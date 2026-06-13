Phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận Vĩnh Phúc cũ) dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố

Sáng ngày 08/6, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị trực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh kết hợp trực tuyến đến 148 xã, phường triển khai Phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

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Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.



Dự tại điểm cầu phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ có lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND phường; Lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị của phường.

Phú Thọ sau sắp xếp có 148 xã, phường, 5.049 thôn, tổ dân phố, trong đó có 4.444 thôn thuộc 133 xã và 605 tổ dân phố thuộc 15 phường.

Đồng chỉ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ-Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến triển khai phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026).

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Qua rà soát, có 141/148 xã, phường cần thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố; 7 xã không thực hiện sắp xếp, do các thôn đã đạt đủ tiêu chuẩn về số hộ gia đình theo quy định.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong đó có phường Vĩnh Yên tham dự.

Dự kiến sau sắp xếp, toàn tỉnh Phú Thọ giảm 1.967 thôn, tổ dân phố.



Tổng số thôn, tổ dân phố sau sắp xếp là 3.082 (giảm tương ứng 38,96%), trong đó có 2.966 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định, có 116 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.



Tại điểm cầu phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

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Bình quân số hộ gia đình/thôn là 187,45 hộ gia đình/thôn; bình quân số hộ gia đình/tổ dân phố là 311,10 hộ gia đình/tổ dân phố.

Về phương án bố trí người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến có 9.246 người hoạt động không chuyên trách và 24.656 người trực tiếp tham gia hoạt động tiếp tục được bố trí ở thôn, tổ dân phố mới sau sắp xếp.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã thảo luận, đi thẳng vào những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tập trung vào các nội dung về tiêu chí quy mô hộ gia đình khi sáp nhập; việc đặt tên, đổi tên thôn; bố trí nhân sự, mức phụ cấp và giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách...

Đó còn là các vấn đề như: mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu dân cư; phương án xử lý, quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa dôi dư sau sắp xếp và kinh phí thực hiện sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố.

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Đại diện các sở, ngành cũng đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và thống nhất phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố phải bảo đảm thuận lợi, phù hợp về địa hình, đồng nhất về tập quán sản xuất, kinh doanh và tập quán văn hóa giữa các thôn, tổ dân phố sắp xếp.

Hội nghị triển khai phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026) được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong đó có sự tham dự của phường Vĩnh Yên (địa phận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

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Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ đơn thuần là việc giảm số lượng đầu mối ở cơ sở, mà là bước chuẩn bị quan trọng cho một mô hình quản trị mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương và cả nước trong giai đoạn tới.

Việc đổi tên thôn, tổ dân phố không chỉ liên quan đến địa danh hành chính mà còn gắn với việc lưu giữ giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa, ký ức cộng đồng và niềm tự hào của bao thế hệ người dân.

Do đó, khi thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố cần được xem xét đầy đủ các yếu tố liên quan để tạo ra những cộng đồng dân cư có quy mô hợp lý, nguồn lực tập trung hơn và khả năng tự quản tốt hơn, qua đó nâng cao chất lượng đời sống người dân và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã phải đặt quyết tâm chính trị ở mức cao nhất; hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao, tuyệt đối không có tư tưởng bàn lùi, né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm.

Để tổ chức, triển khai thực hiện Phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ-Trần Duy Đông đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, các xã, phường.

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Triển khai quy trình sắp xếp bài bản, đúng quy định pháp luật; tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình bảo đảm công khai, minh bạch để người dân đồng tình, ủng hộ; trình HĐND cấp xã quyết định.

Đồng thời, chủ động phương án bố trí cán bộ và giải quyết chế độ, chính sách bảo đảm theo đúng quy định pháp luật.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong chuyển đổi giấy tờ; tuyệt đối không để việc sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố làm gián đoạn, ảnh hưởng đến các giao dịch hành chính của Nhân dân.

Theo: Cổng TTĐT phường Vĩnh Yên