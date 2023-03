Quân đội Mỹ bị "thổi bay" 70 triệu USD vì scandal đánh bạn gái của tài tử Marvel

Quân đội Mỹ đã phải nhanh chóng sản xuất các quảng cáo tuyển dụng quân nhân mới, sau khi thu hồi một loạt quảng cáo có mặt nam diễn viên Jonathan Majors, người gần đây đã bị bắt vì tội bóp cổ, hành hung và quấy rối phụ nữ.

Các quảng cáo, được sản xuất và xác định sẽ lên sóng trong 4 trận chung kết bóng rổ NCAA, là một phần trong chiến dịch của quân đội nhằm tăng số lượng tuyển dụng, vốn đã thấp hơn nhiều so với mục tiêu nhập ngũ của họ vào năm ngoái. Các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ đã hy vọng tận dụng sự nổi tiếng của Majors từ các bộ phim gần đây như "Creed III" và "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" để tiếp cận khán giả trẻ tuổi.

Quân đội Mỹ bị "thổi bay" 70 triệu USD vì tài tử Marvel đánh bạn gái

Quân đội Mỹ đã hủy bỏ các quảng cáo tuyển dụng quân nhân có Jonathan Majors, sau khi anh này dính vào scandal hành hung phụ nữ. (Ảnh: IT).

Tuy nhiên, quân đội buộc phải rút quảng cáo sau khi Majos bị bắt, xảy ra trong một cuộc ẩu đả với một phụ nữ 30 tuổi ở New York. Bất chấp luật sư của Majors tuyên bố có bằng chứng rõ ràng về việc nam diễn viên là nạn nhân của một cuộc hỗn chiến, quân đội Mỹ vẫn quyết định thay thế quảng cáo có mặt anh.

Theo Thiếu tướng Alex Fink, quân đội Mỹ đã tiêu tốn rất nhiều tiền trước quyết định thu hồi quảng cáo có Jonathan Majors. Quân đội Mỹ đã chi tới 70 triệu USD để mua quảng cáo, trong đó có các quảng cáo trên TV, phương tiện truyền thông xã hội. Ngoài ra còn các quảng cáo trên pa nô, áp phích và trên các phương tiện kỹ thuật số. Fink cho biết, quân đội Mỹ đã từ bỏ hoặc thay thế những quảng cáo kể trên bằng các quảng cáo khác, đáng lý sẽ được sử dụng trong tương lai sắp tới.

Năm ngoái, số lượng tuyển dụng của quân đội Mỹ đã giảm 25% so với mục tiêu nhập ngũ 60.000 tân binh, đây là năm tuyển dụng tồi tệ nhất của họ trong lịch sử gần đây. Để giải quyết vấn đề, quân đội Mỹ đã khởi động một chiến dịch quảng cáo mới, bao gồm các chương trình như tăng tiền thưởng và khóa học chuẩn bị cho người lính tương lai để tạo cơ hội cho những tân binh dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn nhập ngũ.

Jonathan Majors có thể đánh mất sự nghiệp đang lên vì scandal đánh bạn gái. (Ảnh: IT).

Jonathan Majors là diễn viên người Mỹ sinh năm 1989. Anh nổi tiếng với các vai diễn trong phim và truyền hình, bao gồm vai Atticus Freeman trong series "Lovecraft Country" của HBO, anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao khi đề cử giải Primetime Emmy.

Diễn viên này gần đây đã đóng vai chính trong một số bộ phim của các hãng phim lớn. Anh đóng vai Damian Anderson trong "Creed III" cùng với đạo diễn và đồng diễn viên chính Michael B. Jordan. Anh cũng mới tham gia MCU trong vai ác nhân Kang the Conquerer trong "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

Trong đó, theo thống kê số liệu từ Box Office Mojo, "Creed III" thu về 226 triệu USD toàn cầu sau gần 1 tháng công chiếu. Bộ phim gây bất ngờ khi nhanh chóng cán mốc 58 triệu USD doanh thu mở màn tại thị trường nội địa.

Bộ phim mới nhất của anh, có tựa đề "Magazine Dreams," đã được Searchlight Pictures mua lại và dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 8/12/2023. Diễn viên này cũng đã ký hợp đồng tham gia bộ phim "Da Understudy" của Amazon Studios.