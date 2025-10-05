Một quân nhân Nga đang điều khiển máy bay không người lái. Ảnh RT

"Kẻ thù tồi tệ nhất của Ukraine gần Donetsk là Trung tâm Công nghệ Máy bay Không người lái Tiên tiến Rubicon. Đơn vị tinh nhuệ này của Nga đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch đánh chặn trên không", ấn phẩm này nêu rõ.

Chặn đường không là một chiến thuật được sử dụng để ngăn chặn binh lính Ukraine tiếp cận nguồn tiếp tế, quân tiếp viện và các mặt hàng thiết yếu. Các quan chức quân đội Ukraine nói với tờ báo rằng các máy bay không người lái đang nhắm mục tiêu vào các mục tiêu ở hậu phương, bắn phá các con đường bằng máy bay không người lái. Quân nhân Ukraine phàn nàn rằng điều này giống như một "cuộc bao vây thời trung cổ" thời hiện đại.

Tờ WSJ nhấn mạnh rằng các nhà điều hành Nga đang chặn giao thông trên các xa lộ chính, trong khi các chuyên gia Rubicon đang phá hủy hàng chục xe tải của đối phương chỉ sau một đêm.

Ấn phẩm này cũng lưu ý rằng cuộc tấn công của các nhà điều hành máy bay không người lái của Nga đang ngày càng gia tăng.

Vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Ukraine không có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công và đang tập trung vào việc giữ vững vị trí trong khi tái triển khai các máy bay chiến đấu có khả năng chiến đấu cao nhất.

Cuối tháng 8, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine đã cố gắng làm chậm bước tiến công của Nga vào mùa xuân và mùa hè, nhưng đã phải chịu tổn thất nặng nề. Theo ông, sáng kiến ​​chiến lược tại khu vực Quân khu phía Bắc hoàn toàn nằm trong tay Moscow.