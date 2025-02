Quân đội phản bác thông tin sai sự thật về trường hợp quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp tử vong

Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do màng não cầu thể tối cấp rất nguy hiểm

Theo báo cáo của Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 , Hạ sĩ Nguyễn Văn Nghiệp sinh ngày 3/10/2001, quê ở thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; nhập ngũ đầu năm 2024. Sau khi đi học lớp đào tạo nhân viên quân khí tại Trường Quân sự Quân khu 1 trở về, từ tháng 11/2024, đồng chí Nghiệp là nhân viên quân khí của Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 và ở cùng phòng với nhân viên quân y đại đội.

Quân y đơn vị cho biết, khoảng 8 giờ sáng 9/2/2025, đồng chí Nghiệp bị sốt và đau bụng, nằm nghỉ ngơi, theo dõi. Đến 18 giờ cùng ngày, thấy đồng chí Nghiệp không đỡ, sốt cao, đau bụng quanh rốn, chỉ huy đơn vị quyết định đưa đồng chí Nghiệp đến Bệnh xá Trung đoàn, rồi chuyển lên Bệnh xá Sư đoàn để theo dõi, điều trị, nhưng các triệu chứng bệnh không giảm. Lúc 22 giờ 50 phút, đơn vị đưa đồng chí Nghiệp đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 110. Đến 23 giờ 50 phút, Bệnh viện Quân y 110 dùng xe cứu thương, cho thở ô xy, chuyển bệnh nhân Nghiệp ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì tình trạng bệnh vượt quá khả năng điều trị. Khoảng 0 giờ 55 phút, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông báo bệnh nhân Nguyễn Văn Nghiệp đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông báo và kết luận của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về việc Hạ sĩ Nguyễn Văn Nghiệp tử vong do bệnh não cầu, chỉ huy và cơ quan các cấp của Trung đoàn 12 đã báo cáo cấp trên theo quy định, sau đó thông báo với gia đình đồng chí Nghiệp. Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với đơn vị và gia đình Hạ sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, cùng chính quyền địa phương để giải quyết vụ việc theo đúng quy định.

Báo cáo của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nêu rõ: Bệnh nhân Nguyễn Văn Nghiệp được đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lúc 0 giờ 36 phút ngày 10/2; trước đó khoảng 10 phút, bệnh nhân ngừng tuần hoàn, được ép tim, bóp bóng, chuyển vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow 3 điểm, đồng tử 2 bên giãn 4mm, mất phản xạ ánh sáng, ban hoại tử toàn thân, da lạnh, mạch cảnh không bắt được, không đo được huyết áp. Chẩn đoán bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện, theo dõi sốc nhiễm khuẩn. Kíp trực lập tức xử trí hồi sinh tim phổi nâng cao (ép tim, đặt nội khí quản, tiêm adrenalin, truyền nabica), giải thích tình trạng bệnh nhân nặng cho chỉ huy đơn vị và quân y đơn vị đi cùng. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, sau một thời gian ép tim không đập lại. Kíp trực thông báo với quân y đơn vị về khả năng bệnh nhân nhiễm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, cần tổ chức cách ly đơn vị. Sau khi có kết quả các xét nghiệm, kíp trực của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hội chẩn và kết luận xác định, bệnh nhân Nguyễn Văn Nghiệp ngừng tuần hoàn ngoại viện vì sốc nhiễm khuẩn do màng não cầu thể tối cấp.

Lấy mẫu xét nghiệm đối với các quân nhân tiếp xúc gần bệnh nhân Nguyễn Văn Nghiệp và triển khai phòng, chống dịch bệnh tại Sư đoàn 3. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Đại tá, Tiến sĩ Vũ Viết Sáng, Phó viện trưởng Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 , cho biết: Chẩn đoán chính xác của bệnh nhân Nguyễn Văn Nghiệp là nhiễm khuẩn huyết do màng não cầu thể tối cấp, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Đây là một thể bệnh rất nặng do vi khuẩn màng não cầu gây nên, người ta hay gọi là thể sét đánh đã được ghi nhận nhiều trong y văn. Diễn biến của bệnh nhân rất là tối cấp, từ 8 giờ sáng đến nửa đêm, bệnh nhân có đầy đủ triệu chứng của nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, trong đó có tình trạng xuất huyết toàn thân, rất điển hình của xuất huyết do bệnh màng não cầu, mà bệnh này rất nguy hiểm, thường hay xuất hiện ở những thanh niên trẻ. Những bệnh nhân này có thể diễn tiến nặng dẫn tới tử vong trong vòng từ 12 đến 24 giờ.

Sự việc bị xuyên tạc, vu khống nhằm kích động chống phá

Sau khi được đơn vị báo tin Hạ sĩ Nguyễn Văn Nghiệp tử vong vì mắc bệnh do màng não cầu thể tối cấp, dù đơn vị và các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu chữa được vì diễn biến của bệnh quá nhanh, một số người thân trong gia đình, họ hàng, người cùng làng của Hạ sĩ Nguyễn Văn Nghiệp trong lúc vô cùng đau xót đã có thái độ bức xúc, hành vi quá khích và lời nói không đúng mực; thậm chí có người suy diễn rằng con cháu mình thiệt mạng vì bị cán bộ đơn vị đánh.

Đáng trách nhất là có 1-2 người vừa kêu gào, rêu rao những thông tin sai sự thật, không hề có bằng chứng gì, ngang nhiên quy chụp quân nhân Nghiệp bị cán bộ đánh dẫn đến tử vong và vu khống cán bộ đơn vị, công an bao che cho vi phạm này, vừa chụp ảnh, quay video clip phát trực tiếp trên Facebook và đề nghị mọi người chia sẻ thật mạnh (!?).

Trước thông tin trên mạng xã hội, dù chưa biết đúng hay sai nhưng một số đối tượng vẫn tùy tiện chia sẻ, bình luận với nội dung sai sự thật và giọng điệu kích động, tiêu cực, làm sai bản chất và đẩy nóng vụ việc, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Quân đội. Đặc biệt, các thế lực thù địch, phản động đã triệt để lợi dụng sự việc trên để chống phá Quân đội nói chung, chống phá công tác tuyển quân nói riêng. Chỉ riêng trang Facebook Việt Tân đã nhiều lần đăng tải hình ảnh, video clip về sự việc này kèm những lời vu khống, bịa đặt, có tính chất kích động

Một số trang tin phản động còn moi móc lại vụ việc quân nhân tử vong trong thời gian trước kèm theo luận điệu “Nhiều quân nhân tử vong bất thường” để đẩy nóng vụ việc, kích động sự hoài nghi, gây mất niềm tin của nhân dân vào Quân đội nhằm thực hiện mưu đồ đen tối của chúng là chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta.

Cần tỉnh táo để không bị sa vào “bẫy” nguy hiểm

Tìm hiểu sự việc, chúng tôi đã trao đổi với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 và được các đồng chí cho biết: Đơn vị quản lý hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và luôn chú trọng duy trì sự đoàn kết bằng rất nhiều biện pháp. Không thể có tình trạng quân nhân thường xuyên bị đánh đập, nên mọi người cần tỉnh táo trước những thông tin suy diễn, không đúng sự thật.

Để kết luận chính xác nguyên nhân khiến Hạ sĩ Nguyễn Văn Nghiệp tử vong, chỉ huy Sư đoàn 3, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc và thống nhất với gia đình tiến hành khám nghiệm tử thi từ ngày 10/2. Chiều 12/2, Viện Pháp y Quân đội đã có văn bản cung cấp thông tin sơ bộ, xác định nguyên nhân và thời gian tử vong của quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp với nội dung chính như sau: Không phát hiện tổn thương do tác động của ngoại lực (không xây xát da, không bầm tụ máu, không có gãy xương, không sai khớp...); nhiều ban xuất huyết, hoại tử khắp toàn thân (đầu mặt cổ, ngực, bụng, lưng, tứ chi); tràn dịch khoang màng phổi, màng bụng, màng tim; màng não sung huyết, có giả mạc; não phù nề, bề mặt bán cầu đại não căng; dịch não tủy có màu hồng; phù phổi...

Các kết quả xét nghiệm đã thực hiện của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đối với bệnh nhân Nghiệp như sau: CT sọ não không thấy hình ảnh bất thường nội sọ; CT lồng ngực: Hình ảnh dịch màng phổi phải, dịch màng ngoài tim, phù phổi; xét nghiệm máu bằng Realtime PCR: Neisseria meninggitidis: dương tính.

Nhận định: Không có dấu hiệu tổn thương do tác động của ngoại lực trên tử thi. Nguyên nhân tử vong: Suy hô hấp, tuần hoàn không hồi phục trên người nhiễm bệnh do màng não cầu.

Liên quan đến sự việc này, ngay sau khi nhận được thông tin Hạ sĩ Nguyễn Văn Nghiệp tử vong do màng não cầu thể tối cấp, trong sáng 10/2, Viện Y học dự phòng Quân đội đã khẩn trương lấy mẫu, làm các xét nghiệm PCR đối với 45 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 tiếp xúc gần với bệnh nhân nhằm phòng, chống dịch bệnh cho các quân nhân và đơn vị. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 7/45 mẫu dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Hiện Viện Y học dự phòng Quân đội đang tích cực phối hợp cùng Sư đoàn 3 và các lực lượng chức năng của Quân khu 1 triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trước sự việc không mong muốn nêu trên, cùng những thông tin sai trái chia sẻ trên mạng xã hội làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, danh dự của Quân đội, khiến người dân, nhất là thanh niên chuẩn bị nhập ngũ có thể hiểu sai về môi trường Quân đội; thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc, kết luận chính xác, khách quan; đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật. Cục Bảo vệ an ninh Quân đội đã triệu tập, làm việc với một số đối tượng có liên quan đến vụ việc và bước đầu, các đối tượng đều thừa nhận hành vi sai trái của mình. Trong đó, đối tượng Nguyễn Ngọc T. (ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) bày tỏ: Việc tùy tiện chia sẻ video clip phản ánh không đúng về vụ việc quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp tử vong lên tài khoản TikTok của cá nhân, cũng như không kiểm duyệt bình luận xấu độc trong các video clip... đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của đơn vị Quân đội, là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật và vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng mạng xã hội, đăng tải thông tin lên không gian mạng.

Sự việc Hạ sĩ Nguyễn Văn Nghiệp tử vong vì sốc nhiễm khuẩn do màng não cầu thể tối cấp đã và sẽ tiếp tục được các cơ quan chức năng kết luận rõ ràng, chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Mỗi người dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng sự việc để suy diễn, vu khống, kích động chống phá của các đối tượng bất mãn, phản động; không tùy tiện chia sẽ những hình ảnh, thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng kẻo sa vào “bẫy” của những đối tượng xấu, vừa vi phạm pháp luật vừa trái với đạo đức, lương tâm.