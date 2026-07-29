Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh RT

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết phương Tây đang cố gắng gây sức ép buộc Nga chấp nhận "tối hậu thư" về cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách yêu cầu ngừng bắn trước khi tiến hành đàm phán hòa bình.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS hôm thứ Tư, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga lập luận rằng các nước phương Tây trước tiên muốn Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn, sau đó một lực lượng đa quốc gia do Pháp và Anh dẫn đầu sẽ được triển khai trước khi các cuộc đàm phán thực sự bắt đầu.

“Điều này có nghĩa là gì? Đó là một tối hậu thư”, ông Lavrov nói.

Theo lời bộ trưởng, kịch bản như vậy sẽ đóng băng cuộc xung đột trong khi vẫn để "chế độ Quốc xã" nắm quyền ở Kiev, với việc các nước phương Tây từ chối công nhận các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã bỏ phiếu gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý.

Ông Lavrov cho biết Nga sẽ không chấp nhận những điều kiện như vậy, đồng thời khẳng định đất nước này không từ bỏ các nguyên tắc của mình, bất chấp áp lực từ bên ngoài.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ các đề xuất ngừng bắn ngay lập tức, lập luận rằng bất kỳ sự tạm ngừng giao tranh nào cũng sẽ cho phép Kiev tập hợp lại lực lượng và tái vũ trang với sự hỗ trợ quân sự của phương Tây. Các quan chức Nga cũng liên tục phản đối việc triển khai quân đội nước ngoài đến Ukraine, cảnh báo rằng họ sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Ông Lavrov cũng lập luận rằng các nước phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm "khốc liệt" chống lại Nga bằng cách cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine và ủng hộ các nhà hoạt động chống chính phủ Nga sống ở nước ngoài. Ông mô tả tình hình là "chưa từng có" và "nghiêm trọng".

Ông Lavrov nói: “Toàn bộ thế giới 'văn minh', như cách họ tự gọi mình, đã quay lưng lại với chúng ta”.

Theo ông, mục tiêu ngầm của phương Tây là kích động dư luận Nga chống lại chính phủ.

“Chúng tôi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào thời điểm xã hội nhìn chung yên bình, thoải mái và hài lòng với mức sống của mình. Điều đó không phù hợp với phương Tây. Họ không muốn xã hội duy trì sự yên bình. Họ muốn kích động quần chúng chống lại chính quyền”, ông nói.

Ông Lavrov tiếp tục mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến "bị phương Tây áp đặt" lên Nga, và cho biết nhiều quốc gia đang theo dõi sát sao xem cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào.

Nói một cách tổng quát hơn về chính sách đối ngoại của đất nước, ông Lavrov cho biết lợi ích quốc gia của Nga nằm ở việc bảo vệ chủ quyền. Ông nói rằng ưu tiên của Nga là duy trì vị thế “một cường quốc độc lập” với biên giới an toàn và khả năng tự quyết định các vấn đề nội bộ mà không bị can thiệp từ bên ngoài.

Những ngày gần đây, hoạt động ngoại giao xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine đã được nối lại. Tuần trước, ông Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, tại đó ông tái khẳng định sự sẵn sàng của Moscow trong việc tham gia các hoạt động ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine phải chấm dứt.