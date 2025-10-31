Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Tin tức
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 18:20 GMT+7

Quán quân cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” truyền cảm hứng sống xanh từ concept “gia sản”

+ aA -
M.M Thứ sáu, ngày 31/10/2025 18:20 GMT+7
Vượt ra khỏi khuôn khổ một sân chơi sáng tạo, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã trở thành hành trình kết nối những người trẻ chung niềm đam mê sáng tạo và khát vọng cống hiến.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ý tưởng chiến thắng được hoàn thiện và nộp chỉ trong 15 tiếng

Sau hơn hai tháng tranh tài sôi nổi với sự tham gia của hơn 300 thí sinh và đội nhóm đến từ khắp cả nước, cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” do VinFast phát động đã chính thức khép lại hành trình. Với big idea biến “điểm chạm gia đình” thành “sợi dây kết nối” trong hành trình lan tỏa sứ mệnh vì một tương lai xanh, giải Đặc biệt đã thuộc về thí sinh Trần Đại Nghĩa với dự án “Gia sản xanh”. 

Thí sinh Trần Đại Nghĩa là người đã giành chiến thắng cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh”.

Chia sẻ về chiến thắng của mình tại cuộc thi, thí sinh Trần Đại Nghĩa không giấu được sự vui mừng. “Nhìn lại, đây là một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy cơ hội và cảm xúc đáng nhớ. Mình biết đến cuộc thi khá tình cờ, mà hôm đó lại đúng vào ngày thi cuối cùng nên phải hoàn thành bài trong thời gian khá gấp. May là mình có một ý tưởng thực sự tâm đắc, nên quyết tâm làm liền trong khoảng 15 tiếng và nộp luôn. ‘Trộm vía’ vẫn vượt qua vòng đầu”, anh kể lại quá trình tham dự cuộc thi.

Nói về nguồn cảm hứng sáng tạo, anh Nghĩa cho biết ý tưởng xuất phát từ thói quen đọc và quan sát những điều diễn ra xung quanh. Gần đây, anh thường tìm hiểu về các câu chuyện xoay quanh quá trình chuyển mình của đất nước. Những khái niệm như “tái tạo nền kinh tế”, “tái tạo môi trường” khiến Nghĩa liên tưởng đến từ “di sản”, rồi từ đó phát triển thành “gia sản” – một hướng đi mới mẻ mà anh cho là đáng để đầu tư. Bản trình bày ý tưởng sau đó được anh hoàn thiện nhanh chóng và nộp ngay ngày cuối cùng.

Ý tưởng “gia sản xanh” đã giúp anh Nghĩa xuất sắc giành giải thưởng cao nhất là một ô tô điện VinFast VF 3. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng trao phần thưởng xe máy điện VinFast Theon S, Vento Neo, Feliz Neo và Motio cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba và nằm trong top 10. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 630 triệu đồng.

Sân chơi tạo cảm hứng cho thế hệ marketer tương lai

Với nhiều thí sinh, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” không đơn thuần là một cuộc thi marketing để “săn giải”, mà là hành trình học hỏi và trưởng thành. Mỗi vòng thi là một thử thách mới, giúp các đội thi khai phá tiềm năng sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và thấu hiểu hơn về trách nhiệm xã hội của người làm truyền thông trong thời đại xanh hóa.

“Đây là sân chơi rất ý nghĩa. Khác với những cuộc thi marketing thường chú trọng vào câu chuyện sáng tạo hay chỉ giới hạn cho sinh viên, ‘Kiến tạo Việt Nam Xanh’ phản ánh xu hướng, chủ đề mang tính thời sự của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình, và là nơi bạn trẻ có thể trở thành những ‘nhà kiến tạo’ tương lai”, quán quân của cuộc thi khẳng định.

“Kiến tạo Việt Nam Xanh” là cơ hội để các thí sinh học hỏi và trưởng thành.

Là sân chơi marketing uy tín dành cho tất cả công dân đang sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi hay ngành nghề, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã thực sự tạo nên “cơn sốt” trong cộng đồng sáng tạo.

Đặc biệt, cuộc thi gây chú ý không chỉ bởi đề bài mang tính thời sự, thông điệp ý nghĩa mà còn nhờ sự đồng hành của dàn giám khảo là những tên tuổi trong giới marketing: anh Hoàng Đạo Hiệp - Giám Đốc Chiến lược Kinh doanh Cấp cao tại Dentsu Redder Việt Nam, chị Nguyễn Trà My - Giám đốc Điều hành tại Ogilvy Việt Nam, TS Đào Cẩm Thuỷ - Chuyên gia Marcom, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội và anh Nguyễn Tiến Huy – Tổng Giám đốc Pencil Group.

Bên cạnh vai trò “cầm cân nảy mực”, các giám khảo còn trực tiếp truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đồng hành cùng thí sinh trong suốt hành trình. Chính sự kết hợp giữa chuyên môn, tâm huyết và tinh thần sáng tạo đã mang đến cho cuộc thi một sân chơi chuyên nghiệp và tràn đầy cảm hứng.

Kết thúc quá trình hơn 2 tháng từ thời điểm phát động, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã góp phần phát hiện những ý tưởng có sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng hành động và tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Những ý tưởng đột phá, phần trình bày ấn tượng và bản lĩnh thể hiện của các thí sinh là minh chứng sống động cho tinh thần “dám nghĩ – dám làm – dám khác biệt” của thế hệ marketer tương lai.

Tham khảo thêm

Giới trẻ hào hứng “săn” giải thưởng lớn từ cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh”

Giới trẻ hào hứng “săn” giải thưởng lớn từ cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh”

VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo

VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo thông qua fanpage giả mạo

Xe xanh lên ngôi, VinFast Evo Grand Lite chiếm trọn cảm tình của học sinh và phụ huynh

Xe xanh lên ngôi, VinFast Evo Grand Lite chiếm trọn cảm tình của học sinh và phụ huynh

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ mới

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Biển “nuốt” đất liền, Đà Nẵng căng mình ứng phó nguy cơ vỡ đê, sạt lở lan rộng

Tin tức
Biển “nuốt” đất liền, Đà Nẵng căng mình ứng phó nguy cơ vỡ đê, sạt lở lan rộng

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Tin tức
Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tin tức
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng quân hàm Đại tướng và bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Tin tức
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng quân hàm Đại tướng và bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Đọc thêm

Xem phim, tôi thấy chồng rơm rớm nước mắt: Gần chục năm lấy nhau, cuối cùng tôi biết vì sao anh chiều con đến vậy!
Gia đình

Xem phim, tôi thấy chồng rơm rớm nước mắt: Gần chục năm lấy nhau, cuối cùng tôi biết vì sao anh chiều con đến vậy!

Gia đình

Chia sẻ của anh khiến tôi lặng đi.

Sắp diễn ra “ngày hội” mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm
Kinh tế

Sắp diễn ra “ngày hội” mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm

Kinh tế

Bộ Công Thương sẽ tổ chức ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất năm ”Online Friday 2025” từ ngày 13 đến ngày 17/11. Chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025” sẽ tổ chức khuyến mại lên đến 100% với nhiều nhãn hàng.

Cuốn sách cổ thời nhà Đường tiết lộ 80.000 “người ngoài hành tinh” sửa chữa Mặt trăng
Đông Tây - Kim Cổ

Cuốn sách cổ thời nhà Đường tiết lộ 80.000 “người ngoài hành tinh” sửa chữa Mặt trăng

Đông Tây - Kim Cổ

Nhiều người cho rằng, những gi được mô tả trong trong cuốn "Dậu Dương Tạp Trở" thời nhà Đường là bằng chứng không thể chối cãi của người ngoài hành tinh.

Công ty Thủy điện Đồng Nai: Coi công tác an sinh là trách nhiệm, là văn hóa doanh nghiệp
Doanh nghiệp

Công ty Thủy điện Đồng Nai: Coi công tác an sinh là trách nhiệm, là văn hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai xác định, ngoài sản xuất, cung ứng điện cho lưới điện quốc gia, công ty còn coi công tác an sinh xã hội là trách nhiệm, là một phần văn hóa doanh nghiệp.

Ngày sinh Âm lịch vàng, ai sở hữu luôn vượt qua nghịch cảnh, tỏa sáng đúng lúc, tiền nhiều tình đẹp
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch vàng, ai sở hữu luôn vượt qua nghịch cảnh, tỏa sáng đúng lúc, tiền nhiều tình đẹp

Gia đình

Những người sinh ngày Âm lịch này, cũng như vàng luôn tỏa sáng, tài năng và trí tuệ của họ cuối cùng sẽ phát huy rực rỡ vào đúng thời điểm.

Những siêu công trình thế giới 'hóa giải' bùn lún, tạo nền móng vĩnh cửu như cách Vinhomes Cần Giờ đang làm
Kinh tế

Những siêu công trình thế giới "hóa giải" bùn lún, tạo nền móng vĩnh cửu như cách Vinhomes Cần Giờ đang làm

Kinh tế

Từ những sân bay giữa biển khơi đến các cảng hàng hải tấp nập, công nghệ K-DPM của Nhật Bản đã tạo nên bước ngoặt trong ngành xây dựng toàn cầu khi biến bùn mềm thành nền móng bền vững. Từng hiện diện ở các siêu công trình như sân bay Chubu, Haneda hay cảng New York, nay công nghệ đột phá ấy đang được ứng dụng tại dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), mở ra chương mới cho kỹ thuật lấn biển bền vững và kiến tạo nên một kỳ quan đô thị giữa đại dương.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events hợp tác ra mắt hội nghị - triển lãm năng lượng toàn cầu
Kinh tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events hợp tác ra mắt hội nghị - triển lãm năng lượng toàn cầu

Kinh tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events công bố hợp tác chiến lược, đồng thời ra mắt mô hình hợp tác đầu tiên: hội nghị và triển lãm về năng lượng toàn cầu. Sự kiện này sẽ hoạt động theo mô hình thương hiệu độc quyền, được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối quốc tế mới, quy tụ các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện lực, hydrocarbon, lưu trữ năng lượng, hydrogen, công nghệ carbon thấp, và tiện ích… trong một hệ sinh thái tích hợp, thúc đẩy hợp tác – đầu tư – đổi mới sáng tạo cho giai đoạn chuyển đổi năng lượng thế giới.

3 lý do bất ngờ khiến giường ngủ của hoàng đế xưa chỉ rộng khoảng... 1 mét
Đông Tây - Kim Cổ

3 lý do bất ngờ khiến giường ngủ của hoàng đế xưa chỉ rộng khoảng... 1 mét

Đông Tây - Kim Cổ

Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, hoàng đế được người dân coi là thiên tử, nắm trong tay cả thiên hạ. Vì thế, hoàng đế cũng là người có cuộc sống xa hoa, sống trong cung điện nguy nga tráng lệ bậc nhất. Tuy vậy, chiếc giường ngủ của nhà vua lại có chiều rộng chỉ khoảng 1 mét.

'Người Mỹ sẽ bất ngờ' - Nga tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa siêu vượt âm đáng sợ cho Venezuela
Thế giới

'Người Mỹ sẽ bất ngờ' - Nga tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa siêu vượt âm đáng sợ cho Venezuela

Thế giới

Nga đang cung cấp vũ khí cho Venezuela và có thể sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa Oreshnik mới, theo ông Alexei Zhuravlyov – Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga.

Ninh Bình: Triệt phá ổ bạc, bắt 21 đối tượng từ Hà Nội, Nghệ An
Pháp luật

Ninh Bình: Triệt phá ổ bạc, bắt 21 đối tượng từ Hà Nội, Nghệ An

Pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công một sới bạc quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ 21 đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành, thu giữ số tiền tang vật hơn 767 triệu đồng.

Giới thiệu với 1 tập đoàn của Trung Quốc về dự án đường sắt kết nối TP Cần Thơ với tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang cũ
Kinh tế

Giới thiệu với 1 tập đoàn của Trung Quốc về dự án đường sắt kết nối TP Cần Thơ với tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang cũ

Kinh tế

Tới đây, TP Cần Thơ sẽ bổ sung quy hoạch giao thông đường sắt, kết nối nhà ga đặt tại phường Hưng Phú về đô thị TP Cần Thơ, đến trung tâm tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang cũ.

Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp, Hà Nội FC đại thắng PVF-CAND
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp, Hà Nội FC đại thắng PVF-CAND

Thể thao

Ở cuộc tiếp đón PVF-CAND tại vòng 10 V.League 2025/26, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên toả sáng với cú đúp giúp Hà Nội FC dễ dàng giành chiến thắng 4-0.

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine
Thế giới

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Thế giới

Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu sẽ gặp phải những trở ngại nghiêm trọng và sẽ không diễn ra trong tương lai gần - đây là kết luận mà hãng tin Reuters đưa ra sau khi phân tích dự thảo báo cáo của Ủy ban châu Âu về việc mở rộng EU.

Bí thư Gia Lai: Chủ tịch, Bí thư xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp, quyết liệt triển khai dự án trọng điểm
Kinh tế

Bí thư Gia Lai: Chủ tịch, Bí thư xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp, quyết liệt triển khai dự án trọng điểm

Kinh tế

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai ngày 4/11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh trách nhiệm trực tiếp, toàn diện của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường có dự án đi qua. Ông yêu cầu lãnh đạo địa phương phải chủ động, quyết liệt chỉ đạo, không đùn đẩy hay né tránh, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để Ban Chỉ đạo giải quyết, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm đường sắt tốc độ cao và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI vẫn còn tăng cấp, sẽ trút 'bom nước' xuống khu vực nào sau khi thành cơn bão số 13?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI vẫn còn tăng cấp, sẽ trút "bom nước" xuống khu vực nào sau khi thành cơn bão số 13?

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI mai vào biển Đông, thành cơn bão số 13. Dự báo, từ chiều tối 6/11 cơn bão số 13 sẽ trút "bom nước" xuống 8 tỉnh thành: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Nữ Chủ tịch Vũ Thị Thúy và cú lừa hơn 9.000 tỷ đồng ở Công ty Nhật Nam
Pháp luật

Nữ Chủ tịch Vũ Thị Thúy và cú lừa hơn 9.000 tỷ đồng ở Công ty Nhật Nam

Pháp luật

Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lập mạng lưới quảng bá gian dối, đưa ra cam kết lợi nhuận "khủng" để thu hút hàng chục nghìn người góp vốn, chiếm đoạt và sử dụng gần 5.000 tỷ đồng.

Nóng: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo khẩn cấp giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục bão lũ
Kinh tế

Nóng: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo khẩn cấp giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục bão lũ

Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản, yêu cầu các tổ chức tín dụng phải khẩn trương rà soát tình hình hoạt động và khả năng trả nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, từ đó áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm 'bẩn' ở bếp ăn trường học: Bộ Y tế đề nghị đại diện cha mẹ học sinh tăng cường giám sát
Xã hội

Liên tiếp phát hiện thực phẩm "bẩn" ở bếp ăn trường học: Bộ Y tế đề nghị đại diện cha mẹ học sinh tăng cường giám sát

Xã hội

Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể.

Cựu Phó Tổng thống quyền lực bậc nhất nước Mỹ Dick Cheney qua đời
Thế giới

Cựu Phó Tổng thống quyền lực bậc nhất nước Mỹ Dick Cheney qua đời

Thế giới

Dick Cheney – người từng giữ chức Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush và là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính quyền Washington sau vụ khủng bố 11/9 – đã qua đời ở tuổi 84, theo thông tin từ gia đình được truyền thông Mỹ dẫn lại ngày 4/11.

Tin tối (4/11): CAS phủ quyết FIFA, ĐT Malaysia 'trắng án'?
Thể thao

Tin tối (4/11): CAS phủ quyết FIFA, ĐT Malaysia "trắng án"?

Thể thao

CAS phủ quyết FIFA, ĐT Malaysia "trắng án"?; Công Phượng sắp sang Singapore trị thương; Ronaldo khẳng định bản thân không thua Messi; HLV Ten Hag lọt vào tầm ngắm của Wolves; Beckham sắp được phong tước hiệp sĩ.

Thực hư vụ 2 xe máy SH có chung biển số 'tứ quý 9' lưu thông trên đường ở Hà Nội
Tin tức

Thực hư vụ 2 xe máy SH có chung biển số "tứ quý 9" lưu thông trên đường ở Hà Nội

Tin tức

Công an TP Hà Nội xác định, một trong hai xe SH mang biển số "tứ quý 9" lưu thông trên phố là gắn biển giả, do con gái chủ xe tự mua qua mạng xã hội. Người vi phạm bị phạt 7,5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Cái chết của mỹ nhân Châu Á, người có giọng hát làm người ta 'điên đảo', ra đi ở tuổi 48
Văn hóa - Giải trí

Cái chết của mỹ nhân Châu Á, người có giọng hát làm người ta "điên đảo", ra đi ở tuổi 48

Văn hóa - Giải trí

Coco Lee - diva gốc Hoa từng được mệnh danh là “Mariah Carey của châu Á”, ra đi ở tuổi 48 sau chuỗi ngày chống chọi với trầm cảm. Cái chết của cô để lại nhiều tiếc thương cho người hâm mộ toàn thế giới.

Nhật Bản trao tặng Huân chương cao quý cho nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam
Thế giới

Nhật Bản trao tặng Huân chương cao quý cho nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Thế giới

Thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ngày 4/11 cho biết, Chính phủ Nhật Bản vừa công bố danh sách các cá nhân được trao tặng Huân chương đợt mùa thu năm 2025.

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng - giọng ca huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam qua đời
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng - giọng ca huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam qua đời

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng, người hát ca khúc "Tình ca" bất hủ đã qua đời tại CHLB Đức vào ngày 30/10 vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm kể về cuộc gặp lãnh đạo Cuba Raúl Castro, bàn chuyện phát triển nông nghiệp
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm kể về cuộc gặp lãnh đạo Cuba Raúl Castro, bàn chuyện phát triển nông nghiệp

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm kể câu chuyện khi gặp lãnh đạo Cuba Raúl Castro, ông đã tính toán và khẳng định đến năm 2027, Cuba có thể tự chủ lương thực và xuất khẩu nếu áp dụng mô hình của Việt Nam.

Loại quả ngon lắm nước nhiều cùi, giá bán bất ngờ 'trượt đốc' ở Bến Tre, ở Mỹ, quả này vẫn 120.000 đồng/quả
Nhà nông

Loại quả ngon lắm nước nhiều cùi, giá bán bất ngờ "trượt đốc" ở Bến Tre, ở Mỹ, quả này vẫn 120.000 đồng/quả

Nhà nông

Giá dừa tươi đang rớt thảm không chỉ tại Việt Nam (ở tỉnh Vĩnh Long mới sau sáp nhập tỉnh Bến Tre) mà còn ở Thái Lan. Trong khi đó, giá dừa tươi vẫn neo rất cao tại thị trường nhập khẩu chính là Mỹ, Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp biết cách làm giàu, tài sản như quả cầu tuyết, cuối năm đương nhiên giàu có
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp biết cách làm giàu, tài sản như quả cầu tuyết, cuối năm đương nhiên giàu có

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, với sự hỗ trợ của quý nhân, sự nghiệp của 4 con giáp thăng tiến và tiền bạc liên tục đổ về, cuối năm giàu có là đương nhiên.

Nga cảnh báo sắc lạnh Phương Tây: Càng chi nhiều tiền cho Kiev, Moscow càng giành thêm nhiều đất
Thế giới

Nga cảnh báo sắc lạnh Phương Tây: Càng chi nhiều tiền cho Kiev, Moscow càng giành thêm nhiều đất

Thế giới

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga mới đây gây chú ý khi cảnh báo mỗi đồng USD phương Tây viện trợ cho Ukraine sẽ chỉ khiến chiến sự thêm leo thang và Kiev sụp đổ nhanh hơn, theo TASS.

CAS bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia?
Thể thao

CAS bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia?

Thể thao

Luật sư Zhafri Aminurrashid đến từ Malaysia tiết lộ: "FIFA sẽ không gánh chi phí nào nếu FAM khởi kiện. Đây là đơn khởi kiện đơn phương. Nếu không đóng đủ chi phí, CAS sẽ bác đơn ngay từ đầu”.

Vi phạm loạt quy định phòng chống rửa tiền, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị phạt hơn 700 triệu đồng
Bạn đọc

Vi phạm loạt quy định phòng chống rửa tiền, Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị phạt hơn 700 triệu đồng

Bạn đọc

Với các vi phạm ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền có nội dung không đầy đủ, không báo cáo giao dịch có giá trị lớn, không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị xử phạt hơn 700 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

1

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

2

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

3

Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

4

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

5

Hình ảnh hai du khách Mỹ tham gia gia cố bờ kè sạt lở ven sông Thu Bồn gây xúc động

Hình ảnh hai du khách Mỹ tham gia gia cố bờ kè sạt lở ven sông Thu Bồn gây xúc động