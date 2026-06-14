Kostyantynivka bị tàn phá. Ảnh: Lữ đoàn Kholodnyi Yar thứ 93 / Facebook

Các nhà báo cho rằng kịch bản từng xảy ra ở Pokrovsk đang lặp lại ở Kostyantynivka, nơi lực lượng Nga tiến vào khu vực đô thị và cố gắng chia cắt thành phố thành các khu vực biệt lập, khiến bộ binh Ukraine có nguy cơ bị bao vây.

Ba chỉ huy Ukraine, ở cấp đại đội, tiểu đoàn và lữ đoàn đã xác nhận với hãng tin rằng hơn một trăm binh lính Nga đã tiến vào thành phố. Một sĩ quan tin rằng con số thực tế có thể gần 250, lưu ý rằng việc đếm chính xác các nhóm địch rải rác là vô cùng khó khăn.

"Kẻ thù đã tiến sâu vào trung tâm thành phố. Đây không còn chỉ là sự xâm nhập đơn thuần nữa mà là sự kháng cự kiên cường của địch," một trong những nguồn tin cho biết với tờ báo.

Quân đội Nga tiến sâu hơn vào Kostiantynivka nhưng không chiếm được trung tâm đường sắt này.

Lực lượng phòng vệ Ukraine hiện đang tiêu diệt ít lính Nga hơn số lính Nga tiến vào thành phố vì kẻ thù đang tấn công "với cường độ cực cao".

"Với tốc độ diễn biến nhanh chóng của tình hình ở đó, các vấn đề sẽ chỉ ngày càng trầm trọng hơn theo thời gian. Việc mất Kostyantynivka vào cuối mùa hè là hoàn toàn có thể xảy ra. Kẻ thù đang gây sức ép rất mạnh," một chỉ huy khác nhận định.

Trước đó, ngày 11 tháng 6, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) báo cáo rằng lực lượng Nga gần đây đã đạt được những thắng lợi chiến thuật tại Kostyantynivka — một trong những mục tiêu chính của quân Nga trong chiến dịch tấn công mùa xuân-hè. Hai nhóm chiến thuật của Nga, "Bakhmut" và "Dzerzhynsk" (Toretsk), đã tiến về phía nam Kostyantynivka và vào khu vực phía đông của thành phố.

Các chuyên gia của ISW trước đó đã lưu ý rằng sự hiện diện của quân đội Nga trong Kostyantynivka không có nghĩa là Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang bị bao vây ở khu vực trung tâm của thị trấn.

Ngày 2 tháng 6, các nhà phân tích từ dự án DeepState báo cáo rằng vùng xâm nhập của Nga bên trong Kostyantynivka đang mở rộng, điều này có thể dẫn đến "sự sáp nhập không thể tránh khỏi của khu định cư". Cụ thể, các khu vực phía nam và phía đông của thành phố đang chịu áp lực rất lớn, trong khi việc chiếm giữ Illinivka và Novodmytrivka đe dọa trực tiếp sườn phía bắc của Kostyantynivka.