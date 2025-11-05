Quán bún chả bà Lan Béo nằm khiêm tốn trong ngõ nhỏ đi chung nhưng lại là điểm đến của nhiều du khách nước ngoài. (Ảnh: Huy Hoàng)

Bún chả Hà Nội: Triết lý 32 năm khiến khách Tây mê đắm, hết lời khen ngon

Nép mình trong con ngõ nhỏ số 74 Hàng Quạt, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, quán bún chả của bà Đào Thị Mai Lan – thường được thực khách gọi thân mật là bún chả Lan Béo – đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách trong và ngoài nước khi tìm kiếm hương vị Hà Nội truyền thống.

Linh hồn của món ăn là chả, với hai loại chả miếng và viên làm từ thịt lợn nửa nạc nửa mỡ.

Một trong nét đặc trưng của hàng quán truyền thống, bún chả Hà Nội đó là quán thường nhỏ, đi sâu vào trong ngõ phố cổ, không gian ngồi theo kiểu gia đình, quán bún chả Lan Béo cũng không nằm ngoại lệ.

Để được thưởng thức bát bún chả nơi đây, thực khách phải đi qua một con ngõ hẹp có khu vực nấu nướng với bàn bày nguyên liệu, bếp than hoa nướng thịt, khu vực rán nem và hàng trà đá. Đi sâu vào bên trong là bàn ăn của khách được bố trí cả trong nhà, ngoài sân.

Thịt tươi ngon được nướng vàng ươm.

Khi bước chân vào đầu ngõ, thực khách cảm nhận được mùi thịt nướng thơm lừng bay khắp ngõ nhỏ.

Thịt được quạt bằng than hoa, theo cách làm bún chả truyền thống.

Trên chiếc bàn gỗ kéo dài là những khay thịt viên đã chín được xếp đầy đặn, bên cạnh là vài nồi nước chấm nóng hổi, bốc khói nghi ngút, chỉ chờ thực khách đến thưởng thức.

Du khách thích thú thưởng thức bát bún chả nóng hổi, thơm ngon.

Chia sẻ với Dân Việt, bà Đào Thị Mai Lan, chủ quán cho hay: “Quán bún chả đã được duy trì suốt 32 năm, tôi nối nghiệp từ nhà chồng và kiên định với một công thức duy nhất.

Quán có một địa điểm duy nhất và được mở cửa từ 9 giờ 30 sáng, thường đóng cửa vào khoảng 2 giờ chiều hàng ngày. Mỗi ngày tôi bán khoảng 100 suất bún với giá 50.000 đồng/suất, nếu ăn thêm nem thì thêm 15.000 đồng/đĩa. Ngoài ra nếu thêm nước thì thêm tiền”.

Cặp đôi du khách người Nga lần đầu thưởng thức bún chả bà Lan Béo.

Theo bà Đào Thị Mai Lan, bí quyết giúp quán giữ chân thực khách qua nhiều thế hệ và cạnh tranh trên thị trường nằm ở việc gìn giữ cách làm bún chả theo đúng lối truyền thống. Bà Lan cho biết, để đảm bảo thịt luôn tươi ngon, mỗi ngày bà đều dậy từ 5 giờ sáng để đi lấy thịt, tự tay sơ chế và xay nhuyễn, thay vì mua thịt xay sẵn ngoài chợ. Trước đây, bố mẹ chồng bà từng buôn bán thịt lợn nhiều năm nên đã truyền lại cho bà bí quyết chọn thịt ngon – yếu tố quan trọng tạo nên hương vị đặc trưng của món bún chả gia truyền.

Những vỉ thịt viên, miếng chờ quạt than hoa.

Bà Lan cho biết, do tính cẩn trọng và cầu toàn, bà chỉ chọn phần thịt ba chỉ và thịt băm ngon nhất, tuyệt đối không sử dụng thịt để qua ngày hay bảo quản trong tủ lạnh. Điểm đặc biệt của quán là luôn chiều theo khẩu vị từng thực khách: ai thích chả nạc có chả nạc, thích nhiều mỡ có chả mỡ, muốn ăn chả non hay chả già đều được đáp ứng. Tất cả đều được nướng kỹ trên bếp than truyền thống, tuyệt đối không bán đồ còn sống hay nướng vội.

Theo bà Lan, công thức làm bún chả của bà không có gì bí mật, chỉ dùng các nguyên liệu đơn giản như mắm, muối, mì chính, đường.

Dù chỉ là quán nhỏ nằm trong con ngõ hẻm và chủ yếu bán trên vỉa hè, nhưng nơi đây vẫn luôn tấp nập thực khách, tiêu thụ ổn định hơn trăm suất mỗi ngày. Đáng chú ý, quán thu hút đông đảo khách quốc tế đến từ Mỹ, Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc, Thái Lan... – nhiều người trong số đó đã trở thành “khách quen” suốt cả chục năm. Có vị khách nước ngoài vừa đáp xuống sân bay Nội Bài đã kéo thẳng vali tới quán thưởng thức bún chả trước khi về khách sạn nhận phòng, hết lời khen ngợi món bún chả truyền thống.

Bún chả ở đây đậm đà hương vị truyến thống, vừa miệng, dễ ăn.

Những khay nem rán với vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt.

Đây là một cơ sở kinh doanh gia đình, trong đó các thành viên cùng chung tay thực hiện mọi công đoạn để đảm bảo chất lượng món ăn luôn đồng đều và nhất quán. Dù công việc khá vất vả và chủ quán luôn giữ quan điểm “bán lãi ít để phục vụ thực khách”, nhưng chính sự tận tâm ấy đã giúp quán xây dựng được thương hiệu riêng, trở thành minh chứng sống động cho triết lý kinh doanh đặt chất lượng lên hàng đầu.