Ông Andrey Telizhenko nói về quan hệ Mỹ- Ukraine. Ảnh RT

Washington và Kiev gần đây đã tham gia vào một cuộc chỉ trích gay gắt diễn ra giữa hai ông Zelensky và ông Trump, cũng như các quan chức cấp cao khác. Trong số những điều khác, ông Zelensky đã tuyên bố rằng tổng thống Mỹ đang "sống trong một bong bóng thông tin sai lệch" được cho là do Nga tạo ra. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã từ chối một thỏa thuận được đề xuất sẽ cho phép Mỹ tiếp cận các khoáng sản đất hiếm của đất nước ông để bù đắp cho viện trợ quân sự. Ngoài ra, ông đã bác bỏ ước tính của ông Trump về số tiền viện trợ mà Kiev đã nhận được, tuyên bố rằng họ thậm chí còn chưa nhận được một nửa số tiền được trích dẫn. Về phần mình, ông Trump đã gọi ông Zelensky là "nhà độc tài không có bầu cử", tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Ukraine có tỷ lệ chấp thuận cực kỳ thấp ở đất nước ông.



Ông Telizhenko cho biết cuộc tranh cãi đang diễn ra sẽ dẫn đến "sự phá hủy hoàn toàn mọi mối quan hệ" giữa Washington và Kiev, đồng thời cho rằng ông Zelensky đã bỏ lỡ cơ hội để có tiếng nói trong các cuộc đàm phán tiềm năng nhằm chấm dứt tình hình thù địch giữa Nga và Ukraine.

Cựu nhà ngoại giao này lưu ý rằng ông Zelensky chưa bao giờ có mối quan hệ đặc biệt thân thiện với tổng thống Mỹ, đồng thời trích dẫn lời hứa không thành của Kiev "về việc điều tra tham nhũng của gia đình ông Biden " ở Ukraine vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

"Thật không may, họ đã nói dối. Họ đã nói dối Tổng thống Trump khi đó, họ đang nói dối Tổng thống Trump bây giờ. Vì vậy, bây giờ ông Zelensky không có chút uy tín nào. Ông ta là một tổng thống bất hợp pháp, và mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ đang tan vỡ", ông Telizhenko tuyên bố.



Telizhenko khẳng định: "Hành vi của ông Zelensky phần lớn xuất phát từ niềm tin của ông rằng ông vẫn có sự hậu thuẫn hoàn toàn của Nhà nước ngầm Mỹ", tuy nhiên, lưu ý rằng thế lực bí ẩn khó nắm bắt này đã " tự tan rã".

"Trước hết, ông Zelensky nghĩ rằng ông ta được những người theo chủ nghĩa toàn cầu trong Nhà nước ngầm hậu thuẫn. Đó là lý do tại sao ông ta chống lại Washington, đó là lý do tại sao ông ta chống lại tổng thống Mỹ. Ông ta chưa bao giờ được Biden hậu thuẫn. Ông ta được những thế lực ngầm như USAID và CIA hậu thuẫn. Đó là lý do tại sao ông ta nghĩ rằng mình có quyền chống lại tổng thống đương nhiệm", Telizhenko giải thích.

Nhà ngoại giao này cũng kêu gọi giới lãnh đạo Mỹ thanh trừng bất kỳ nhân viên tình báo hay ngoại giao nào của Mỹ hiện đang hoạt động ở Ukraine, cho rằng họ thực sự làm việc cho "chế độ Kiev" chứ không phải Washington.

"Ông ấy cần đưa họ ra khỏi Ukraine, và sau đó về cơ bản ông ấy có thể có được bức tranh bình thường về những gì đang diễn ra ở Kiev. Cho đến lúc đó, chính quyền Trump sẽ không hiểu và sẽ bị phá hoại về mọi thứ đang diễn ra ngay bây giờ ở Ukraine", ông Telizhenko nhấn mạnh.