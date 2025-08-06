PV GAS NCSP đạt cột mốc vận chuyển an toàn 110 tỷ m3 khí

Đây là một cột mốc quan trọng khẳng định năng lực quản lý vận hành của PV GAS NCSP, sự phối hợp hiệu quả giữa các bên trong Hợp doanh và đặc biệt là sự lãnh đạo quyết liệt, sát sao của Ban lãnh đạo PV GAS.

Sau khi nhận được báo cáo của PV GAS NCSP về đạt mốc 110 tỷ m3 khí, Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong đã có thư chúc mừng, đồng thời cử đại diện Ban lãnh đạo gồm có đồng chí Triệu Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Phó Tổng Giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các Ban PV GAS về thăm, chúc mừng và động viên tập thể cán bộ, nhân viên PV GAS NCSP nhân sự kiện này.

Tiếp và làm việc với Đoàn, phía PV GAS NCSP có đồng chí Bùi Tiến Dũng – Bí thư Chi bộ - Giám đốc đơn vị, cùng Ban lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn thanh viên, đại diện các phòng ban cùng tham gia.

Đồng chí Bùi Tiến Dũng – Giám đốc PV GAS NCSP báo cáo tại cuộc họp.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Tiến Dũng – Giám đốc PV GAS NCSP đã báo cáo với Đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2025, dự kiến 5 tháng cuối năm, cùng một số thành tựu nổi bật trong quá trình 25 năm xây dựng và phát triển cũng như kế hoạch trong giai đoạn 5 năm tới. 7 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến động thị trường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng kỹ thuật – an toàn, đơn vị vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu. Tổng sản lượng khí tiếp nhận, vận chuyển và giao lại thành công hơn 851,1 triệu m3 khí, đạt 108,1% kế hoạch 7 tháng đầu năm; độ tin cậy đạt 100%; thực hiện hiệu quả công tác bảo dưỡng, sửa chữa bảo đảm tiến độ và chất lượng kỹ thuật. Các hoạt động an toàn – sức khỏe – môi trường, ứng phó sự cố và phòng chống thiên tai tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

Năm 2025 là năm đánh dấu 25 năm thành lập Hợp doanh Đường ống Khí Nam Côn Sơn. Theo đó, PV GAS NCSP đã không ngừng nâng cao năng lực quản lý, đầu tư bài bản cho hệ thống, duy trì độ tin cậy vận hành cao và đảm bảo tuyệt đối các tiêu chí về an toàn – môi trường. Duy trì vận hành liên tục với độ tin cậy của hệ thống đạt mức 99,99%; Năm 2011 và năm 2013, NCSP tiếp tục nâng công suất nhà máy lên mức 21 triệu và 22 triệu m3 khí/ngày đêm. Tháng 7 năm 2017, điểm giao nhận khí thứ hai cũng đã được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn khí Nam Côn Sơn; Về công tác tiếp nhận các chủ khí mới liên tục được mở rộng, từ Chủ Khí Lô 06.1 (năm 2002), Rồng Đôi thuộc Lô 11.2 (2006), Chim Sáo thuộc Lô 12W (2011), Hải Thạch và Mộc Tinh thuộc Lô 05-1&05-3 (2013) , Phong Lan Dại thuộc Lô 06.1 (2018). Trong thời gian tới, khí từ mỏ Thiên Nga – Hải Âu thuộc Lô 12/11 cũng sẽ gia nhập hệ thống vận chuyển khí Nam Côn Sơn.

Lãnh đạo PV GAS làm việc với các kỹ sư PV GAS NCSP tại phòng điều khiển Nhà máy xử lý Khí Nam Côn Sơn.

Bên cạnh thành tích sản xuất kinh doanh, PV GAS NCSP cũng để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động vì cộng đồng. Các chương trình an sinh xã hội (ASXH) do đơn vị thực hiện trong suốt thời gian qua đã lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn, thông qua các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, chăm lo thiếu nhi, các gia đình khó khăn vượt lên trong cuộc sống,... Từ ngày thành lập đến nay, đơn vị đã liên tục tài trợ cho các chương trình ASXH với tổng trị giá lên tới 7,5 triệu đô la Mỹ.

Ông Bùi Tiến Dũng nhấn mạnh, thành công của PV GAS NCSP hôm nay có được chính là sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Ban lãnh đạo PV GAS, là sự hợp tác tốt đẹp của các đối tác trong hợp doanh, sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự kề vai sát cánh, không ngại gian khó, đồng lòng của tập thể lãnh đạo và người lao động đơn vị qua các thời kỳ, PV GAS NCSP từng bước tự hoàn thiện mình, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Hướng đến giai đoạn phát triển mới, Lãnh đạo PV GAS NCSP khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ lớn hơn, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững PV GAS.



Lãnh đạo PV GAS tặng quà chúc mừng tới tập thể PV GAS NCSP về cột mốc vận chuyển an toàn 110 tỷ m3 khí.

Thay mặt lãnh đạo PV GAS, đồng chí Triệu Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT gửi lời chúc mừng tới tập thể PV GAS NCSP về việc đạt cột mốc vận chuyển an toàn 110 tỷ m3 khí, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực của đơn vị đối với PV GAS. Đồng chí tin rằng PV GAS NCSP sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những giá trị cốt lõi và bản sắc văn hóa của người lao động đơn vị để vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục nâng cao năng suất lao động và hiệu quả vận hành.

Tại Phòng Điều khiển Nhà máy Xử lý Khí Nam Côn Sơn, Đoàn lãnh đạo PV GAS đã gặp gỡ, động viên cán bộ công nhân viên, chia sẻ niềm vui và trao tặng những phần quà chúc mừng tập thể đơn vị với thành công ở dấu ấn mới. Cột mốc này không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn động lực to lớn để PV GAS NCSP tiếp tục vững bước trên hành trình đóng góp cho sự phát triển bền vững của PV GAS cũng như ngành năng lượng khí Việt Nam.