Phụ huynh Hà Nội tố con học trường "quốc tế" nhưng ngủ trên sàn chật chội, cơm đựng trong túi nilon

Mới đây, một phụ huynh có con học tại Trường Mầm non quốc tế R., quận Thanh Xuân, Hà Nội, bức xúc tố cơ sở vật chất của trường không tương xứng với số tiền cả trăm triệu đồng mà cha mẹ bỏ ra.

Cụ thể, người mẹ này cho biết: "Tôi không thể kiềm chế được sự bức xúc và thất vọng khi nhìn thấy hình ảnh con trẻ tại trường. Với mức học phí hơn 100 triệu đồng/năm, tôi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào nhà trường về chất lượng chăm sóc và giáo dục. Nhưng những gì tôi chứng kiến lại là một cú sốc lớn.

Các con phải ngủ dưới sàn trong điều kiện thiếu thốn, chật chội. Cơm ăn thì đựng trong túi nilon, các con phải ăn đứng mà không có bàn ghế đàng hoàng. Nhìn những hình ảnh đó, không ai có thể chấp nhận được, nhất là khi trường mang danh "quốc tế" và phụ huynh đã bỏ ra số tiền không nhỏ với mong muốn con mình được học tập và sinh hoạt trong môi trường tốt nhất".

Phụ huynh tố con học trường mang danh "quốc tế" nhưng cơ sở vật chất thiếu thốn. Ảnh: CMH

Đồng thời, phụ huynh này cũng tố nhà trường thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tình hình để ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của học sinh.

"Là phụ huynh, chúng tôi yêu cầu nhà trường phải có câu trả lời rõ ràng và cam kết thay đổi ngay lập tức. Nếu không, chúng tôi sẵn sàng hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ quyền lợi và an toàn cho con em mình. Chúng tôi đóng học phí không chỉ để trả tiền cho cơ sở vật chất mà quan trọng hơn là trả cho sự an tâm khi gửi gắm con trẻ", phụ huynh này cho hay.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, bà Đinh Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GDĐT Hà Nội cho biết: "Phòng Giáo dục Mầm non đã nắm bắt sự việc tại Trường Mầm non quốc tế R. và đã yêu cầu Phòng GDĐT quận Thanh Xuân xuống kiểm tra thực tế và báo cáo".