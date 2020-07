Quảng Nam: Không tập trung quá 20 người nơi công cộng, karaoke, vũ trường... tạm dừng hoạt động

Chiều 28/7, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn 4232 gửi các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về việc thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu không tập trung quá 20 người nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh Quảng Nam quán triệt sâu sắc quan điểm "chống dịch như chống giặc", huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch theo phương châm "4 tại chỗ", tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

"Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách 1m khi tiếp xúc; Tạm đình chỉ các hoạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, sát hạch cấp Giấy phép lái xe...) và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh…", UBND tỉnh yêu cầu.

UBND tỉnh Quảng Nam đang quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 khi tỉnh này có hai ca nghi dương tính Covid-19.

Đến nay, tại tỉnh Quảng Nam đã có hai ca nghi ngờ dương tính Covid-19 xảy ra tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn. Hiện tỉnh này đang chờ kết quả của Viện Pasteur Nha Trang để xác định rõ về dương tính với Covid-19.

Ngành Y tế Quảng Nam cho biết, liên quan đến bệnh nhân BN 416 và 418 tại Đà Nẵng, ngành y tế đã giám sát 133 người, trong đó huyện Đại Lộc có 94 người, TP.Hội An 25 người, Điện Bàn 10 người, Thăng Bình 2 người và Tam Kỳ 2 người.

Quảng Nam đã tạm đình chỉ các hoạt các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường. Ảnh minh họa

Còn BN 420 tại Đà Nẵng, ngành y tế Quảng Nam đã giám sát 5 trường hợp, trong đó có 2 người ra thăm BN 420 ở Tam Kỳ, 1 người TP.Hội An và 2 người có đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Hiện những ca này đã được cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm.

Trước việc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Nam thành lập bốn điểm chốt chặn trên các tuyến đường chính, thứ nhất là trục đường chính Cocobay đoạn Hội An đi Đà Nẵng; chốt các tuyến đường có lưu lượng đông như ĐT607; QL1A ngoài bến xe Bắc Quảng Nam và Quốc lộ 14B. Đây là bốn điểm do UBND tỉnh lập và giao cho Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Tỉnh đoàn, Sở GTVT phối hợp thành lập, nhưng lực lượng Công an vẫn là nòng cốt chính, cử người đứng đầu giám sát chặt chẽ các điểm chốt chặn…