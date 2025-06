Phú Thọ ra quân tổng kiểm soát phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi

Thông tin từ Công an Phú Thọ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và lãnh đạo Công an tỉnh, sáng 1/6, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ) tổ chức ra quân, thực hiện nhiệm vụ tổng kiểm soát các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát, sỏi và phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên đường thủy.

Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ ra quân kiểm soát các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút và vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Đội Cảnh sát đường thủy đã thành lập 3 tổ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giao thông đường thủy. Trong đó, tập trung vào tuyến sông Hồng, sông Lô, sông Đà – là 3 tuyến sông trọng điểm về vận tải hàng hóa, các mỏ khai thác cát, sỏi.

Đồng thời, lực lượng Công an Phú Thọ cũng xác định tăng cường kiểm soát tại các địa phương trong tỉnh như thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, huyện Thanh Thủy, huyện Thanh Sơn; đặc biệt là khu vực ngã ba sông thuộc phường Bạch Hạc (thành phố Việt Trì) là các địa bàn giáp ranh với thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình, là khu vực sông có hoạt động phức tạp về giao thông đường thủy.



Kiểm tra tàu chở cát trên sông ở Phú Thọ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Báo cáo của Đội Cảnh sát đường thủy, ngay trong sáng ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã tổ chức tổng kiểm tra 36 phương tiện, phát hiện xử lý một trường hợp hết đăng kiểm và không đăng ký lại phương tiện theo quy định, mức phạt tiền 14.000.000 đồng.

Đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện gắn thiết bị bơm, hút và vận chuyển cát diễn ra từ ngày 1/6-31/7/2025. Lực lượng công an sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra công khai, hóa trang, ứng dụng công nghệ, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm...

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong đợt ra quân cao điểm này, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát các phương tiện thủy gắn thiết bị bơm, hút cát; phương tiện vận chuyển không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc; hành vi hoán cải xe, cơi nới thùng, vi phạm tải trọng; phương tiện hết niên hạn, không đăng ký, đăng kiểm.

Lực lượng chức năng kiểm tra đăng ký, đăng kiểm phương tiện vận chuyển trên sông. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Bên cạnh kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng tham gia còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, chủ phương tiện tự giác tháo dỡ thiết bị trái phép, đưa phương tiện về đúng thiết kế kỹ thuật.

Yêu cầu đặt ra phải làm nghiêm, đúng quy định, không để xảy ra sai sót, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tuyệt đối không dung túng, tiếp tay cho sai phạm...

Lễ ra quân mở màn cho chiến dịch quy mô lớn của Công an tỉnh Phú Thọ, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên các tuyến sông; lập lại trật tự trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, đảm bảo an toàn giao thông và giữ vững an ninh trật tự địa phương.