Pin iPhone 12 Pro Max kém xa 11 Pro Max nhưng “độ trâu” vẫn tương đương

Có lẽ để có thể đặt tất cả các ăng-ten, modem và bộ lọc 5G, đồng thời phù hợp với cảm biến máy ảnh lớn hơn, Apple đã thực sự cắt giảm một chút kích thước pin iPhone 12 so với các mẫu iPhone 11 tương ứng. Tuy nhiên, nhờ công nghệ màn hình OLED và chip 5nm thế hệ tiếp theo tiết kiệm hơn, mức tiêu thụ điện năng của iPhone mới khi thực hiện các tác vụ hàng ngày như xem video cũng đã được giảm bớt.

Thời lượng pin và dung lượng pin iPhone 12/12 Pro so với iPhone 11:

- 2815mAh so với 3110mAh.