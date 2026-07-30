Quán cơm gà hơn 30 năm ở phố cổ Hội An, khách phải xếp hàng chờ mua

Quán luôn có lượng khách đông tìm tới. Ảnh: Nhật Hà

Công thức gia truyền tạo nên sự khác biệt

Nằm trên đường Phan Châu Trinh, giữa lòng phố cổ Hội An (phường Hội An, TP Đà Nẵng) có một tiệm cơm gà luôn tấp nập thực khách từ sáng đến tối. Không ít người chấp nhận xếp hàng để thưởng thức một suất cơm gà với thịt gà xé dày và bát nước canh gà đặc trưng đã làm nên thương hiệu suốt hơn 30 năm.

Ra đời từ năm 1990, quán bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ của bà Nga - người phụ nữ miền Trung mang niềm đam mê với những món ăn truyền thống.

Từ vài món ăn quen thuộc phục vụ người dân địa phương, cơm gà dần trở thành món chính, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước.

Đại diện quán cho biết, điều tạo nên sự khác biệt của cơm gà bà Nga nằm ở việc giữ nguyên công thức gia truyền trong suốt nhiều năm.

“Điều quan trọng nhất là phải giữ được hương vị cũ. Chúng tôi vẫn nấu cơm bằng nước luộc gà kết hợp nghệ tươi, dùng gà ta thả vườn và chế biến nước sốt từ lòng, mề gà theo công thức gia đình. Dù lượng khách tăng lên rất nhiều nhưng từng suất cơm vẫn được chuẩn bị cẩn thận như những ngày đầu mở quán”, đại diện quán chia sẻ.

Suất cơm gà kèm gỏi gà được nhiều khách hàng ưa thích. Ảnh: Nhật Hà

Hạt gạo sau khi vo sạch sẽ được xào sơ với mỡ gà trước khi nấu bằng nước luộc gà để tạo độ bóng và vị béo tự nhiên. Thịt gà được luộc vừa chín tới, xé thành từng miếng dày thay vì xé nhỏ để giữ độ ngọt.

Điểm nhấn đặc biệt là phần gỏi gà ăn kèm hành tây, đu đủ chua ngọt và bát nước canh thanh vị.

“Nhiều khách quen nói rằng chỉ cần chan thêm một thìa nước canh lên cơm là đã cảm nhận được đúng hương vị phố Hội. Đó cũng là điều chúng tôi luôn cố gắng gìn giữ”, đại diện quán nói thêm.



Hiện nay, quán phục vụ từ 10h30 đến 21h mỗi ngày, đón hàng trăm đến hơn một nghìn lượt khách vào mùa cao điểm du lịch.

“Vào mùa du lịch, khách Việt và khách nước ngoài đến gần như kín bàn từ trưa đến tối. Có nhiều thời điểm, khách phải xếp hàng chờ để được thưởng thức cơm gà. Điều đó khiến chúng tôi rất vui nhưng cũng luôn cố gắng giữ chất lượng từng suất ăn”, đại diện quán chia sẻ.

Quán đón hàng trăm lượt thực khách mỗi ngày, trở thành điểm đến quen thuộc tại phố cổ Hội An. Ảnh: Nhật Hà

Khách trong và ngoài nước háo hức tìm tới

Không chỉ thu hút khách trong nước, quán cơm gà bà Nga còn là điểm đến quen thuộc của nhiều du khách quốc tế khi ghé Hội An.

Lần đầu thưởng thức món ăn sau khi được bạn bè giới thiệu, chị Nguyễn Mai Linh (22 tuổi, Hà Nội) cho biết ấn tượng nhất là phần cơm vàng nhẹ, tơi hạt cùng thịt gà mềm nhưng vẫn săn chắc.

“Tôi từng ăn cơm gà ở nhiều nơi nhưng hương vị ở đây rất khác. Hạt cơm thơm, béo vừa phải, còn gỏi trộn lòng mề đậm đà mà không bị ngấy”, chị Linh chia sẻ.

Thực khách trong và ngoài nước thưởng thức cơm gà tại quán. Ảnh: Nhật Hà

Dù phải chờ gần nửa giờ mới có bàn nhưng gia đình anh Trần Phan Quân (46 tuổi, TP. HCM) cảm thấy trải nghiệm này hoàn toàn xứng đáng.

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“Lúc đến tôi thấy khách xếp hàng khá đông nên cũng tò mò. Ăn rồi mới hiểu vì sao quán nổi tiếng. Mọi nguyên liệu đều hài hòa, đặc biệt phần gỏi gà ăn kèm rất cân bằng vị”, anh Quân nói.

Với chị Sophie Martin, du khách đến từ Pháp, cơm gà là một trong những món ăn Việt Nam để lại nhiều ấn tượng nhất trong chuyến đi.

“Tôi thích cách món ăn kết hợp nhiều hương vị khác nhau. Cơm thơm, thịt gà mềm, rau và hành tây tạo cảm giác rất tươi. Đây là món tôi chắc chắn sẽ giới thiệu cho bạn bè nếu họ đến Hội An”, chị chia sẻ.

Khách xếp hàng dại đợi thưởng thức cơm gà nổi tiếng. Ảnh: Nhật Hà

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động, cơm gà bà Nga không chỉ là một địa chỉ ăn uống mà còn trở thành một phần trong trải nghiệm khám phá phố cổ Hội An của nhiều du khách.

Đại diện quán cho biết, dù thương hiệu đã mở rộng ra nhiều địa phương, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là bảo đảm chất lượng nguyên liệu và giữ đúng công thức chế biến truyền thống.

“Chúng tôi mong mỗi suất cơm khi đến tay khách đều mang đúng hương vị đã làm nên tên tuổi của quán từ năm 1990. Điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất là có nhiều gia đình quay lại sau nhiều năm và vẫn nói rằng hương vị không thay đổi”, đại diện quán chia sẻ.