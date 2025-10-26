Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 26/10/2025 14:54 GMT+7

Quán quân Olympia 2025 sử dụng lại chiến thuật "khôn lỏi" để giành chiến thắng?

Tào Nga Chủ nhật, ngày 26/10/2025 14:54 GMT+7
Có ý kiến cho rằng Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh trả lời sai nhưng vẫn nhấn chuông tranh quyền để làm mất cơ hội “lội ngược dòng” của thí sinh về nhì đang bám sát nút điểm số.
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã chính thức khép lại với ngôi vị quán quân dành cho nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP.Hà Nội. Giải nhì thuộc về Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và đồng giải ba là Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TP.Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp).

Trần Bùi Bảo Khánh đã nhận được giải thưởng là vòng nguyệt quế mạ vàng 24k và số tiền thưởng 50.000 USD. Tuy nhiên, chiến thắng của quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh đã gây tranh cãi, qua câu hỏi cuối cùng của cuộc thi.

Bảo Khánh vui mừng khi nhấn được chuông dù chưa trả lời. Ảnh: CMH

Theo đó, câu hỏi cuối cùng nằm trong gói câu hỏi 30-30-30 điểm của thí sinh Nhựt Lam. Lúc này điểm số của thí sinh lần lượt là Duy Khoa 180, Thanh Tùng 210, Bảo Khánh 230, Nhựt Lam 205. Trừ Duy Khoa, bất kỳ ai trong 3 thí sinh còn lại trả lời được câu hỏi này đều giành chiến thắng. Do Nhựt Lam trả lời sai nên phần trả lời dành cho 2 thí sinh còn lại.

Sau khi MC thông báo "Xin mời các thí sinh còn lại", Bảo Khánh đã nhanh tay nhấn chuông trả lời. Thí sinh này nhảy lên vui mừng khi giành được quyền trả lời. Ở dưới khu vực khán giả, nhiều người cũng hò reo dù chưa biết được đáp án chính xác. Thanh Tùng bày tỏ thì tiếc nuối.

Khán giả cũng hò reo dù chưa biết câu trả lời là đúng hay sai. Ảnh: CMH

Câu trả lời của Bảo Khánh mặc dù sai và bị trừ 15 điểm còn 215 điểm nhưng thí sinh vẫn giành chiến thắng do hơn Thanh Tùng 5 điểm.

Tình huống này ngay sau đó đã gây ra tranh cãi bởi nếu không giành quyền trả lời, cơ hội chiến thắng đã trao thêm cho thí sinh Thanh Tùng. Bảo Khánh chỉ cần nhấn chuông, dù đúng hay sai bị trừ điểm thì vẫn vô địch. Nhiều người cho rằng, Bảo Khánh hiểu luật chơi và có “chiến thuật” thông minh. Thế nhưng cũng có ý kiến bày tỏ kết quả này chưa trọn vẹn nếu chỉ vô địch vì bấm chuông nhanh mà không đưa ra được đáp án chính xác.

Cộng đồng mạng cho rằng “chiến thuật” của Bảo Khánh tương tự với Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024.

Năm 2024, Phú Đức có chia sẻ về việc quyết định bấm chuông giành câu trả lời cuối cùng. Nam sinh cho biết, nếu đúng thì có thêm 30 điểm và nếu sai bị trừ 15 điểm, vẫn hơn Nguyễn Nguyên Phú (Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) 5 điểm, khi đó đang bám sát nút về điểm số. Như vậy, giành được chuông thì dù trả lời đúng hay sai, Phú Đức vẫn là người vô địch, còn nếu không bấm chuông cơ hội còn 50/50 khi Nguyên Phú giành quyền trả lời.

Chính lý do này đã gây nên tranh cãi trái chiều ngay sau khi cuộc thi kết thúc. Một số người cho rằng Phú Đức không "chơi đẹp", "chơi tiểu xảo" nhưng ý kiến này lập tức bị nhiều người khác phản bác.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, em Nguyễn Thiện Hải An, Á quân chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21, cựu học sinh trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện theo học chuyên ngành Hóa học tại Đại học Denison, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, nêu ý kiến: "Thứ nhất về chuyên môn, Bảo Khánh là học sinh chuyên Sinh nên em tin tưởng dù bạn không trả lời đúng nhưng cũng có ý niệm về câu trả lời đúng và tự tin bấm để trả lời.

Thứ hai về chiến thuật, chiến thuật này đối với luật Olympia hiện hành là hoàn toàn hợp lý. Thậm chí em thấy sự tồn tại của “chiêu” này đã giúp tạo nên chiều sâu chiến thuật của vòng Về đích trong nhiều năm qua.

Cá nhân em cho rằng, đó không gọi là tiểu xảo mà là khả năng tính toán, nắm bắt thời cơ và hi sinh điểm số khi cần cũng là một dạng tài năng".

Đánh giá về quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, Hải An cho rằng: "Xem Bảo Khánh thể hiện mình trong trận chung kết hôm nay, em thấy vô cùng mãn nhãn. Em rất mừng vì bạn đã chiến thắng. Bảo Khánh rất xứng đáng".

Nhà leo núi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 Nguyễn Việt Thái, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nêu quan điểm: "Olympia là một trò chơi".

Theo Nguyễn Việt Thái: "Từ góc độ lý thuyết trò chơi, hành động này là hợp lý và tối ưu trong bối cảnh của cuộc thi. Một số người cho rằng việc "cướp điểm" là không công bằng với các thí sinh khác, nhưng điều này bỏ qua bản chất của trò chơi. Trong mọi cuộc thi, chiến lược và tính toán đều là một phần không thể thiếu và luật chơi của Đường lên đỉnh Olympia đã thiết lập một hệ thống trong đó việc bấm chuông cướp điểm là hoàn toàn hợp lệ và được khuyến khích".

