Quân đội bồng trẻ con, bế người già đi xuyên mưa giúp dân Gia Lai chạy bão số 13-bão Kalmaegi

Ngày 6/11, chấp hành mệnh, hơn 350 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2, đã cơ động về các xã An Lương, Tuy Phước, An Nhơn Đông, phường Qui Nhơn tỉnh Gia Lai để giúp người dân phòng chống bão.

Sau khi đến các vị trí, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã bắt tay ngay vào công việc giúp nhân dân, di dời bà con đến nơi an toàn, gia cố, chằng chéo nhà cửa để phòng chống bão.

Dù thời tiết mưa lớn, nhưng với tình cảm, mệnh lệnh từ trái tim, cán bộ, chiến sĩ không quản khó khăn với tinh thần "Vì Nhân dân quên mình".

Bộ độ khẩn trương giúp người dân Gia Lai chằng chống nhà cửa.

Sau hơn 5h dầm mình trong mưa, hơn 50 hộ dân đã được cán bộ, chiến sĩ của đơn vị di dời về nơi an toàn.

Hàng trăm căn nhà, tàu thuyền, ghe... được đơn vị đã gia cố, chằng chéo, neo đậu.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 bế người già, cõng em nhỏ di chuyển về nơi an toàn; từng căn nhà, vật dụng của nhân dân được các anh nhanh chóng chằng chéo để đối phó với cơn cuồng phong và đại hồng thủy trong cơn bão số 13, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân nhanh nhất có thể khiến bà con rất xúc động.

Trong điều kiện mưa to, cán bộ, chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, chủ động, khẩn trương, kịp thời góp phần giảm nhẹ thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Hình ảnh những chiến sĩ Sư đoàn 2 tận tình giúp dân tiếp tục tô thắm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong mọi tình huống.

Quân đội huy động hàng nghìn chiến sĩ giúp dân chống bão số 13



Theo Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, để giúp người dân ứng phó với bão số 13, đến nay riêng lực lượng của Quân khu 5 có 45.935 cán bộ, chiến sĩ. Có 2.157 phương tiện các loại, riêng tàu xuồng có 349 tàu xuồng, ca nô các loại.



Đơn vị quân đội phân công rất cụ thể, theo phương châm “4 tại chỗ” và đã thành lập hai đoàn công tác tại Gia Lai và Quảng Ngãi.



“Tất cả các lực lượng chấp hành nghiêm, nắm chắc nhiệm vụ được giao và tuyệt đối đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ. Không được tự ý rời khỏi các vị trí, khi chưa có sự cho phép của cấp trên”, Trung tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh.