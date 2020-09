Phun xăm môi: Biến chứng như chơi!

Phun xăm môi là biện pháp dùng kim loại đưa lượng chất tạo màu vào sâu dưới lớp trung bì của da. Hiện nay có 2 cách làm là xăm bằng tay hoặc phun bằng máy. Trong đó phun xăm môi bằng máy khá phổ biến và mang lại hiệu quả cao hơn vì dễ thao tác, điều chỉnh lớp xăm nông sâu tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Nhanh và gọn

Theo BS. Cao Ngọc Bích, Trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện An Sinh, dù phun xăm môi là phương pháp làm đẹp đơn giản, dễ thực hiện, nhưng cần cân nhắc kỹ của thủ thuật làm đẹp này trước khi quyết định.

Phun hay xăm là phương pháp đưa mực xăm vào trong lớp da hoặc niêm mạc, tùy theo độ nông sâu. Với những tiến bộ của công nghệ phun xăm, kỹ thuật đưa mực xăm cũng như chất liệu mực xăm và dụng cụ xăm càng ngày cải tiến. Hiện nay, kỹ thuật đưa mực xăm ít gây tổn thương nên vết thương liền nhanh. Còn mực xăm là màu mực hữu cơ nên tông màu đa dạng, hạt mực mịn nên ít bị biến đổi màu. Ngoài ra, mực xăm còn được các thành phần dưỡng da, môi như: a.hyaluronic, collagen… hỗ trợ làn da môi căng mịn.

Xăm môi ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Ảnh: Bạch Dương.

Xăm môi là phương pháp đưa mực xăm xuống lớp sâu của da, có thể qua lớp đáy xuống trung bì. Do vậy, xăm môi thường gây tổn thương lớp niêm mạc nhiều nên khi xăm có thể gây chảy máu nhiều sau xăm môi sưng nề to và có thể gây nhiễm trùng. Thời gian nghỉ dưỡng cũng khá lâu để hồi phục sau khi xăm.

Còn phun môi là phương pháp đưa mực xăm vào lớp biểu bì của da nên thời gian nghỉ dưỡng ngắn, môi ít sưng nề, dễ bám màu hơn tuy nhiên màu khó bền.

Có thể thấy, so với kỹ thuật xăm môi thông thường, giải pháp phun môi ngày càng được áp dụng rộng rãi, được đánh giá là an toàn và mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao hơn.

Phun xăm môi sẽ giúp chị em lười trang điểm không bị "kém sắc" khi để mộc, không bị phai màu sau khi ăn uống, vận động, sinh hoạt…

Coi chừng biến chứng

Do dùng các mũi kim nhỏ đâm xuyên trực tiếp vào da nên phun, xăm môi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt nếu thực hiện tại các cơ sở thẩm mỹ yếu nghiệp vụ.

Gần đây, Khoa thẩm mỹ da (Bệnh viện Da Liễu TP.HCM) đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do xăm môi. Bà N.T.H, 25 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức đến khám tại khoa thẩm mỹ da trong tình trạng môi sưng, đóng mày dày, rỉ dịch đau rát. Bà H. cho biết, trước đó 4 ngày đi xăm môi tại một thẩm mỹ viện. Sau khi xăm 1 ngày, môi sưng to, sau đó rỉ dịch đục, đau rát. Bà H. có quay lại cơ sở thẩm mỹ, được nhân viên ở đây đưa tuýp thuốc bôi kháng siêu vi. Tuy nhiên khi bôi lên, môi càng sưng kèm đóng mày dày và rỉ mủ.

Ths. BS. Trần Nguyên Ánh Tú, Phó trưởng Khoa thẩm mỹ da của Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết, trường hợp của bà H. là viêm da tiếp xúc dị ứng bội nhiễm sau xăm, được chỉ định điều trị bằng kháng sinh, kháng siêu vi, kháng viêm. Dự kiến quá trình điều trị cho bà H. sẽ mất nhiều thời gian và khó có thể phục hồi như ban đầu. "Riêng với những tình trạng sạm da nhiều quanh môi sau xăm là do quá trình tăng sắc tố sau viêm. Việc điều trị phục hồi dễ hơn nhưng ít nhất cũng cần vài tháng", BS. Ánh Tú nói thêm.

Theo BS Ánh Tú, việc xăm môi ẩn chứa rất nhiều nguy cơ tai biến. Trước hết là nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm siêu vi như viêm gan siêu vi B, C, HIV…, nếu người thực hiện không đảm bảo môi trường và kỹ thuật vô trùng. Kế đến là sử dụng chất lượng mực xăm kém, rẻ tiền có thể gây ra các phản ứng dị ứng nặng tại nơi xăm như sưng nề, đỏ da, nổi mụn nước... Tuy nhiên, trong trường hợp dùng loại mực xăm tốt, không thể loại trừ hoàn toàn dị ứng với mực xăm, nhất là màu xăm đỏ. "Việc chăm sóc sau khi xăm cũng rất quan trọng. Hầu hết các trường hợp xảy ra tai biến do nơi thực hiện kỹ thuật xăm là không tư vấn hoặc tư vấn sai cách chăm sóc sau xăm", BS Ánh Tú nhận xét.

Nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ là chính đáng. Nhưng theo BS. Tú, để đẹp an toàn, chị em nên ưu tiên lựa chọn giải pháp sử dụng son môi. Việc dùng son cũng mang tính thời trang hơn do có thể thay đổi nhanh theo xu hướng. "Trong trường hợp chị em vẫn muốn lựa chọn phương pháp xăm môi, nên tìm hiểu kỹ, lựa chọn các cơ sở uy tín, đảm bảo các trang thiết bị và quy trình vô trùng. Nếu có tai biến do xăm môi xảy ra, nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt, tránh xử lý sai làm vết thương càng nặng hơn, kỹ thuật phục hồi càng khó hơn", BS Ánh Tú khuyến cáo.