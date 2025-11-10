Phú Thọ: “Bất thường” trại gà không phép bị yêu cầu tháo dỡ nhưng vẫn tồn tại

Liên quan bài viết “Trại nuôi gà không phép cheo leo trên đỉnh đồi ở Trạm Thản (Phú Thọ)” đăng trên Báo Dân Việt ngày 6/11/2025, phóng viên đã nhận được Tờ trình số 27/TTr-KT ngày 13/8/2025 của Phòng Kinh tế UBND xã Trạm Thản, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Cao Xuân Hoàn – chủ hộ xây dựng trại gà tại Khu 14, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ.

Tờ trình số 27/TTr-KT ngày 13/8/2025 của Phòng Kinh tế UBND xã Trạm Thản, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Ảnh: Sỹ Công.

Theo tờ trình, ông Cao Xuân Hoàn đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất khác mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, vi phạm Điều 9 Nghị định 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ.

Căn cứ biên bản số 04/BB-VPHC lập ngày 11/8/2025, Phòng Kinh tế xã Trạm Thản đã đề nghị UBND xã ban hành quyết định xử phạt 2.500.000 đồng và buộc ông Hoàn phải khôi phục lại tình trạng đất ban đầu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận quyết định.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào đầu tháng 11/2025, các hạng mục xây dựng tại khu vực đỉnh đồi Khu 14 vẫn tồn tại, thậm chí có dấu hiệu được hoàn thiện thêm.

Nhiều hạng mục xây dựng của trại gà không phép ở xã Trạm Thản (Phú Thọ) đã hoàn thiện bên ngoài, một số hạng mục khác có dấu hiệu đang thi công. Ảnh: Văn Hoàng.

Hiện khu vực này vẫn có nhiều dãy chuồng trại kiên cố, mái tôn, nền bê tông, đường nội bộ san gạt đất đồi trái với yêu cầu “khôi phục hiện trạng sau 30 ngày” nêu trong tờ trình của Phòng Kinh tế.

Trước sự việc trên, câu hỏi về việc thực thi quyết định xử phạt hành chính, cũng như trách nhiệm giám sát khắc phục hậu quả sau khi đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vẫn còn bỏ ngỏ?

Phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Phòng Kinh tế, UBND xã Trạm Thản để làm rõ nguyên nhân vì sao công trình vẫn tồn tại sau thời hạn xử lý.

Đại diện xã cho biết, đã giao cán bộ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện biện pháp khắc phục, đồng thời báo cáo cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo.

Sự việc tại xã Trạm Thản cho thấy quy trình xử lý vi phạm đất đai đã được triển khai trên giấy tờ, song hiệu quả thực tế chưa đảm bảo, khi công trình vi phạm vẫn hiện hữu sau nhiều tháng có quyết định xử phạt. Vấn đề đặt ra là trách nhiệm kiểm tra, giám sát và cưỡng chế cần được thực hiện đúng thời hạn, tránh tình trạng “phạt cho tồn tại”.

Phóng viên sẽ tiếp tục làm việc với UBND xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ để làm rõ vấn đề này