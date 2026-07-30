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Thứ năm, ngày 30/07/2026 19:31 GMT+7

Phương Tây sẽ không cần Ukraine nữa - truyền thông cảnh báo trước nguy cơ Odessa mất về tay Nga

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V.N (Theo RN) Thứ năm, ngày 30/07/2026 19:31 GMT+7
Một Ukraine bị cô lập hoàn toàn khỏi biển sẽ trở nên không còn sức hút đối với các nhà tài trợ phương Tây, tờ báo Séc Parlamentní listy nhận định.
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Tàu chở ngũ cốc trên Biển Đen bốc cháy gần Odessa sau một cuộc tấn công của Nga. Ảnh: AP.

Tờ Parlamentní listy ngày 30/7 bình luận rằng Odessa sẽ mất về tay Nga và vì thế Ukraine không còn hấp dẫn phương Tây.

"Nếu Odessa có trở lại làm một thành phố cảng trong tương lai, nơi này sẽ không còn thuộc về Ukraine nữa. Là một quốc gia nằm hoàn toàn trong đất liền, Ukraine sẽ không còn hấp dẫn về mặt kinh tế đối với các nhà tài trợ phương Tây" - bài báo viết.

Tác giả bài viết cho rằng các công ty phương Tây sẽ không còn lý do gì để đầu tư vào Ukraine, bởi quốc gia này sẽ hoàn toàn không thể xuất khẩu tài nguyên từ lãnh thổ của mình.

Tuần trước, Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotsky đã xác nhận rằng tàu thuyền đã ngừng di chuyển vào các cảng của nước này. Ông nhấn mạnh đây là quyết định từ phía các chủ tàu chứ không phải theo mệnh lệnh từ chính quyền Kiev.

Vùng biển nguy hiểm

Trong những tuần gần đây, Nga đã gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng Odessa. Ukraine cáo buộc Nga tấn công cả vào tàu thuyền dân sự.

Tuy nhiên theo Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik, Ukraine đang sử dụng tuyến hải trình như một kênh tiếp nhận vũ khí liên tục suốt ngày đêm. Ông cho biết trong ba năm qua đã có khoảng 8.000 lượt tàu chở hàng quân sự cập các cảng Odesa, và đó chính là lý do các mục tiêu này bị tập kích.

Bộ Quốc phòng Nga từng nhiều lần nhấn mạnh rằng quân đội nước này chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng nhằm suy giảm tiềm lực quân sự - kinh tế của đối phương. Lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) và vũ khí tầm xa độ chính xác cao, có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu dù ở Kiev hay trên toàn lãnh thổ Ukraine.

Mặt khác, Ukraine cũng liên tục tấn công các tàu quân sự Nga trên Biển Đen. Các cuộc tấn công từ hai phía khiến vùng biển này trở nên vô cùng nguy hiểm.

Để đối phó với mối đe dọa này, các chủ tàu thương mại đã tạm ngừng hoạt động và không có tàu nào mới vào các cảng vùng Đại Odessa kể từ ngày 22/7.

Theo Bộ Kinh tế Ukraine, hơn 60% tổng lượng hàng xuất khẩu của nước này đi qua các cảng biển Ukraine, bao gồm cả cảng Đại Odessa và cảng sông Danube. Tỷ lệ này trong xuất khẩu nông sản đạt 89%.

Các hãng vận tải container quốc tế nằm trong số những hãng đầu tiên phản ứng trước những rủi ro gia tăng. Maersk đã hủy các chuyến hàng tại các cảng vùng Đại Odessa và chuyển hướng luồng hàng hóa qua cảng Constanta của Romania. CMA CGM cũng thông báo quyết định tương tự.

Trang tin RBC Ukraine cho rằng nước này đang đối mặt với một phiên bản mới của lệnh phong tỏa năm 2022 của Nga.Vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, Nga đã phong tỏa các cảng của Ukraine. Tháng 9 năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã làm trung gian cho cái gọi là "thỏa thuận ngũ cốc", dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Nhưng Moscow đã rút khỏi thỏa thuận vào năm 2023 và kể từ đó đã liên tục tấn công các tàu hướng đến các cảng của Ukraine. Vậy tại sao các cuộc tấn công lại gia tăng mạnh mẽ vào thời điểm này?

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