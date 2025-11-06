Quân đội bồng trẻ con, bế người già đi xuyên mưa giúp dân Gia Lai chạy bão số 13-bão Kalmaegi

Nguyễn Hùng phim “Mưa đỏ” bất ngờ đoạt giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam”
Nghệ sĩ trẻ Nguyễn Hùng - diễn viên phim "Mưa đỏ" là nghệ sĩ duy nhất nhận giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam”.
Quân đội huy động hàng nghìn chiến sĩ giúp dân chống bão số 13
Theo Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, để giúp người dân ứng phó với bão số 13, đến nay riêng lực lượng của Quân khu 5 có 45.935 cán bộ, chiến sĩ. Có 2.157 phương tiện các loại, riêng tàu xuồng có 349 tàu xuồng, ca nô các loại.
Đơn vị quân đội phân công rất cụ thể, theo phương châm “4 tại chỗ” và đã thành lập hai đoàn công tác tại Gia Lai và Quảng Ngãi.
“Tất cả các lực lượng chấp hành nghiêm, nắm chắc nhiệm vụ được giao và tuyệt đối đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ. Không được tự ý rời khỏi các vị trí, khi chưa có sự cho phép của cấp trên”, Trung tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh.
Một dự án giao thông hy hữu, được người dân ví von là "đường cong mềm mại" với tổng vốn đầu tư lên tới 84 tỷ đồng đang được khẩn trương thi công. Dù chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành "lối thoát vàng" kết nối giữa tuyến đường Vành đai 2 và phố Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy), góp phần giảm ùn tắc giao thông trong khu vực.