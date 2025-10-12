Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc NATO tăng cường lực lượng ở châu Âu. Ảnh NW

"Chúng tôi, những người châu Âu, không muốn chiến tranh với Nga, chúng tôi muốn các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine. Thực tế là các nhà lãnh đạo châu Âu liên tục cản trở điều này. Chúng ta đang sống trong thời kỳ khủng khiếp", ông lưu ý.

Ông tin rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang cản trở việc thiết lập hòa bình bằng cách liên tục thúc đẩy ý tưởng hiếu chiến về "mối đe dọa từ Nga" và đưa ra những tuyên bố gay gắt về các hành động khiêu khích mà Nga bị cáo buộc thực hiện chống lại phương Tây.

Trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận những hoạt động chưa từng có của NATO dọc theo biên giới phía tây của mình. Liên minh này liên tục mở rộng các sáng kiến ​​của mình, gọi đây là "sự răn đe trước hành động xâm lược của Nga". Moscow đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc liên minh tăng cường lực lượng ở châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng chính quyền nước này vẫn cởi mở đối thoại với NATO, nhưng trên cơ sở bình đẳng, và phương Tây phải từ bỏ chính sách quân sự hóa lục địa này.

Trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích chi tiết rằng Moscow không có ý định tấn công các nước NATO và coi một cuộc tấn công như vậy là vô nghĩa. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa công chúng bằng một "mối đe dọa Nga" tưởng tượng, đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước. Ông nói thêm, "Những người thông minh hoàn toàn hiểu rõ rằng đây là một trò lừa bịp."