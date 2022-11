Sau gần 2 năm tạm đình chỉ, Cơ quan CSĐT quận Bình Tân khôi phục điều tra

Trung tá Phạm Thanh Việt, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an Quận Bình Tân) vừa ký quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 54 đối với vụ án "Cố ý gây thương tích" ngày 22/12/2019 xảy ra trước số nhà 200 Vườn Xoài, KP.9, P.Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Như vậy, gần 2 năm sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an Quận Bình Tân) tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự (quyết định số 13, ngày 23/12/2020), thì đến nay vụ án mới được phục hồi điều tra, sau khi có đề nghị từ phía Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Tân.

Anh Mạch Quốc Cường nằm viện điều trị khi vô cớ bị chém thương tật 33%. Ảnh: NVCC

Cụ thể, trước đó, theo thông báo số 378/BT-VKS-HS do Phó Viện trưởng Hà Văn Sơn ký, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Tân cho hay đã nhận được đơn khiếu nại của ông Mạch Quốc Cường kèm USB do Ban Nội chính Thành Ủy TP.HCM chuyển đến.

Trong nội dung đơn, ông Cường khiếu nại việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân không điều tra xử lý người đã gây thương tích cho ông và em của mình.

Đồng thời, ông Cường cũng cho rằng Quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự số 13 ngày 23/12/2020 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân là không có cơ sở, có dấu hiệu bao che tội phạm.

"Sau khi nghiên cứu, xem xét nội dung đơn và USB do ông Cường gửi và đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bình Tân đã hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự số 13 ngày 23/12/2020 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân và yêu cầu phục hồi điều tra vụ án.

Từ đó tiếp tục truy tìm đối tượng gây án để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật", thông báo số 378/BT-VKS-HS, nêu rõ.

Như Dân Việt đã đưa tin trong nhiều bài viết trước đó, anh Mạch Quốc Cường (sinh năm 1980, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú), đã gửi đơn khiếu nại đến các cấp lãnh đạo TP.HCM để khiếu nại về việc "Công an quận Bình Tân đã có dấu hiệu bao che tội phạm" khi anh này bị chém thương tật tới 33% nhưng cơ quan công an lại đình chỉ vụ án vì… "không tìm ra nghi can".

Cụ thể, theo anh Cường, vụ việc diễn ra từ ngày 22/12/2019, khi anh Cường đang di chuyển trên đường Gò Xoài (trước số nhà 200 Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân ), thì có hai thanh niên chạy trên xe SH tông vào xe anh Cường khiến anh ngã ra đường. Người thanh niên ngồi sau đã dùng dao chém mạnh vào đầu, vào tay anh Cường làm anh đứt lìa hai ngón tay (ngón cái và ngón trỏ).

Hai chiếc xe mà các đối tượng chém anh Cường bỏ lại tại hiện trường. Ảnh: NVCC

Sau đó, anh Cường tiếp tục bị thanh niên ngồi sau xe SH chém vào đầu, vào chân khiến anh gục tại chỗ.

Sự việc xảy ra gây náo động khiến người dân chạy đến giải vây. Anh Cường được người dân đưa vào Bệnh viện Tân Phú.

Các đối tượng gây án cho anh Cường cũng bỏ lại tại hiện trường 2 chiếc xe máy có giá trị cao là xe SH và xe Lead.

Ngày 23/4/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra trước nhà số 200 đường Gò Xoài để điều tra truy xét đối tượng (Quyết định số 253).

Sau khi ra viện, anh Cường được đưa đi giám định thương tật. Kết luận giám định số 1166 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân (ngày 15/5/2020) do thượng tá Nghiêm Văn Út ký cho thấy tỷ lệ thương tổn cơ thể anh Cường là 33%.

Trong khi mòn mỏi chờ cơ quan chức năng giải quyết thì ngày 23/12/2020, anh Cường và gia đình bất ngờ nhận được quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự do Trung tá Phạm Thanh Việt, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Tân ký (quyết định số 13).

Trong quyết định này, ông Việt cho hay, do đã hết hạn điều tra mà chưa xác định được bị can, nên căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng Hình sự, quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Từ đó đến nay, anh Mạch Quốc Cường đã "vác đơn" cầu cứu khắp nơi, nhưng vụ việc sau đó được trả về Công an quận Bình Tân và đơn vị này đã nhiều lần hồi đáp cho anh Cường, rằng: "Do không có tình tiết mới nên chưa xem xét phục hồi điều tra…".

Liên quan đến vụ việc, mới đây ông Mạch Quốc Cường đã làm việc với đại diện Công an Quận Bình Tân tại trụ sở cơ quan này để cung cấp thêm manh mối giúp phục hồi điều tra.

Tại buổi làm việc, phía Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an Q.Bình Tân), cho hay, theo hồ sơ vụ án, trong 2 chiếc xe mà các đối tượng bỏ lại hiện trường, có một chiếc xe Lead là chiếc xe do vợ của Bình (người bị anh Mạch Quốc Cường tố cáo chủ mưu chém anh gây thương tật 33% - PV) đứng tên. Còn chiếc xe SH thì do người cho mượn xe không hợp tác. Theo nguyên tắc là do chưa bắt được hai đối tượng gây án, trong khi xe này là của người khác nên quy định của pháp luật là phải… trả lại cho người chủ sở hữu. Giải thích rõ hơn về trường hợp chủ xe SH không hợp tác, cán bộ điều tra nói thêm, trong hồ sơ vụ án, chủ chiếc xe SH là một người phụ nữ tên Linh, ở quận 5, còn người sử dụng xe này tên Cường, chỉ là người chị Linh… quen biết ngoài xã hội qua số điện thoại mà thôi. "Hôm đó, nhà chị Linh có tổ chức tiệc, ông Cường có đến dự, sau đó mượn xe chị. Chiếc SH bị bỏ lại hiện trường và cơ quan công an tìm đến xác minh thì chị Linh mới biết", phía điều tra viên giải thích. "Cơ quan công an không thể dùng lời lẽ nặng nề, hay ép cung để chị Linh cung cấp thông tin về người mượn xe của mình", phía cơ quan điều tra diễn giải. Cũng theo hồ sơ vụ án mà điều tra viên cung cấp, hiện nay số điện thoại của người mượn xe mà chị Linh cung cấp cho cơ quan điều tra cũng không liên lạc được, cơ quan điều tra cũng đề nghị mobifone cung cấp danh tính chủ thuê bao này nhưng được xác định là… sim rác.