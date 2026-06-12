Xác thực thuê bao khi đổi thiết bị: Siết SIM “rác”, giảm lừa đảo, hạn chế phiền hà cho người dân
Liên quan đến việc xác thực lại thuê bao khi người dùng chuyển SIM sang thiết bị mới, đại diện Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) chia sẻ đây là giải pháp nhằm duy trì tính chính xác, chính chủ của thông tin thuê bao, ngăn chặn sim rác đặc biệt là hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn, qua đó hạn chế các cuộc gọi lừa đảo, cuộc gọi rác, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng thay vì phải tổ chức những đợt tổng rà soát trên diện rộng như trước đây.