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Thứ năm, ngày 11/06/2026 12:42 GMT+7

Phụ huynh tranh luận về đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026: Đề thi mang "hơi thở cuộc sống"

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Phi Long Thứ năm, ngày 11/06/2026 12:42 GMT+7
Câu hỏi nghị luận xã hội "Làm thế nào để Việt Nam có thêm những Steve Jobs?" trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 nhanh chóng được bàn luận trên các diễn đàn phụ huynh và mạng xã hội.
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Những tranh luận về đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026

Kết thúc môn Ngữ văn sáng nay, nhiều phụ huynh đứng đợi con trước cổng trường không giấu được sự bất ngờ khi chứng kiến tâm trạng của các sĩ tử.

Từ đề thi tốt nghiệp THPT 2026: Làm thế nào để Việt Nam có thêm những Steve Jobs. Ảnh minh họa: Tào Nga.

"Tôi thấy các cháu bước ra khỏi phòng thi đứa nào cũng méo mặt. Nhiều cháu bảo đề khó quá, không biết làm thế nào cho trọn vẹn", chị Nguyễn Thu Thanh, phụ huynh tại Điện Biên chia sẻ.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn 2026 "tạo ra những Steve Jobs Việt Nam” mang tầm nhìn thời đại, thí sinh tự tin điểm cao

Chị Anh Thơ, có con dự thi năm nay, kể rằng vừa ra khỏi cổng trường, con chị đã chạy tới ôm mẹ rồi thở dài: "Mẹ ơi, đề khó quá". Theo chị, tại điểm thi có không ít học sinh tỏ ra căng thẳng, thậm chí có em bật khóc sau khi hết giờ làm bài.

Không chỉ các thí sinh, nhiều phụ huynh cũng dành thời gian đọc đề và tham gia bình luận trên các diễn đàn.

Anh Tuấn Dĩ, phụ huynh tại TP.HCM, cho biết bản thân thường xuyên theo dõi đề thi các môn học mỗi năm. Theo anh, đề Văn năm nay tiếp tục gây tranh luận bởi cách tiếp cận không mới nhưng vẫn tạo cảm giác nặng.

"Tôi cũng từng là học sinh học trong hệ thống giáo dục chính quy, học văn như bao người khác. Văn chương là nền tảng hình thành văn hóa và tư duy con người. Nhưng nếu nhìn lại đề thi vài năm gần đây, năm nào cũng có những tranh luận nhất định. Riêng năm nay, theo tôi, đề thi chưa thực sự thuyết phục", anh Dĩ nêu quan điểm.

Theo phụ huynh này, nhiều năm qua có thể thấy xu hướng đưa các yếu tố của thời đại như công nghệ, đổi mới sáng tạo, doanh nhân thành đạt hay thành tựu khoa học vào ngữ liệu đề thi. Tuy nhiên, việc lựa chọn hình tượng Steve Jobs làm trung tâm của câu hỏi nghị luận xã hội cũng khiến không ít người băn khoăn.

"Tôi cảm thấy có sự pha lệch giữa tư duy khoa học và diễn đạt văn chương. Đề thi đang cố gắng định hướng học sinh tới tinh thần sáng tạo, nhưng cách đặt vấn đề đôi khi dễ tạo cảm giác đồng nhất giữa thành công công nghệ với thành công xã hội", anh Dĩ chia sẻ.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cũng bày tỏ những góc nhìn khác nhau. Một ý kiến ví von: "Đọc đề cứ giống như các công ty marketing đang đi tìm ứng viên sáng tạo".

Trong khi đó, chị Lyn Nguyen nhận xét phần ngữ liệu có câu chữ khá dài, thiếu sự mạch lạc: "Có những đoạn đọc hết cả hơi mới xong. Ngay bản thân ngữ điệu đã không thực sự mượt mà".

Những bình luận này cho thấy đề thi năm nay không chỉ kiểm tra khả năng làm bài của học sinh mà còn khơi lên một cuộc tranh luận rộng hơn về cách lựa chọn ngữ liệu và định hướng ra đề môn Ngữ văn trong bối cảnh hiện đại.

Tuy vậy, cũng có không ít phụ huynh nhìn nhận theo hướng tích cực.

Anh Mạnh Cường, phụ huynh tại TP.HCM, cho rằng việc đề thi gây tranh luận không hẳn là điều tiêu cực.

"Theo cách học văn hiện nay, học sinh không còn học thuộc văn mẫu hay trả lời theo khuôn mẫu như trước. Các em được yêu cầu tư duy, phản biện và liên hệ với thực tiễn. Vì vậy, học văn bây giờ khó hơn trước rất nhiều. Đề thi cũng buộc học sinh phải thể hiện chính kiến thay vì chỉ lặp lại kiến thức đã học", anh Cường nói.

Theo nhiều ý kiến, câu trả lời không nằm ở việc học sinh có viết được một bài văn hay hay không, mà nằm ở cách xã hội đối xử với sự sáng tạo. Ảnh minh họa: Tào Nga.

Mong có thêm những đề thi "mang hơi thở cuộc sống"

Điều đáng chú ý là sau những tranh luận về độ khó hay cách ra đề, nhiều phụ huynh đã quay trở về với chính câu hỏi mà đề thi đặt ra.

Làm thế nào để Việt Nam có thêm những Steve Jobs?

Theo nhiều ý kiến, câu trả lời không nằm ở việc học sinh có viết được một bài văn hay hay không, mà nằm ở cách xã hội đối xử với sự sáng tạo.

Anh Nguyễn Hà, một phụ huynh tại Hà Nội cho rằng điều đầu tiên cần thay đổi là tư duy giáo dục.

"Steve Jobs không nổi tiếng vì điểm số hay thành tích thi cử. Ông ấy thành công vì dám theo đuổi đam mê và có môi trường để phát triển những ý tưởng khác biệt. Nếu mọi đứa trẻ đều phải học giống nhau, thi giống nhau và thành công theo cùng một khuôn mẫu thì rất khó xuất hiện những người tạo ra đột phá", phụ huynh này chia sẻ.

Anh Trần Thanh Sơn, phụ huynh đưa con đi thi tại điểm trường ở Yên Nghĩa (Hà Nội), cho rằng câu hỏi nghị luận xã hội "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?" là một điểm nhấn đáng chú ý của đề thi Ngữ văn.

Theo anh Sơn, đây không chỉ là một đề thi mang tính thời sự mà còn thể hiện cách tiếp cận giáo dục hướng tới tương lai và khát vọng phát triển của đất nước.

"Câu hỏi đã chạm đến một vấn đề rất quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo là những động lực then chốt cho sự phát triển. Vì vậy, việc đưa những vấn đề gắn với khát vọng phát triển quốc gia vào đề thi là điều rất đáng ghi nhận", anh Sơn chia sẻ.

Theo vị phụ huynh này, môn Ngữ văn không chỉ giúp học sinh cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, của văn chương mà còn cần khơi gợi suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước. Anh Sơn đánh giá cao cách ra đề mở, tạo điều kiện để học sinh bày tỏ chính kiến, phát huy tư duy phản biện và khả năng liên hệ với thực tiễn.

"Câu hỏi về những 'Steve Jobs Việt Nam' không đơn thuần hướng đến việc tìm kiếm những cá nhân thành công trong lĩnh vực công nghệ. Điều quan trọng hơn là khơi dậy trong học sinh tinh thần sáng tạo, ý chí dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và khát vọng cống hiến cho đất nước", anh Sơn nhấn mạnh.

Là một phụ huynh, anh bày tỏ mong muốn ngành giáo dục sẽ tiếp tục có những đề thi mang hơi thở cuộc sống, gắn với những vấn đề lớn của xã hội và sự phát triển của đất nước.

"Tôi hy vọng những câu hỏi như vậy sẽ góp phần nuôi dưỡng ở học sinh tinh thần học tập suốt đời theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng vươn lên và ý thức đóng góp vào mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, giàu mạnh, hùng cường trong tương lai", anh Sơn nói.

Nhiều ý kiến đồng tình rằng giáo dục hiện nay vẫn đang dành quá nhiều sự quan tâm cho việc kiểm tra, đánh giá kết quả, trong khi chưa tạo đủ không gian cho học sinh được trải nghiệm, thử nghiệm và thậm chí được phép thất bại.

Anh La Thanh Sơn, phụ huynh tại Bắc Ninh cho rằng: "Nếu lúc nào cũng sợ sai, sợ điểm thấp, sợ bị đánh giá thì học sinh sẽ chọn con đường an toàn. Nhưng đổi mới sáng tạo luôn bắt đầu từ những ý tưởng khác biệt và đôi khi là từ những lần thất bại".

Không ít phụ huynh cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình. Theo họ, nhiều cha mẹ vẫn có xu hướng định hướng con theo những nghề nghiệp ổn định thay vì khuyến khích các em khám phá năng lực riêng.

"Những người tạo ra giá trị mới thường không đi trên con đường mà số đông lựa chọn. Muốn có những người trẻ sáng tạo thì trước hết phải chấp nhận sự khác biệt", một phụ huynh nêu quan điểm.

Đáng chú ý, nhiều bạn đọc cho rằng Việt Nam không nhất thiết phải đi tìm những "Steve Jobs thứ hai".

Điều đất nước cần là một môi trường để xuất hiện những người trẻ Việt Nam dám nghĩ, dám làm trong công nghệ, khoa học, giáo dục, nông nghiệp hay văn hóa.

"Chúng ta không cần sao chép Steve Jobs. Điều cần thiết là tạo điều kiện để mỗi người trẻ phát huy được năng lực riêng của mình. Khi đó, Việt Nam sẽ có những nhà khoa học, doanh nhân hay nhà sáng tạo mang dấu ấn Việt Nam chứ không phải bản sao của bất kỳ ai", chị Nguyễn Thiện, một phụ huynh tại Hải Phòng chia sẻ.

Từ một câu hỏi trong đề thi tốt nghiệp THPT, cuộc trao đổi giữa các phụ huynh đã vượt ra ngoài phạm vi của một kỳ thi. Đó là câu chuyện về giáo dục, về sáng tạo và về cách một xã hội nuôi dưỡng tài năng.

Có lẽ, câu trả lời cho câu hỏi "Làm thế nào để Việt Nam có thêm những Steve Jobs?" không nằm ở riêng nhà trường, gia đình hay xã hội. Đó là trách nhiệm chung của tất cả các bên trong việc tạo ra một môi trường nơi người trẻ được quyền khác biệt, được quyền thử sức và được quyền thất bại để trưởng thành.

Bởi biết đâu, trong số những học sinh vừa bước ra khỏi phòng thi sáng nay, đang có những người sẽ tạo nên những giá trị mới cho đất nước trong tương lai. Điều họ cần không chỉ là một đề thi gợi mở, mà còn là một không gian đủ rộng để những ý tưởng khác biệt có cơ hội được "chắp cánh" hoài bão trong tương lai.

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