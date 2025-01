Quan chức Nga dự báo ông Trump sẽ không đồng ý để Ukraine đầu hàng Nga

Vũ khí của Ụkraine trên chiến trường. Ảnh: Anadolu.

Trump, người đã tuyên thệ nhậm chức vào thứ Hai, đã nhiều lần cam kết giải quyết xung đột Ukraine thông qua ngoại giao, nhưng không đưa ra nhiều chi tiết cụ thể, ngoài việc muốn sắp xếp các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev.

Suslov, phó giám đốc kinh tế thế giới và chính trị quốc tế tại Trường Kinh tế Cao cấp có trụ sở tại Moscow, cho biết "việc hỗ trợ Ukraine đã không còn là ưu tiên của Mỹ nữa".

"Lợi ích của ông Trump không phải là ủng hộ Ukraine như một nước đại diện chống Nga, mà là chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt, để giải phóng nguồn lực cho cuộc chiến chống lại Trung Quốc" - ông nói.

Đồng thời, ông Suslov lưu ý rằng vẫn "không có khả năng Mỹ sẽ để Kiev phải chịu thất bại thảm hại hoặc đồng ý đầu hàng Kiev" vì "mọi người sẽ ngay lập tức sử dụng điều đó để chống lại Trump, coi ông ấy là yếu đuối".

Mặc dù Mỹ và Nga sẽ vẫn là đối thủ trong tương lai gần, ông Trump sẽ cố gắng tái lập "ngoại giao trực tiếp" - ông Suslov cho biết. "Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu cuộc đối thoại có nhanh chóng mang lại kết quả tích cực hay không, vì cách tiếp cận của Nga và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine vẫn "không thể hòa giải".

"Có những lằn ranh đỏ mà không bên nào muốn tránh xa", ông nói. Trump coi Ukraine là "một quốc gia có quân đội mạnh và có mối liên hệ chặt chẽ với phương Tây", trong khi Nga khăng khăng rằng Ukraine phải được chuyển đổi thành một quốc gia trung lập với Lực lượng vũ trang được cắt giảm đáng kể, Suslov nói.

"Trump không từ bỏ tuyên bố bá quyền toàn cầu của Mỹ. Nhưng ông ấy đang từ bỏ lớp vỏ tự do đã đi kèm với nền chính trị Hoa Kỳ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc", nhà nghiên cứu lập luận. "Chính quyền Trump và cá nhân Trump coi trật tự quốc tế tự do và các khái niệm tự do là thứ làm suy yếu nước Mỹ, thay vì làm cho nước này mạnh hơn".

Ông Suslov cho biết dưới sự lãnh đạo của ông Trump, Washington sẽ tập trung vào cuộc đối đầu ngày càng gia tăng với Trung Quốc và khẳng định sự thống trị của Mỹ ở Tây Bán cầu. Ông nói thêm rằng ông Trump sẽ khôi phục Học thuyết Monroe – chính sách ngăn chặn ảnh hưởng của bên ngoài Mỹ ở Châu Mỹ và Caribe.

So với nhiệm kỳ đầu tiên tại nhiệm, ông Trump hiện "tự tin, điềm tĩnh và kiêu ngạo hơn" và nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn trong Đảng Cộng hòa. "Những điều ông Trump nói không gây ra sự phản đối từ nhóm của ông ấy và đảng Cộng hòa. Chính quyền của ông ấy sẽ hành động thống nhất" - Suslov nói.

Trong bài phát biểu nhậm chức vào thứ Hai, ông Trump đã cảnh báo về các cuộc chiến tranh không cần thiết và nói rằng ông muốn đi vào lịch sử với tư cách là "người gìn giữ hòa bình và thống nhất". Ông nhắc lại rằng ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng không đưa ra thời gian biểu cho các cuộc đàm phán có thể xảy ra.