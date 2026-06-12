Khởi công nhà máy vi mạch điện tử Meiko hơn 13.000 tỉ đồng

Ngày 12/6, tại Khu công nghiệp Yên Quang (xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ), UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang với tổng vốn đầu tư hơn 13.193 tỉ đồng.



Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: DV

Dự lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và đại diện nhiều bộ, ngành trung ương.

Dự án do Tập đoàn Meiko⁠ đầu tư thông qua Công ty TNHH Điện tử Meiko Yên Quang, được triển khai trên diện tích hơn 80.000m² tại lô CN-1.3, Khu công nghiệp Yên Quang.

Theo quy hoạch, nhà máy sẽ sản xuất, chế tạo, gia công và lắp ráp các linh kiện điện tử, quang điện tử, vi mạch điện tử phục vụ các thiết bị thông minh thế hệ mới như điện thoại di động, máy tính, thiết bị đầu cuối thông minh, mô-đun camera, chip vi xử lý và các bộ điều khiển điện tử.

Đây là nhà máy thứ 6 của Meiko tại Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư của tập đoàn này tại Việt Nam lên hơn 2 tỉ USD. Dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng năng lực sản xuất công nghệ cao, tăng tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông. Ảnh: DV

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Phú Thọ trong cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và thu hút các dự án công nghệ cao.

Theo Phó Thủ tướng, dự án Meiko Yên Quang có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp bán dẫn và công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.

Khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ nâng cao năng lực sản xuất mà còn tạo thêm nhiều việc làm, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của địa phương.

Dự án Meiko Yên Quang: Biểu tượng mới của hợp tác đầu tư Việt Nam - Nhật Bản

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đã xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành quốc gia phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và quyết tâm đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.



Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu và là động lực chủ yếu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.



Trong tiến trình đó, Nhật Bản luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.



Triển khai dự án nhà máy sản xuất chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang là nền tảng quan trọng, một minh chứng sinh động cho sự phát triển hiệu quả, thực chất của quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của tỉnh Phú Thọ trong thu hút các dự án đầu tư có chất lượng cao.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư, đẩy nhanh giải quyết các thủ tục liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ các quy định về môi trường, lao động, phòng cháy chữa cháy và tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: DV

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, dự án là một trong những công trình công nghiệp công nghệ cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo ông Đông, sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng công nghiệp, nguồn nhân lực và hệ sinh thái sản xuất, đặc biệt ở các lĩnh vực ô tô, xe máy, điện tử và cơ khí chế tạo.

Việc Meiko tiếp tục lựa chọn Phú Thọ để triển khai dự án thứ hai tại địa phương không chỉ thể hiện niềm tin của nhà đầu tư Nhật Bản đối với môi trường đầu tư của tỉnh mà còn khẳng định sức hút ngày càng lớn của Phú Thọ đối với các dòng vốn FDI chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ cao và điện tử.

Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng và vận hành dự án.

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức ấn nút khởi công nhà máy.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của một dự án công nghệ cao quy mô lớn tại Phú Thọ, được kỳ vọng tạo động lực mới cho tăng trưởng công nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của địa phương trong những năm tới.

Dự án Meiko Yên Quang khi đi vào hoạt động dự kiến mang lại doanh thu khoảng 530 triệu USD mỗi năm, đồng thời tạo ra việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương.



Phó Chủ tịch Tập đoàn Meiko cam kết luôn tuân thủ pháp luật, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hoạt động; góp phần vun đắp, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản.