn, nữ nhân viên này dẫn chúng tôi vào một phòng khám nhỏ phía bên trong cùng.

Tiếp chúng tôi là vị bác sĩ già, tuổi đã ngoài lục tuần, vị bác sĩ này mặc áo blouse màu trắng nhưng cũng "quên" đeo biển tên. Theo giới thiệu, ông là bác sĩ Bùi Đức Hậu, ông nguyên là bác sĩ của một bệnh viện trung ương, đã về hưu, nhưng vẫn muốn cống hiến chất xám cho người dân.

Nhân viên phòng khám 169 Giải Phóng thu tiền khám chữa bệnh, nhưng "quên" xuất hóa đơn cho bệnh nhân

Qua một vài lời hỏi thăm qua loa tình trạng của bệnh nhân, ông Hậu nhanh chóng dẫn chúng tôi ra quầy lễ tân, yêu cầu nhân viên lễ tân thu tiền chụp X quang làm xét nghiệm máu kiểm tra mỡ máu, axit-uric với tổng số tiền 400.000 đồng. Vừa thu tiền, các nữ nhân viên phòng khám 169 Giải Phóng cũng không quên "gạ gẫm" chúng tôi nên xét nghiệm sâu các vấn đề về huyết học để kiểm tra chức năng gan…

Thu tiền khám, nhưng nữ nhân viên này cũng không quên mồi chài người bệnh kê đơn thuốc. "Anh có kê đơn thuốc không, nếu có anh đóng cho em 30.000 đồng nữa…", nữ nhân viên phòng khám 169 Giải Phóng nói.

Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, chúng tôi được nữ nhân viên phòng khám 169 Giải Phóng đưa lên 1 căn phòng nhỏ trên tầng 4 để lấy máu, làm xét nghiệm mỡ máu, uric. Theo nữ nhân viên này, phòng khám có nhiều máy móc, công nghệ tiên tiến nên chỉ mất khoảng 20 phút là người bệnh sẽ có kết quả xét nghiệm.

Tại phòng khám 169 Giải Phóng, ông Bùi Đức Hậu chưa được Sở Y tế Hà Nội cấp phép phòng khám chuyên khoa nội, nhưng vẫn khám chữa bệnh.

Tiếp đó, chúng tôi được hướng dẫn xuống tầng 1 chờ kỹ thuật viên đến chụp X quang. Khoảng 20 phút sau, nam kỹ thuật viên xuất hiện đưa chúng tôi lên phòng chụp X quang.

Quá trình xét nghiệm, chụp X quang diễn ra chớp nhoáng, sau khoảng 20 phút chờ đợi, chúng tôi được các nhân viên y tế phòng khám 169 Giải Phóng đưa vào phòng của vị bác sĩ Hậu để đọc kết quả.

Nhanh chóng lướt qua phim chụp X quang, cùng phiếu xét nghiệm sinh hóa máu, ông Hậu cho biết, vấn đề xương khớp cùng máu của chúng tôi ổn định. Ông Hậu lý giải: Thông thường vết thương cũ trái gió trở trời sẽ đau nhức tí chứ không sao, ngày xưa bó trục xương cánh tay này hơi lệch tí thôi, nó ổn rồi, không việc gì cả. Còn axit- uric là 294 bình thường, mỡ máu cũng bình thường. Sau uống rượu nhiều mình phải kiểm tra men gan. Trường hợp đau xương thì uống giảm đau…

Nói đoạn, ông Hậu kê đơn thuốc giảm đau nhức xương khớp cho chúng tôi, đồng thời hướng dẫn ra quầy lễ tân để mua thuốc. Nhanh chóng lấy thuốc cho bệnh nhân, nữ nhân viên phòng khám nhanh miệng dặn dò người bệnh nên dùng thuốc đều đặn theo chỉ định của bác sĩ để bệnh tình nhanh chóng ổn định…

Phòng khám 169 Giải Phóng hoạt động "chui" 2 chuyên khoa

Để làm rõ những nội dung phòng khám 169 Giải Phóng khám chữa bệnh "chui" nhiều chuyên khoa, ngày 19/11, PV Báo điện tử Dân Việt đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Uyên- Chủ phòng khám 169 Giải Phóng.

Máy chụp X quang có nhiều tia bức xạ nguy hiểm chưa được các cơ quan chức năng cấp phép, nhưng phòng khám 169 Giải Phóng vẫn đưa vào hoạt động.

Tại buổi làm việc bà Nguyễn Thị Uyên- Chủ phòng khám 169 Giải Phóng cho biết, trong 4 phòng khám chuyên khoa nội, da liễu nội soi tiêu hóa, xét nghiệm mà phòng khám 169 Giải Phóng quảng cáo ở biển hiệu treo ở ngoài phòng khám, hiện phòng khám 169 Giải Phóng mới được Sở Y tế Hà Nội cấp phép cho hai phòng khám đó là: Phòng khám chuyên khoa da liễu ở tầng 2 do bác sĩ Phan Phương- chịu trách nhiệm chuyên môn và kỹ thuật và phòng khám nội soi tiêu hóa ở tầng 3 do bác sĩ Cao Nguyễn Phi Hùng đứng tên; còn 2 phòng khám chuyên khoa nội ở tầng 1 do bác sĩ Bùi Đức Hậu và phòng khám chuyên khoa xét nghiệm ở tầng 4 do bác sĩ Bùi Thị Nguyệt Ánh đứng tên đang làm thủ tục cấp phép, phía Sở Y tế Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ hẹn ngày lấy kết quả…

Bà Uyên- Chủ phòng khám 169 Giải Phóng cho biết 2 chuyên khoa nội và chuyên khoa xét nghiệm đang trong quá trình xin cấp phép. (Ảnh cắt từ Clip).

Lý giải cho việc tại sao phòng khám 169 Giải Phóng chưa có giấy phép phòng khám chuyên khoa nội và phòng khám chuyên khoa xét nghiệm, nhưng vẫn hoạt động khám chữa bệnh "chui" cho người dân; đồng thời việc bác sĩ Hậu không có chuyên môn xét nghiệm nhưng vẫn kiêm vai của bác sĩ phòng khám chuyên khoa xét nghiệm, bà Uyên lảng tránh, đồng thời mong anh em "thông cảm".

Trước thông tin phòng khám 169 Giải Phóng chụp X quang "chui", gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đến khám chữa bệnh và những hộ gia đình sống xung quanh, bà Uyên quả quyết: "Em chỉ chuyển máy móc sang để đấy thôi. Còn mọi khi nhà em có bệnh nhân bọn em đưa vào viện lão khoa chụp". Tuy nhiên, khi PV cung cấp thông tin khẳng định phòng khám chụp X cho người bệnh, lúc này bà Uyên mới thừa nhận: Đúng là phòng khám chụp X quang, và cũng có ca chuyển sang viện để chụp.

Cũng theo bà Uyên để có được giấy phép hoạt động phòng chụp X quang phòng khám 169 Giải Phóng phải chi trả rất nhiều tiền, rất nhiều cơ quan đơn vị kiểm tra, và số tiền kiếm được từ chụp X quang cũng chẳng đáng là bao…

Theo bà Uyên phòng khám 169 Giải Phóng có 4 bác sĩ gồm 2 bác sĩ hoạt động trong giờ và 2 bác sĩ hoạt động ngoài giờ hành chính. Hiện bác sĩ Phan Phương- người phụ trách phòng khám chuyên khoa da liễu ở tầng 2 đã rời phòng khám đi đám cưới.

Hiện phòng khám 169 Giải Phóng không được cơ quan chức năng cấp phép nhà thuốc nên việc bán thuốc mong anh em giơ cao đánh khẽ- bà Uyên nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.