Quảng Nam: Gần 800 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Đại Lộc được vay vốn ưu đãi trong quý I/2025

Đồng hành cùng người nghèo

Thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc tiếp tục tham mưu thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới và kế hoạch số 3186/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh về triển khai Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chuyển vốn sang NHCSXH để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Lê Tấn Hùng – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách quý I/2025 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc. Ảnh: T.H.

Ông Đặng Văn Kỳ - Quyền Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện cho biết: “Trong quý I/2025, UBND huyện đã chuyển vốn nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH trên địa bàn để cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi với số tiền 1.300 triệu đồng, nâng số vốn ngân sách huyện năm 2025 là 7.224 triệu đồng.

Đơn vị tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh ban hành các Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2025 đến các xã, thị trấn theo đúng quy định, đảm bảo nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu cho các đối tượng thụ hưởng”.

Ông Lê Tấn Hùng (bên phải) – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc trao Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam cho ông Đặng Văn Kỳ - Quyền Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách. Ảnh: T.H.

Tổng nguồn vốn đến 31/3/2025 là 580.970 triệu đồng, tăng so với đầu năm 20.388 triệu đồng. Trong đó: nguồn vốn TW 456.236 triệu đồng, tăng 13.275 triệu đồng so với đầu năm; nguồn vốn huy động qua tổ chức, cá nhân 74.627 triệu đồng, tăng so với đầu năm 1.217 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương 50.106 triệu đồng, tăng 5.888 triệu đồng so với đầu năm.

Tổng doanh số cho vay đạt 46.764 triệu đồng, doanh số thu nợ 27.600 triệu đồng. Tổng dư nợ đến ngày 31/3/2025 đạt 506.343 triệu đồng, tỷ lệ tăng 3,93% với 10.907 khách hàng còn dư nợ.

Tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc đến 31/3/2025 là 580.970 triệu đồng. Ảnh: T.H.

Phòng giao dịch đã tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của Điểm giao dịch xã. Đồng thời phối hợp với Hội đoàn thể, các cơ quan chuyên ngành liên quan và chính quyền cấp xã làm tốt việc xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với hộ vay.

Tạo sinh kế bền vững

Ông Lê Tấn Hùng – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đại Lộc cho hay: “Trong 3 tháng đầu năm 2025, Phòng giao dịch NHCSXH huyện cùng các Hội đoàn thể nhận ủy thác tuyên truyền các hoạt động tín dụng chính sách xã hội đến với người dân, tạo điều kiện cho các đối tượng được tiếp cận nguồn vốn để khởi nghiệp, tạo sinh kế, việc làm.

Tổng dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể đến 31/3/2025 là 501.584 triệu đồng, tăng 19.218 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 99% tổng dư nợ. Chất lượng hoạt động ủy nhiệm của Tổ TK&VV quý I/2025 có 250 Tổ xếp loại tốt, 5 Tổ xếp loại khá, không có Tổ xếp loại trung bình, yếu”.

Ông Đặng Văn Kỳ - Quyền Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện kết luận tại phiên họp thường kỳ quý I/2025. Ảnh: T.H.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong quý I đã giúp 756 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn phát triển kinh tế; hỗ trợ, tạo việc làm cho 204 lao động, giúp cho 5 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; xây dựng, cải tạo gần 346 công trình nước sạch, công trình vệ sinh..., góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Theo ông Hùng, vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng và sử dụng vốn có hiệu quả.



“Trong quý II/2025, các địa phương và các Hội đoàn thể cần khắc phục những khó khăn, hạn chế, chủ động đẩy mạnh công tác huy động vốn qua tổ chức, dân cư đảm bảo chỉ đạo của Tổng Giám đốc và phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác huy động tiền gửi tổ viên qua Tổ TK&VV một cách hiệu quả, bền vững.

Hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng đối với các chương trình tín dụng được giao và các chương trình cho vay quay vòng không để vốn tồn đọng; tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,04%; tăng cường giám sát, giúp đỡ, đôn đốc các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách...”, ông Đặng Văn Kỳ - Quyền Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đề nghị.