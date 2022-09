Quận Nam Từ Liêm bổ nhiệm lại nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm, Ban Tổ chức Quận ủy và Phòng Nội vụ quận đã công bố quyết định bổ nhiệm lại đối với 14 cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.



14 cán bộ được bổ nhiệm gồm: bà Đỗ Thị Thu Hồng giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Quận ủy; ông Nguyễn Tiến Hùng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận.

Quận Nam Từ Liêm vừa quyết định bổ nhiệm lại đối với 14 cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Ảnh: Thanh Hải

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kinh tế quận; bà Lê Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Phó trưởng phòng GD&ĐT quận.

Ông Phạm Văn Khang giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Phú Đô; bà Lưu Tuyết Hà giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Mễ Trì; bà Nguyễn Thị Lan Phương giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Đô.

Bà Nguyễn Thị Chuyên giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường mầm non Mỹ Đình 1; bà Nguyễn Thị Yến Ly giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Trung Văn; bà Đào Thanh Thủy giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Mễ Trì.

Bà Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Mễ Trì; bà Nguyễn Thị Xoan giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Phùng Khoang.

Ông Nguyễn Hữu Hưng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cầu Diễn; bà Đào Thanh Huyền giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Đình 1.

Đồng thời, trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/11/2022 đối với bà Phạm Thị Mai Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Phương Canh và quyết định thôi việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 14/7/2022 đối với ông Nguyễn Hữu Xuân - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận.

Ông Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm nhấn mạnh, việc bổ nhiệm lại đối với các cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý là một sự ghi nhận của các cấp, đặc biệt là sự phấn đấu, nỗ lực, cố gắng của các cán bộ được bổ nhiệm lại.

Ban Thường vụ Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao quá trình phấn đấu, rèn luyện và đóng góp của các cán bộ nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng cá nhân.

Mong rằng, các cán bộ được bổ nhiệm lại tiếp tục phát huy khả năng, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm lại tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ phát huy, cống hiến hết khả năng của mình.