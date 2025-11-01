Chủ đề nóng

Politico tiết lộ âm mưu chống lại ông Zelensky

Các nghị sĩ đối lập và nhà hoạt động xã hội dân sự nói rằng ban lãnh đạo Ukraine đang sử dụng luật pháp như một công cụ để đe dọa đối thủ và bịt miệng những người chỉ trích. Bên cạnh đó, phe đối lập muốn cáo buộc Tổng thống Zelensky phá hoại an ninh năng lượng của Ukraine.
Ông Zelensky bị cáo buộc sử dụng luật pháp như một công cụ để đe dọa đối thủ. Ảnh: Strana.

Nạn nhân của quyền lực

Theo Politico, tuần trước Volodymyr Kudrytskyi, cựu giám đốc công ty điện lực quốc gia Ukrenergo của Ukraine đã phải ra tòa ở Kiev với cáo buộc biển thủ.

Tuy nhiên đằng sau đó là cuộc đấu tranh quyền lực ở Ukraine. Từ năm 2022, Kudrytskyi đã đảm bảo đất nước có thể chống chọi với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào lưới điện mà không để xảy ra tình trạng mất điện thảm khốc, cho đến khi ông bị buộc phải từ chức đột ngột vào năm 2024.

Việc Kudrytskyi bị sa thải đã bị nhiều người trong ngành năng lượng chỉ trích và cũng làm dấy lên lo ngại ở Brussels. Vào thời điểm đó, Kudrytskyi nói với Polictico rằng ông là nạn nhân của việc tập trung hóa quyền lực không ngừng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Chánh văn phòng đầy quyền lực của ông, Andriy Yermak, thường theo đuổi. Ông nói rằng ông lo sợ “những cá nhân tham nhũng” sẽ tiếp quản công ty nhà nước này.

Lợi dụng công cụ luật pháp

Politico cho biết, các nghị sĩ đối lập và nhà hoạt động xã hội dân sự đang phẫn nộ, gọi phiên tòa xét xử Kudrytskyi là một ví dụ khác về việc ban lãnh đạo Ukraine sử dụng luật pháp như một công cụ để đe dọa đối thủ và bịt miệng người chỉ trích bằng cách buộc họ tội tham nhũng hoặc hợp tác với Nga. Văn phòng của Zelenskyy từ chối bình luận.

Những người khác cũng phải chịu tình cảnh tương tự bao gồm người tiền nhiệm của Zelenskyy, Petro Poroshenko. Ông Poroshenko đã bị đưa ra tòa với cáo buộc tham nhũng trong năm nay - một động thái có thể ngăn ông tham gia các cuộc bầu cử trong tương lai. Trừng phạt đã nhiều lần được đe dọa hoặc sử dụng đối với các đối thủ, khiến tài sản của họ bị đóng băng và cấm họ thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào, bao gồm sử dụng thẻ tín dụng hoặc truy cập vào tài khoản ngân hàng.

Poroshenko sau đó đã cáo buộc Zelenskyy đang trượt dần vào “chủ nghĩa độc tài,” và tìm cách “loại bỏ mọi đối thủ khỏi đời sống chính trị.”

Nghị sĩ đối lập Mykola Knyazhitskiy tin rằng việc sử dụng công cụ pháp lý nhằm bôi xấu đối thủ sẽ ngày càng tệ hơn khi văn phòng Tổng thống chuẩn bị cho một cuộc bầu cử có thể diễn ra vào năm tới, trong trường hợp có lệnh ngừng bắn. Họ đang sử dụng tòa án “để dọn sạch đấu trường của các đối thủ” nhằm tạo ra một cuộc bầu cử không minh bạch - ông lo sợ.

Những người khác, bao gồm nhà hoạt động nổi tiếng Ukraine và giám đốc Trung tâm Hành động Chống Tham nhũng Daria Kaleniuk, cho rằng tổng thống và nhóm thân cận của ông đang lợi dụng chiến tranh để độc quyền hóa quyền lực đến mức đe dọa nền dân chủ của đất nước.

Ông Zelensky "cần vật tế thần"

Các nhà quan sát cho rằng việc trấn áp các đối thủ chính trị “không tốt ở bất kỳ góc độ nào, dù là trong nước hay với các đối tác quốc tế. Nhất là thời điểm nào trùng với việc Kiev đang kêu gọi hỗ trợ năng lượng từ châu Âu trong bối cảnh mùa đông được dự báo là nguy hiểm nhất từ trước đến nay của cuộc chiến.

Một số lãnh đạo ngành năng lượng Ukraine cũng lo ngại rằng việc truy tố cựu giám đốc năng lượng Kudrytskyi có thể là một chiến thuật đổ lỗi trước để chuyển hướng trách nhiệm trong trường hợp hệ thống năng lượng của đất nước không còn trụ vững trước các cuộc tấn công của Nga.

Chuyên gia chính sách đối ngoại đã từng tư vấn cho chính phủ Ukraine nói với Politico: “Một số khu vực của Ukraine có thể sẽ không có điện cho đến mùa xuân. Nhiệt độ trong các căn hộ ở Kiev đã xuống còn 10 độ C, và thành phố có thể bị cắt điện kéo dài. Người dân đã rất tức giận về điều này, nên văn phòng Tổng thống cần vật tế thần”.

“Phe đối lập sẽ cáo buộc Zelensky đã thất bại trong việc bảo vệ Ukraine, và lập luận rằng lẽ ra ông ấy phải có biện pháp dự phòng để tránh tình trạng mất điện kéo dài hoặc một đợt giá rét lớn" - ông nói.

Chuyên gia cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương và tác giả cuốn “Chiến địa Ukraine” Adrian Karatnycky cũng lo lắng về chiều hướng chính trị hiện tại. Ông cho rằng mặc dù ông ấy "là một lãnh đạo thời chiến truyền cảm hứng", nhưng quả thực "có những yếu tố đáng lo ngại trong chế độ cầm quyền của Zelensky".

