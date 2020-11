“Quái vật” chống đạn bảo vệ Tổng thống Mỹ tiến hóa thế nào? (P2)

6. Lincoln Town Car thay thế cho Cadillac Fleetwood dưới thời của Tổng thống George H. W. Bush vào năm 1989. Đây là một trong những mẫu xe dành cho Tổng thống Mỹ mà giới truyền thông rất khó tìm được các thông tin chính xác về nó. Mẫu xe này được trang bị các tính năng an ninh nâng cấp hơn với kính chống đạn và lớp bọc giáp, trong khi động cơ cũng được cập nhật để có thể tải được sức nặng tốt hơn.

7. Thời điểm Bill Clinton làm Tổng thống Mỹ, mẫu limousine Cadillac Fleetwood được trưng dụng trở lại làm xe chuyên chở chính thức nhưng đã được nâng cấp. Mẫu xe này không còn cửa sổ trời để giảm thiểu tối đa các nguy cơ đe dọa từ bên ngoài. Xe có sức mạnh đến từ loại động cơ 7.4L V8 giống như động cơ của dòng bán tải Chevrolet, có khả năng đạt vận tốc tối đa 142 MPH (228,53 km/h). Vào năm 1993, mẫu xe này đã trang bị các công nghệ cực kỳ tối tân để người bên trong có thể kết nối điện thoái, internet và thông tin liên lạc vệ tinh.

8. Mặc dù được giới thiệu vào năm 2001 là mẫu xe mang tên Cadillac DeVille nhưng thực tế khung chiếc limousine này có thể được đóng dựa trên khung gầm của chiếc SUV của General Motors chứ không phải DeVille. Theo các nhà phân tích, Cadillac DeVille là mẫu xe có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới lúc đó. Xe có gắn hệ thống nhìn xuyên đêm hồng ngoại và có lớp giáp hạng nặng cũng như kính chống đạn có thể chặn cả quang phổ ánh sáng. Mẫu xe này cũng được đồn là có hệ thống cung cấp máu dự phòng trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp.

9. Được giới thiệu vào năm 2005 với tư cách là mẫu xe mới dành cho Tổng thống Mỹ, Cadillac DTS được đóng tỉ mỉ bằng thủ công theo yêu cầu nghiêm ngặt của Mật vụ Mỹ. Điểm ấn tượng nhất về trang bị an ninh của xe là các tấm giáp dày 5-inch được bọc quanh xe. Các cửa sổ, không giống như các mẫu xe khác, không mở được để đảm bảo an toàn cho tất cả người ngồi trong. Vách ngăn kính bên trong để ngăn cách giữa lái xe và những người ngồi sau xe, trong khi các lốp phẳng của xe giúp cho mẫu xe này không thể bị khuất phục khi trúng đạn vào lốp.

10. Cadillac One bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 20/1/2009 phục vụ cho Tổng thống Obama. Mẫu xe này cũng được thiết kế theo yêu cầu của Mật vụ và có lẽ là dòng xe có năng lực phòng vệ cạnh tranh nhất trong số các “Quái vật” bốn bánh bảo vệ Tổng thống Mỹ. Trên xe trang bị các thiết bị điện tử hiện đại, kính chống bom dày 5-inch và nội thất tự hàn có khả năng ngăn ngừa các cuộc tấn công hóa học. Như thế Cadillac One thực sự là siêu an toàn. Mẫu xe này phục vụ tới năm 2018 cho tới khi có mẫu xe mới được đưa vào phục vụ với biệt danh là “The Beast” (Quái Vật).

11. Tương tự với ấn bản năm 2009, “The Beast” trang bị hàng loạt thiết bị an ninh từ người tiền nhiệm và có những cập nhật nhỏ. Xe sau đó đã được Tổng thống Donald Trump sử dụng trong cả chuyến công du tới Anh. Mẫu xe này trang bị các lốp dòng Kevlar có khả năng chống lại các cuộc tấn công nhằm vào lốp xe, cùng với đó là loại bình xăng tự hàn bảo vệ cho xe không bị nổ. Ngoài ra xe còn có hệ thống thông tin liên lạc tối tân cùng hệ thống cung cấp máu và oxy.