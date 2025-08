Hội thảo là diễn đàn chuyên sâu nhằm chia sẻ kiến thức, cập nhật kinh nghiệm thực tiễn về sản phẩm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), tập trung vào các nội dung: chuỗi cung ứng LNG tại Việt Nam; an toàn – kiểm soát rủi ro trong vận chuyển, tồn chứa, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa hệ thống; công tác vận hành và bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) trạm tái hóa LNG. Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ công nhân viên PV GAS D và Tổ điều độ Kho cảng LNG Thị Vải thuộc Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (PV GAS VUNG TAU).

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề sản phẩm LNG.

Trong phần trình bày chuyên đề đầu tiên, đại diện PV GAS VUNG TAU đã cung cấp bức tranh toàn diện về chuỗi cung ứng LNG – từ nguồn cung toàn cầu, hạ tầng nhập khẩu tại Thị Vải đến hệ thống phân phối và tiêu thụ nội địa. Đây là nền tảng quan trọng để các đơn vị nhận diện cơ hội tối ưu hóa chuỗi cung ứng, khai thác hiệu quả nguồn LNG nhập khẩu.

Chuyên đề thứ hai tập trung vào các quy định và kinh nghiệm quốc tế trong công tác đảm bảo an toàn – yếu tố then chốt trong toàn bộ vòng đời LNG do tính chất dễ cháy nổ và yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt. Hội thảo đã cùng trao đổi, phân tích bài học từ thực tiễn và các công nghệ an toàn tiên tiến để nâng cao năng lực ứng, vận hành hệ thống hiệu quả.

Tiếp nối là nội dung chuyên sâu về công tác vận hành và BDSC trạm tái hóa LNG – mắt xích quan trọng trong đảm bảo nguồn cung ổn định. Các đại biểu đã thảo luận về công nghệ tái hóa hiện đại, tối ưu quy trình BDSC nhằm nâng cao tuổi thọ thiết bị, giảm thiểu sự cố và rủi ro.

Chuyến tham quan thực tế của đại biểu tham dự Hội thảo.

Song song với các phiên hội thảo, chương trình còn tổ chức hai chuyến tham quan thực tế: tại Kho LNG Thị Vải để tìm hiểu quy trình tiếp nhận, tồn chứa, xuất LNG và tại Khu công nghiệp Thuận Đạo (Tây Ninh) để quan sát ứng dụng LNG trong sản xuất công nghiệp. Các hoạt động này giúp củng cố kiến thức lý thuyết bằng trải nghiệm thực tiễn, đồng thời mở ra ý tưởng áp dụng hiệu quả LNG vào thực tế.

Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS D khẳng định sự đồng hành của đơn vị trong hành trình năng lượng xanh.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS D khẳng định sự kiện là bước đi thiết thực, thể hiện cam kết của PV GAS D trong thúc đẩy phát triển thị trường LNG, đồng hành cùng mục tiêu chuyển dịch năng lượng quốc gia theo hướng sạch hơn, an toàn và bền vững hơn.