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Kinh tế
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 11:45 GMT+7

Profile "khủng" của con trai bầu Thụy: Làm Chủ tịch ở tuổi 22, nắm khối tài sản khoảng 5.700 tỷ đồng

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Hạ Trang Thứ sáu, ngày 31/07/2026 11:45 GMT+7
Không chỉ sở hữu lượng cổ phiếu LPBS trị giá khoảng 5.700 tỷ đồng tính theo giá tham chiếu IPO, con trai bầu Thụy còn liên tục giữ các vị trí quản trị quan trọng từ Thái Hoàng Capital, Sacom cho đến ghế Trợ lý HĐQT Sacombank.
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Theo bản cáo bạch đăng ký niêm yết vừa công bố, CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) hiện có 5 cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Thái và bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh - hai cổ đông thuộc thế hệ Gen Z - mỗi người nắm giữ 15% vốn điều lệ tại thời điểm 15/4/2026.

Hai cổ đông này là con của ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank. Theo bản cáo bạch, ông Nguyễn Đức Thụy hiện sở hữu 4,95% vốn điều lệ LPBS và là người có liên quan đến hai cổ đông trên.

Theo bản cáo bạch đăng ký niêm yết, ông Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) có trình độ Cử nhân Kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston.

Từ ngày 3/2/2026, ông giữ chức Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS).

Ngoài LPBS, từ tháng 7/2025 đến nay, ông là Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng.

Tại CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom, ông đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT trong giai đoạn 23/1/2026 - 1/6/2026 trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT từ 1/6/2026 đến nay.

Ông Thái cũng từng giữ đồng thời hai chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thái Hoàng Capital từ 22/6/2026. Tuy nhiên, theo dữ liệu cập nhật trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, kể từ ngày 28/7/2026, ông Trần Quốc Trụ đã thay ông đảm nhiệm cả hai vị trí này.

Bên cạnh vai trò tại LPBS, đầu tháng 6/2026, ông Nguyễn Xuân Thái được Sacombank bổ nhiệm giữ chức Trợ lý HĐQT thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 4/6/2026.

Nguồn: LPBS

Không chỉ ông Nguyễn Xuân Thái, chị gái ông là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) cũng được Sacombank bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Tổng giám đốc thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Tại diễn biến liên quan, LPBS đã chào bán thành công 141,868 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho 1.005 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn, qua đó huy động 4.256,04 tỷ đồng với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch, hơn 1,4 tỷ cổ phiếu LPS sẽ chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) từ ngày 18/8/2026 với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu.

Với tỷ lệ sở hữu 15% vốn điều lệ, tương đương khoảng 190,5 triệu cổ phiếu, số cổ phần của ông Nguyễn Xuân Thái được ước tính có giá trị khoảng 5.700 tỷ đồng theo mức giá tham chiếu này.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2026, LPBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 503 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt hơn 718 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và gần 575 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, qua đó hoàn thành khoảng 42% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của LPBS vượt 38.000 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm.

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