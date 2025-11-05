Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Thứ tư, ngày 05/11/2025 09:20 GMT+7

Quân đội Việt Nam và Campuchia sẽ tuần tra chung, tổ chức khám bệnh cho người dân biên giới

Gia Bình Thứ tư, ngày 05/11/2025 09:20 GMT+7
Đây là lần thứ 2 Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia tổ chức Giao lưu tại biên giới và trong chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang sẽ sang thăm tỉnh Svay Rieng, dự một số hoạt động cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước bạn.
Sáng 11/5, Bộ Quốc phòng Gặp mặt báo chí, giới thiệu Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 (Giao lưu) giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, cho biết, năm 2022, Việt Nam cùng Campuchia tổ chức giao lưu lần một và thành công tốt đẹp nên trên cơ sở đó, hai nước tiếp tục tổ chức giao lưu lần 2 năm 2025. Sự kiện cũng nằm trong dịp kỷ niệm Năm hữu nghị của 2 nước.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức thông tin về giao lưu quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia.

Trung tướng Đức đánh giá, giao lưu sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; tăng cường tin cậy chính trị giữa hai bên, mở ra hợp tác toàn diện. Sự kiện cũng giúp lực lượng bảo vệ đường biên các bên phối hợp tốt với nhau đồng thời mở ra điều kiện mới phát triển tốt đẹp hơn cho nhân dân, chính quyền khu vực biên giới.

Theo Bộ Quốc phòng, thời gian giao lưu diễn ra từ ngày 12 - 14/11, tại khu vực biên giới chung hai nước ở Tây Ninh nước ta và tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Tới dự buổi gặp mặt báo chí có Thiếu tướng Leang Sovannara, tùy viên quốc phòng Campuchia tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ giao lưu, sẽ có một số hoạt động diễn ra trước ngày 12/11 gồm Quân y hai nước phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân biên giới; Giao lưu sĩ quan trẻ quân đội Việt Nam-Campuchia.

Trong thời gian giao lưu, tại Việt Nam có các hoạt động gồm Lễ đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; Trồng cây hữu nghị; Diễn tập Quân y chung giữa Quân đội hai nước; Lễ khánh thành khu bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (Tây Ninh); Lễ kết nghĩa Cụm Dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường, xã Long Thuận, Tây Ninh với ấp Ô Tà Mô, xã Mô Nô Rum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng; Hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng...

Các hoạt động diễn ra tại Campuchia gồm Lễ đón, tiễn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Lễ chào và tô son Cột mốc chủ quyền 171; Trồng cây hữu nghị; Tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước; Dự Lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường tiểu học Sang Sovan, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng: Thăm Trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt báo chí, thông tin về giao lưu.

Liên quan giao lưu, Đại tá Lê Văn Đông, Cục Quân y, cho biết ngay trong sáng 5/11, hoạt động khám, chữa bệnh tại Campuchia do Bệnh viện quân y 175 tổ chức đã được diễn ra, dự kiến khám bệnh cho 1.000 người. Ngày mai, đoàn sẽ về Tây Ninh khám bệnh cho khoảng 800 người Việt Nam.

Đại tá Đông cho hay, Bệnh viện Quân y 175 là tuyến cuối, có trình độ, trang thiết bị cao nhất tại khu vực phía Nam. Đơn vị sẽ đưa kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao cùng trang bị hiện đại như máy Xquang, siêu âm, điện tim… về với bà con ở khu vực giáp biên, nơi ít khi được tiếp cận kỹ thuật cao.

Trước đó, để phục vụ khám bệnh, Cục Quân y, Bệnh viện 175 và y tế địa phương đã khảo sát cơ cấu bệnh tật của bà con vùng biên, xem mắc bệnh gì là chính để đưa thuốc cùng chuyên gia về lĩnh vực đó về.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ mới

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Tin tức
Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tin tức
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng quân hàm Đại tướng và bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Tin tức
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng quân hàm Đại tướng và bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tin tức
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

