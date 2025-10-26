Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025: Chiến thắng ngoạn mục, giáo viên nhận xét "như bách khoa toàn thư"

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 Trần Bùi Bảo Khánh

Sáng 26/10, khán giả truyền hình chứng kiến màn rượt đuổi điểm số đầy gay cấn của 4 thí sinh trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025. Với 215 điểm, em Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc giành giải quán quân.

Ngay sau khi kết thúc cuộc thi, Bảo Khánh đã có những chia sẻ đầy xúc động. Nam sinh cho biết: "Đối với em, các phần thi hôm nay rất trọn vẹn. Em đã thể hiện hết năng lực bản thân để về đích và giành vòng nguyệt quế. Em đi đến với cuộc thi và vào đến vòng thi cuối cùng, em không còn gì để tiếc nuối".

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là quán quân Olympia năm thứ 25. Ảnh: Tào Nga

Bảo Khánh bật mí, gay cấn, hồi hộp và ấn tượng nhất chính là phần thi Về đích. "Lúc đó em mới về Nhì nhưng đã vươn lên dẫn đầu", Khánh nói.

Ngay sau khi giành chiến thắng, Bảo Khánh bày tỏ: "Hiện tại em thấy rất vui, cảm giác rất tuyệt vời, rất tự hào. Chiến thắng này không chỉ dành cho em mà còn dành cho tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ em trong suốt chặng đường vừa qua. Em muốn gửi lời cảm ơn mọi người đã đến trường quay ủng hộ cho em và ở điểm cầu truyền hình Hà Nội. Lâu rồi trường Ams mới có điểm cầu và sự kiện quy mô như hôm nay".

Bảo Khánh nhắn nhủ với các bạn: "Em tin rằng, 3 bạn thí sinh dự thi cùng em ngày hôm nay và các thí sinh có giấc mơ thi Olympia, chỉ cần các bạn có mục tiêu theo đuổi thì chắc chắn sẽ thực hiện được".

Bảo Khánh vui mừng với chiến thắng. Ảnh: Tào Nga

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 cũng cho biết, kế hoạch sắp tới đi du học hay học trong nước vẫn đang trong quá trình suy nghĩ: "Hiện tại em có rất nhiều cơ hội nên em sẽ cân nhắc thật kỹ".

Quán quân chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 như quyển bách khoa toàn thư

Chia sẻ cảm xúc sau khi học trò của mình giành chiến thắng, cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay: "Khánh tự tin. Sau khi giành chiến thắng ở vòng thi Quý, em có thời gian nghỉ ngơi và không quá căng thẳng. Có lẽ, người căng thẳng nhất là giáo viên. Mình cũng động viên em cố gắng hết sức, kết quả thế nào thì trong lòng giáo viên, toàn bộ trường Ams, Bảo Khánh vẫn là người chiến thắng.

Ở vòng thi trước, Bảo Khánh đã dùng thuốc hạ sốt và hôm nay em đã có phần thi tốt với sức khoẻ khá hơn. Hiện tại, Khánh đang tập trung học nốt chương trình học THPT, mục tiêu của lớp 12. Nhìn thấy khoảnh khắc Khánh nhận cúp, khoác cờ của lớp chuyên Sinh, tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Trường Ams và chuyên Sinh một lần nữa đạt được vinh quang".



Nhận xét thêm về Khánh, cô Hà cho hay: "Khánh như quyển bách khoa toàn thư về kiến thức xã hội và tự nhiên. Bạn thích đọc sách, ham học hỏi, ham khám phá, tìm hiểu. Ở lớp, bạn hỗ trợ mọi người trong việc tìm hiểu các tri thức mới, tạo các chương trình đố vui cho cả lớp. Khánh là cán bộ lớp, vui vẻ, trách nhiệm và hoà đồng, nhiệt tình trong việc hỗ trợ các bạn khác trong lớp. Khánh đạt HSG thành phố môn Sinh học trong 3 năm".

Giành ngôi vị quán quân chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, Bảo Khánh đã nhận được giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Ngoài vòng nguyệt quế được mạ vàng 24k với thiết kế đặc biệt, thí sinh này còn nhận được giải thưởng trị giá 50.000 USD với suất học bổng du học tại Australia.

Trần Bùi Bảo Khánh là thí sinh cuối cùng ghi tên mình vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi Quý 4 với tổng điểm 270.

Bảo Khánh cũng là thí sinh giành chiến thắng trong trận thi đấu Quý đặc biệt, có sự cạnh tranh lớn khi vòng thi có tới 5 thí sinh do sự cố của chương trình ở cuộc thi Tháng trước đó. Mặc dù là thí sinh cuối cùng với ít thời gian ôn luyện hơn nhưng ngược lại, Bảo Khánh đã tích lũy kinh nghiệm từ các thí sinh thi trước để làm hành trang tốt nhất cho mình trong trận chung kết.

Nam sinh quyết tâm “đã bước vào trận chung kết, mục tiêu đặt ra chắc chắn phải cao nhất”.

Thành tích học tập của Bảo Khánh cũng vô cùng ấn tượng khi giành Giải Nhất kỳ thi HSG cấp Thành phố các môn khoa học năm học 2022 - 2023; giải Nhì kỳ thi HSG cấp Thành phố môn Sinh học năm học 2023 - 2024; giải Nhì kỳ thi HSG cấp Thành phố môn Sinh học năm học 2024 - 2025; huy chương Bạc kỳ thi Olympic Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên năm 2025 (HSGS Olympiad).

Với chiến thắng của Bảo Khánh, Hà Nội có thêm quán quân Olympia thứ 2. Học sinh Hà Nội đầu tiên trở thành quán quân Olympia là Phan Minh Đức (cũng là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) ở năm thứ 10.